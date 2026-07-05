FC Bayern’den Michael Olise’ye ceza tehdidi! Fransa, Paraguay maçında Dünya Kupası’nın “en kötü hakem performansı” nedeniyle itirazda bulundu

Bu, Tantashev’in çok eleştirilen ve tartışmalı hakemlik performansı sırasında yaptığı tek hata değildi. Eski Bundesliga hakemleri Patrick Ittrich ve Frank Willenborg da bu nedenle Özbek hakemin performansını hiç de iyi bulmadılar. Ittrich, MagentaTV’de “Dünya Kupası’nın en kötü performansı”ndan bahsetti.

Willenborg ise hakemin özellikle iki kararını “açıklanamaz” olarak nitelendirdi: Birincisi, topun uzağında yaşanan bir koşu mücadelesinde Galarza’nın Kylian Mbappé’ye vurduğu darbe; Willenborg’a göre bu hareket kesinlikle kırmızı kartla cezalandırılmalıydı. İkincisi ise Juan Jose Caceres’in Mbappé’nin kaval kemiğine attığı tekme; bu hareket de aynı şekilde faul olarak değerlendirilebilirdi.

Güney Amerikalı takımdan tek bir oyuncunun bile sarı kart görmemesine karşın üç Fransız oyuncunun uyarı alması, Tantashev’in hakem performansını bir kez daha daha da olumsuz bir ışıkta gösteriyor. Fransız Futbol Federasyonu, en azından bunlardan birine karşı harekete geçmeyi planlıyor.

Zira Olise, çeyrek finalde Fas karşısında da bir uyarı alırsa, İspanya, Portekiz, ABD veya Belçika ile oynanacak olası bir Dünya Kupası yarı finalinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.