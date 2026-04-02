Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Alman milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor ve Leon Goretzka'nın Türk kulübüyle sözleşme imzalamaya karar vermesi halinde tüm isteklerini yerine getirmeye hazır.
FC Bayern'den ayrılmasının ardından sansasyonel bir transfer mi olacak? Leon Goretzka'ya devasa bir teklif geldiği söyleniyor
Haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncuya sadece üç yıllık uzun vadeli bir sözleşme sunmakla kalmayıp, buna ek olarak 10 milyon avroluk bir imza parası da teklif ediyor. Ayrıca, son dönemde ciddi bir hastalık geçiren Alman teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme planlandığı belirtiliyor. Goretzka'nın yanı sıra "Fener", yaz aylarında BVB'den bedelsiz ayrılacak olan Julian Brandt'ı da kadrosuna katmak için çaba gösteriyor.
Fenerbahçe, yaz aylarında da bedelsiz olarak ayrılacak olan Goretzka'yı transfer etmek isteyen tek kulüp değil. Gazzetta dello Sport, geçtiğimiz günlerde AC Milan'ın da Goretzka'ya üç yıllık bir sözleşme teklif ettiğini bildirdi.
Goretzka, FC Bayern'den kış transferini reddetti
Habere göre, Niclas Füllkrug'un kiralandığı kulüp, bu hamleyle ayrılacak olan Bayern yıldızı için Juventus Torino'yu transfer yarışında geride bırakmak istiyor. Goretzka'nın özellikle Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin en çok istediği isim olduğu belirtiliyor. Rossoneri'nin Goretzka'ya yıllık 5 milyon avro maaş artı primler teklif ettiği bildiriliyor.
Goretzka'nın Alman rekortmen kulübüyle olan sözleşmesinin uzatılmayacağı, kulüp tarafından Ocak ayı sonunda zaten teyit edilmişti. Goretzka, kış transfer döneminde de Münih'ten ayrılabilirdi; uyumlu medya haberlerine göre, Atletico Madrid'den imzaya hazır bir sözleşme teklif edilmişti. Ancak Goretzka, sezonu FC Bayern'de tamamlamak ve Münih ekibiyle bir kez daha şampiyonluk mücadelesine girmek istediğini açıkça belirtti.
"Diğer uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisinden ne kadar onur duysam da, sezonu FC Bayern'de bitirme kararı aldım," diye açıklamıştı milli oyuncu birkaç ay önce. Saha içinde ve dışında keyif aldığı bir takımda olduğunu ve Vincent Kompany'nin takımı yeniden gerçek bir bütün haline getiren bir teknik direktör olduğunu belirtti: "Bu takıma ve kulübe derinden bağlı hissediyorum. Ortak hedefimiz, Mayıs ayında yeniden Marienplatz'da durmak ve SİZLERLE birlikte en büyük şampiyonlukları kutlamak!"
Goretzka'nın en çok gitmek istediği yerin Premier Lig olduğu söyleniyor
Goretzka, yaz aylarında önce DFB milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak, ardından geleceği hakkında bir karar vermek zorunda kalacak. O zaman da ilgilenen kulüpler eksik olmayacak. Bild gazetesi'ne göre Goretzka'nın en çok gitmek istediği yer olan İngiltere'den bazı üst düzey kulüplerin de şimdiden ilgilerini bildirdikleri söyleniyor.
Buna göre en büyük şansa sahip olan kulüp Arsenal olacak gibi görünüyor, zira ligin lideri olan Gunners, aynı şekilde ilgilenen Tottenham Hotspur'un aksine, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kesin ve iki ligli Championship'te oynamak zorunda kalmayacak. Ancak Gunners'tan henüz somut bir teklif gelmedi.
Serie A'dan Inter Milan'ın da Goretzka'nın hizmetleriyle ilgilendiği söyleniyor; ayrıca Atletico Madrid'in yaz aylarında tekrar ringe çıkacağı da bekleniyor.
Leon Goretzka: İstatistikler ve performans verileri
Kulüp Maçlar Goller Asist FC Bayern 301 48 50 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8