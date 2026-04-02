FC Bayern'den ayrılmasının ardından sansasyonel bir transfer mi olacak? Leon Goretzka'ya devasa bir teklif geldiği söyleniyor

Habere göre, Niclas Füllkrug'un kiralandığı kulüp, bu hamleyle ayrılacak olan Bayern yıldızı için Juventus Torino'yu transfer yarışında geride bırakmak istiyor. Goretzka'nın özellikle Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin en çok istediği isim olduğu belirtiliyor. Rossoneri'nin Goretzka'ya yıllık 5 milyon avro maaş artı primler teklif ettiği bildiriliyor.

Goretzka'nın Alman rekortmen kulübüyle olan sözleşmesinin uzatılmayacağı, kulüp tarafından Ocak ayı sonunda zaten teyit edilmişti. Goretzka, kış transfer döneminde de Münih'ten ayrılabilirdi; uyumlu medya haberlerine göre, Atletico Madrid'den imzaya hazır bir sözleşme teklif edilmişti. Ancak Goretzka, sezonu FC Bayern'de tamamlamak ve Münih ekibiyle bir kez daha şampiyonluk mücadelesine girmek istediğini açıkça belirtti.

"Diğer uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisinden ne kadar onur duysam da, sezonu FC Bayern'de bitirme kararı aldım," diye açıklamıştı milli oyuncu birkaç ay önce. Saha içinde ve dışında keyif aldığı bir takımda olduğunu ve Vincent Kompany'nin takımı yeniden gerçek bir bütün haline getiren bir teknik direktör olduğunu belirtti: "Bu takıma ve kulübe derinden bağlı hissediyorum. Ortak hedefimiz, Mayıs ayında yeniden Marienplatz'da durmak ve SİZLERLE birlikte en büyük şampiyonlukları kutlamak!"