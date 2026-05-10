Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda gol yenen FC Bayern Münih, VfL Wolfsburg karşısında zorlu bir galibiyet elde ederken bir kez daha kalesini gole kapattı. Ancak bu, olağanüstü kaleci Jonas Urbig olmasaydı mümkün olmazdı; onun kurtarışları olmasaydı şampiyon, devre arasına geride girmiş olabilirdi. Zira, "Otomobil Şehri"nden gelen ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu takım da, ilk 45 dakikada Bayern karşısında şaşırtıcı derecede çok sayıda iyi gol fırsatı yakaladı.
FC Bayern'deki öncülleri bu konuda yanmış mıydı? Neden Wolfsburg'da elde edilen sıradan bir galibiyet bile Vincent Kompany'nin dehasını ortaya çıkardı?
Mevcut savunma zaafiyetinin nedenleri sorulduğunda, genç oyuncu Tom Bischof, Sky'da 1-0'lık galibiyetin ardından şaşırtıcı bir şekilde açık sözlü bir şekilde şunları söyledi: "Bu kadar çok gol yediğinizde ve rakibe bu kadar çok fırsat verdiğinizde durum her zaman kötüdür. Maalesef son birkaç maçı dışarıdan izledim: Son zamanlarda karşı presin temelleri, yani top kaybından hemen sonra rakibe baskı yapma konusunda eksikliklerimiz var." Kısa bir süre sonra şunları ekledi: "Son haftalarda her zaman sahada değildim, bunu sadece dışarıdan fark ettim. Bu yüzden sık sık gereksiz yere uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyoruz. Hızlı kontrpres yaptığımızda çok fazla gol atıyoruz. Maalesef şu anda çok fazla gol yiyoruz."
Bischof'un sözlerini ferahlatıcı bir dürüstlük ve özgüven olarak yorumlayabiliriz. Ancak henüz as kadroda yer almayan 20 yaşındaki bir oyuncunun, Bayern'deki ilk yılında bu kadar istekli bir şekilde kamuoyuna eleştiri getirmesi oldukça şaşırtıcıydı. Özellikle de Bischof, eleştirel gözlemlerinin büyük bir kısmından dolaylı olarak kendini muaf tutmuştu; zira Wolfsburg maçında kas yırtığı ve iki kez 90 dakika yedek kulübesinde oturduktan sonra dört hafta sonra ilk kez sahaya çıkmıştı.
Bu nedenle, Bayern teknik direktörü Vincent Kompany'ye yöneltilen ilk sorunun, Bischof'un eleştirisinin doğru olup olmadığını açıklığa kavuşturması mantıklıydı. Kompany'nin tepkisi: Geniş, sakin bir gülümseme, ama aynı zamanda açık ve net bir açıklama: "Hayır, elbette değil. O genç bir oyuncu ve bu röportajda bir hata yaptı." Kompany için oyuncularına yönelik kamuoyu önünde eleştiri yapmak normalde bir tabu olduğu düşünülürse, bu alışılmadık sözlerdi. Ancak tepkisinin şekli, Säbener Straße'deki görev süresince sadece futbol açısından elde ettiği başarıların yanı sıra, Belçikalı teknik adamın en büyük dehalarından birinin ne olduğunu bir kez daha kanıtladı: O, oyuncularıyla olan ilişkilerinde, hoş olmayan durumlarda bile her zaman doğru üslubu bulma yeteneğine sahip. Ve bu sayede, diğer çoğu teknik direktörün ancak çok sınırlı bir şekilde öğrenebileceği bir konuda onlardan bir adım önde.
Kompany'nin Bischof'un dikkat çekici röportajına verdiği yanıt, azarlayıcı bir havada olsa da, küçümseyici değildi. Tutarlıydı, ancak herhangi bir gerginlik veya dramatizmden uzaktı. O, bunları sadece gülümseyerek geçiştirdi. Ayrıca, oyuncusunun görüşünü kendi bakış açısıyla çürütürken de bunu tamamen sakin bir şekilde yaptı: "Sorun, karşı pres yapma isteğinin olmaması değil, çünkü o şekilde maç kazanamazsınız. Mesele, maçları her zaman ilk on, on beş dakikada karara bağlamak zorunda olmamaktır. Bu her zaman mümkün değildir. Maça iyi başladık, ama sonra sabrımızı yitirdik. Bir, iki ya da üç kez karşı pres yapabilirsiniz, ama bir noktada bacaklarınız yorulur. Bence ikinci yarıda çok daha iyi oynadık ve bunun sebebi topu elimizde tutma şeklimizdi." Böylece, top daha uzun süre kendi sahamızda kaldığı için, bu kadar sık ve hızlı bir şekilde karşı prese geçmek artık gerekli değildi.
