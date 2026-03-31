FC Bayern'den ayrılmasının ardından: İlk büyük kulüp, Raphael Guerreiro'yu kadrosuna katmayı düşünüyor gibi görünüyor

Bayern, dün Pazartesi günü Guerreiro'nun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurmuştu. Çok yönlü Portekizli oyuncu, bu kararın ardından üç yıl süren ortak serüvenin ardından Münih ekibinden ayrılacak.

FCB spor direktörü Max Eberl yaptığı açıklamada, "Rapha'ya birlikte geçirdiğimiz zaman için içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz: Rapha sahada her zaman güvenilirdi, ayrıca onun gibi karakterler her soyunma odasını zenginleştirir" dedi: "Onunla yaptığımız görüşmeler iyi, güvene dayalı ve anlayışlıydı. Şimdi onunla birlikte yaz aylarına kadar hedeflerimize odaklanıyoruz - birlikte daha çok şey başarmak istiyoruz."

Guerreiro, 2023 yazında dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel'in transfer listesindeki isimlerden biri olarak BVB'den Bayern'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Alman rekortmeninde oldukça fazla forma şansı bulsa da, Dortmund'daki parlak dönemlerindeki performansına kalıcı olarak ulaşamadı. Son dönemde Vincent Kompany yönetiminde pek forma şansı bulamadı ve bu nedenle çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu.