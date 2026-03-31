Raphael GuerreiroGetty Images
FC Bayern'den ayrılmasının ardından: İlk büyük kulüp, Raphael Guerreiro'yu kadrosuna katmayı düşünüyor gibi görünüyor

R. Guerreiro

Raphael Guerreiro, kariyerine FC Bayern Münih'te devam etmeyecek. Görünüşe göre Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri onu kapmak için sabırsızlanıyor.

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre, Benfica önümüzdeki sezon için 32 yaşındaki çok yönlü oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

  • Bayern, dün Pazartesi günü Guerreiro'nun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurmuştu. Çok yönlü Portekizli oyuncu, bu kararın ardından üç yıl süren ortak serüvenin ardından Münih ekibinden ayrılacak.

    FCB spor direktörü Max Eberl yaptığı açıklamada, "Rapha'ya birlikte geçirdiğimiz zaman için içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz: Rapha sahada her zaman güvenilirdi, ayrıca onun gibi karakterler her soyunma odasını zenginleştirir" dedi: "Onunla yaptığımız görüşmeler iyi, güvene dayalı ve anlayışlıydı. Şimdi onunla birlikte yaz aylarına kadar hedeflerimize odaklanıyoruz - birlikte daha çok şey başarmak istiyoruz."

    Guerreiro, 2023 yazında dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel'in transfer listesindeki isimlerden biri olarak BVB'den Bayern'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Alman rekortmeninde oldukça fazla forma şansı bulsa da, Dortmund'daki parlak dönemlerindeki performansına kalıcı olarak ulaşamadı. Son dönemde Vincent Kompany yönetiminde pek forma şansı bulamadı ve bu nedenle çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu.

  • GuerreiroGetty Images

    Raphael Guerreiro daha önce Portekiz'de hiç oynamadı

    Ocak ortasından bu yana Bundesliga'da sadece iki maçta forma giydi (58 dakika), ancak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta karşısında 83 dakika sahada kalabildi. Guerreiro, bugüne kadar Almanya'nın rekor şampiyonu için 89 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 12 gol atıp 8 asist yaptı.

    Şu anda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Guerreiro için Portekiz'deki ilk profesyonel kulübü olacak. Fransa'da doğup büyüyen sol bek, kariyerine Blanc-Mesnil SF'nin altyapısında başladı ve ardından INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient ve Borussia Dortmund'da forma giydikten sonra Münih'e geldi.

    Benfica'nın yanı sıra Juventus da Guerreiro ile anıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında İtalyan ve Alman basını, "Yaşlı Kadın"ın kanatlarda takviye arayışında 32 yaşındaki oyuncuyu düşündüğünü yazmıştı.

  • FC Bayern - Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    4 Nisan Cumartesi

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