Vincent Kompany'nin FC Bayern'deki öncüllerine göre üstünlüğü
Kompany’nin bu tür konulardaki gücünün ne olduğunu açıklamak zor, ancak duygusal olarak çok daha somut bir şekilde hissedilebiliyor. FC Bayern’deki öncülleri Julian Nagelsmann ve Thomas Tuchel’in, bir oyuncunun kendi oyun tarzına yönelik eleştirisiyle doğrudan yüz yüze gelmiş olsalar ne olurdu, bir düşünün. Bunun başlarına bela açacağını tahmin etmek zor değil. İçerik açısından değil, ama Kompany'nin yaptığı gibi bu tür durumlara uyumlu bir şekilde tepki veremeyecekleri için. "Tom harika bir çocuk. Ama maçın hemen ardından ve ben biraz daha geniş bir bakış açısına sahiptim," dedi FCB koçu. Hop, konu kapandı.
Kompany'nin Bischof'un açıklamalarına verdiği tepki hem beklenen hem de sıra dışı olsa da, bu iki aslında zıt sıfat, Bayern'in Volkswagen Arena'da geçirdiği tüm Cumartesi akşamı için de geçerliydi. Şampiyonluğu çoktan garantilemiş ve üç gün önceki Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin acı hayal kırıklığı hâlâ taze olan Bayern'in Wolfsburg'da biraz ilhamdan yoksun kalması oldukça beklenen bir durumdu. Ancak, ligde 16. sırada yer alan takımın, şu anda Avrupa'nın muhtemelen en iyi ikinci takımını ne kadar zorladığı, yine de olağanüstüydü.
"Beş gol atabilirlerdi, bizim için hiç iyi değildi," diye ilk yarıyı değerlendirdi Bischof. "İlk on dakika fena değildi, o sırada nasıl fırsatlar yaratabileceğimizi de gördük, ama sonra bunu devam ettiremedik." Bunun yerine Wolfsburg, Münih kalesi önünde defalarca tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak olağanüstü kurtarışlar yapan Urbig her zaman yerindeydi. "Manu'nun (Neuer, ed.) her fırsatta gösterdiği performans muhteşem," diyerek kalecisini övdü Bischof.
FC Bayern Münih, ilk yarıda VfL Wolfsburg'a karşı sürpriz bir mağlubiyet aldı
Bu arada Bayern, sıkı savunma yapan Wolfsburg'u sadece ara sıra zorlayabildi. Harry Kane, penaltıdan açık ara en büyük fırsatı yakaladı, ancak 36. dakikadaki vuruşunda hafifçe kayarak golü kaçırdı. Bu olağanüstü bir durumdu, zira Kane'in Bundesliga'daki 25. denemesinde ilk kez penaltı kaçırmasıydı. Ama bir şekilde bu da beklenen bir şeydi. "Harry'nin penaltıları her zaman gol olur diye düşünürsünüz. Ama onun da bazen kaçırma hakkı var," dedi Bischof.
Bayern, 19 Nisan'daki şampiyonluk zaferinden bu yana, Mainz 05 (4-3) ve Heidenheim (3-3) ile oynadığı önceki iki Bundesliga maçında şaşırtıcı derecede zayıf ilk yarılar sergilemişti ve Wolfsburg karşısında da durum farklı değildi. Fark şuydu: Bu sefer Paris Saint-Germain maçı önlerinde değildi ve bu yüzden Kompany kadroda o kadar da aşırı bir rotasyon yapmadı. Kane, Michael Olise ve Joshua Kimmich ile Mainz ve Heidenheim maçlarının aksine belki de en önemli üç saha oyuncusu ilk 11'de yer aldı.
