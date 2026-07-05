AFP’nin edindiği bilgiye göre, federasyon Michael Olise’ye gösterilen sarı kartla ilgili itirazda bulundu ve kartın iptal edilmesini talep ediyor. Olayın arka planı: Olise, uzatma dakikalarında zaten son derece sportmenlik dışı davranışlar sergileyen Matias Galarza ile çatışmış, Galarza ise ardından abartılı bir şekilde yere düşerek Bayern yıldızına tamamen anlaşılmaz bir uyarı verilmesine neden olmuştu.
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FC Bayern’den Michael Olise’yi zor günler bekliyor! Fransa, Dünya Kupası’nda Paraguay maçında yaşanan “en kötü hakem performansı”nın ardından itirazda bulundu
Bu, Tantashev’in çok eleştirilen ve tartışmalı hakemlik performansı sırasında yaptığı tek hata değildi. Eski Bundesliga hakemleri Patrick Ittrich ve Frank Willenborg da bu nedenle Özbek hakemin performansını hiç de iyi bulmadılar. Ittrich, MagentaTV’de “Dünya Kupası’nın en kötü performansı”ndan bahsetti.
Willenborg ise hakemin özellikle iki kararını “açıklanamaz” olarak nitelendirdi: Birincisi, topun uzağında yaşanan bir koşu mücadelesinde Galarza’nın Kylian Mbappé’ye vurduğu darbe; Willenborg’a göre bu hareket kesinlikle kırmızı kartla cezalandırılmalıydı. İkincisi ise Juan Jose Caceres’in Mbappé’nin kaval kemiğine attığı tekme; bu hareket de yine saldırı olarak değerlendirilebilirdi.
Güney Amerikalı takımdan tek bir oyuncunun bile sarı kart görmemesine karşın üç Fransız oyuncunun uyarı alması, Tantashev’in hakem performansını bir kez daha daha da olumsuz bir ışıkta gösteriyor. Fransız Futbol Federasyonu, en azından bunlardan birine karşı harekete geçmeyi planlıyor.
Zira Olise, çeyrek finalde Fas karşısında da bir uyarı alırsa, İspanya, Portekiz, ABD veya Belçika ile oynanacak olası bir Dünya Kupası yarı finalinde cezalı olduğu için forma giyemeyecek.
- Getty Images Sport
Michael Olise, herhangi bir sakatlık riski olmadan Dünya Kupası çeyrek finaline çıkıyor: Cristiano Ronaldo ve Folarin Balogun, bu konuda şüpheli örnekler
Böyle bir itirazın FIFA nezdinde kesinlikle başarılı olabileceğini, yakın geçmişteki iki tartışmalı örnek göstermektedir: Bir yandan, örneğin Cristiano Ronaldo’nun İrlanda’ya karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçlarının sondan bir önceki maçında yaptığı dirsek darbesinin ardından aldığı üç maçlık ceza, Portekizli süperstar ve taraftarların gözdesi olan oyuncunun son Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçı kaçırmaması için hiç tereddüt edilmeden iki maç kısaltıldı.
ABD de, Bosna-Hersek’le oynanan son 16 turu maçında Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı karta karşı yaptığı itirazda başarılı oldu. Aslında, turnuva boyunca zaten üç gol atmış olan ABD’nin parlayan yıldızı, en azından Belçika’yla oynanacak çeyrek final maçını kaçırmak zorundaydı. Ancak Pazar günü oldukça şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.
FIFA, Balogun’un cezasını kaldırdı ve şartlı olarak askıya aldı. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump’ı oldukça sevindirdi. Trump, Truth Social platformunda “Doğru olanı yapıp büyük bir adaletsizliği ortadan kaldırdığı için FIFA’ya teşekkürler!” diye yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington’daki Beyaz Saray basın odasında “Onlara berbat bir muamele edildi” diye sert bir şekilde konuşmuş ve “Bunun için bir itiraz süreci olmalı” talebinde bulunmuştu.
FIFA kurallarına göre, kırmızı kart aslında otomatik olarak en az bir maçlık cezaya yol açar. Bosna-Hersek maçının ardından yapılan açıklamaya göre itirazın mümkün olmadığı belirtilmişti. Balogun, rakibi Muharemovic ile çarpıştığı sırada istemeden, ancak sağlığı ciddi şekilde tehlikeye atacak şekilde rakibinin ayak bileğine basmıştı. VAR devreye girdi ve Balogun talihsiz, ancak kesinlikle makul bir kırmızı kart gördü; ancak ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino bu karara hiç de katılmadı.
“Hiçbir anında o oyuncuya tekme atmak gibi bir niyeti yoktu. Bu, futbolda gayet normal bir hareketti.” Görünüşe göre FIFA da bu görüşe katıldı. Dünya Futbol Federasyonu’nun Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre, bir ceza şartlı olarak ertelenebilir.
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