Portekiz gazetesi Record'un haberine göre, Benfica önümüzdeki sezon için 32 yaşındaki çok yönlü oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.
FC Bayern'den ayrılmasının ardından: İlk büyük kulüp, Raphael Guerreiro'yu kadrosuna katmayı düşünüyor gibi görünüyor
Bayern, dün Pazartesi günü Guerreiro'nun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurmuştu. Çok yönlü Portekizli oyuncu, bu kararın ardından üç yıl süren ortak serüvenin ardından Münih ekibinden ayrılacak.
FCB spor direktörü Max Eberl yaptığı açıklamada, "Rapha'ya birlikte geçirdiğimiz zaman için içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz: Rapha sahada her zaman güvenilirdi, ayrıca onun gibi karakterler her soyunma odasını zenginleştirir" dedi: "Onunla yaptığımız görüşmeler iyi, güvene dayalı ve anlayışlıydı. Şimdi onunla birlikte yaz aylarına kadar hedeflerimize odaklanıyoruz - birlikte daha çok şey başarmak istiyoruz."
Guerreiro, 2023 yazında dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel'in transfer listesindeki isimlerden biri olarak BVB'den Bayern'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Alman rekortmeninde oldukça fazla forma şansı bulsa da, Dortmund'daki parlak dönemlerindeki performansına kalıcı olarak ulaşamadı. Son dönemde Vincent Kompany yönetiminde pek forma şansı bulamadı ve bu nedenle çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu.
Raphael Guerreiro daha önce Portekiz'de hiç oynamadı
Ocak ortasından bu yana Bundesliga'da sadece iki maçta forma giydi (58 dakika), ancak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta karşısında 83 dakika sahada kalabildi. Guerreiro, bugüne kadar Almanya'nın rekor şampiyonu için 89 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 12 gol atıp 8 asist yaptı.
Şu anda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Guerreiro için Portekiz'deki ilk profesyonel kulübü olacak. Fransa'da doğup büyüyen sol bek, kariyerine Blanc-Mesnil SF'nin altyapısında başladı ve ardından INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient ve Borussia Dortmund'da forma giydikten sonra Münih'e geldi.
Benfica'nın yanı sıra Juventus da Guerreiro ile anıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında İtalyan ve Alman basını, "Yaşlı Kadın"ın kanatlarda takviye arayışında 32 yaşındaki oyuncuyu düşündüğünü yazmıştı.
FC Bayern - Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
4 Nisan Cumartesi
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
7 Nisan Salı
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)