Yine de neredeyse hiçbir şey yolunda gitmediğinden, soyunma odasındaki hava buna uygun olarak kötü olmalıydı. Mainz ve Heidenheim maçlarında olduğu gibi ikinci yarıda belirgin bir iyileşme yaşanması bekleniyordu. Ancak bu aynı zamanda olağanüstüydü. "Takımın tepkisine de saygı duydum. Sahaya çıkıp neredeyse her şeyi tersine çevirmek kolay değil. Bugün ikinci yarıda bunu yine başardık," diye övdü Kompany. Rakip takımın teknik direktörü Dieter Hecking de ona katılıyordu. Karşısındaki kişinin "bu sezon Bayern ile yaptıkları, bambaşka bir seviye. Elbette bu başarıda Vincent'tan başka birçok kişinin payı var, ancak Bayern'in her hafta sergilediği performansları tebrik etmek gerekir. Bugün de, böyle bir yenilginin (PSG'ye karşı, ed.) ardından bize bu kadar yüksek baskı uygulayıp, maçı kazanmak için her şeyi ortaya koymaları hiç de kolay bir şey değil. Bu bir iltifata değer," dedi Hecking.
FC Bayern'de kimse böyle bir tehdit senaryosundan söz etmek istemiyor
İkinci yarıya Bayern aniden çok daha agresif başladı, Wolfsburg’u bir anda sıkıştırdı ve ev sahibi takıma nefes alacak yer bırakmadı. Artık gol tehlikeleri sıradan hale gelmişti ve bunun mantıklı sonucu Olise’nin muhteşem galibiyet golü oldu (56.). Burada da durum aynıydı: Beklenebilir, ama olağanüstü. Hücum sihirbazı, sık sık yaptığı gibi sağ kanattan içeriye doğru çekildi. Sık sık yaptığı gibi, güçlü sol ayağıyla uzak köşeye doğru bir vuruş yaptı. Ve sık sık olduğu gibi, top tam köşeye gitti. Olağanüstü bir gol, ancak olağanüstü yetenekli Olise için bu, bir şekilde neredeyse sıradan hale gelmiş durumda. "Michael kendine o kadar yüksek bir çıtayı koydu ki, gol olmasaydı hayal kırıklığına uğrardım – ve bu absürt. Normal olmamalı, ama o bizi buna alıştırdı," demişti Kompany, Olise'nin Mainz'da imza hareketini başarıyla sergilediği Nisan ayı sonunda.
Wolfsburg'da bunu yine etkileyici bir şekilde başardığı için, Bayern, PSG'ye elendikten yaklaşık 72 saat sonra yeniden kutlama yapma fırsatı buldu. Önümüzdeki Cumartesi, FCB'nin son Bundesliga maç gününde 1. FC Köln ile oynadığı maçın ardından kendi sahasında 35. şampiyonluk kupasını almasıyla kutlamalar kesinlikle daha da artacak. Ve bir hafta sonra Berlin'de bir sonraki parti düzenlenecek; DFB Kupası finalindeki rakip VfB Stuttgart.
Wolfsburg'daki maçtan önce Sky'a verdiği röportajda Bayern'in spor direktörü Max Eberl'e, eğer kaybedip ulusal çifte kupayı kaçırırlarsa, sonuçta sadece bir şampiyonlukla sezonun bir hayal kırıklığı olup olmayacağı soruldu. "Futbol oynama şeklimiz, Alman şampiyonu olmamız, Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalmamız ve Avrupa'nın en iyi takımıyla eşit şartlarda oynamamız. Ayrıca uzun zamandır ilk kez kupa finaline çıktık ve bunu kazanmak istiyoruz," diyerek Eberl bu endişeleri yatıştırdı ve "şimdiye kadar çok, çok iyi bir sezon" olduğunu vurguladı. Ayrıca şunları da vurguladı: "Bir başka yumuşak gerçek de şudur: Pek çok insan Bayern maçlarını izlemenin ne kadar keyifli olduğunu anlatıyor. Hiç Bayern taraftarı olmamışlar, ancak bizi izlemekten hoşlanıyorlar çünkü bu, herkesin hayal ettiği gibi bir futbol. Bunun için kupa kazanmıyoruz, ama bu da önemli."
FC Bayern Münih: 2025/26 sezonunun son beş maçı
Tarih
Yarışma
Maç
2 Mayıs Cumartesi
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 3:3
6 Mayıs Çarşamba
Şampiyonlar Ligi
FC Bayern - Paris Saint-Germain 1:1
9 Mayıs Cumartesi
Bundesliga
VfL Wolfsburg - FC Bayern 0:1
16 Mayıs Cumartesi
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Köln
23 Mayıs Cumartesi
DFB Kupası
FC Bayern - VfB Stuttgart