FC Bayern'de üç takım arkadaşı ve Lionel Messi: Yükselen yıldız Lennart Karl en büyük ilham kaynaklarını açıklıyor

"Michael Olise benim için izlemekten keyif aldığım özel bir oyuncu," dedi Alman Dünya Kupası kadrosundaki en genç profesyonel, Münih'in rekor şampiyonu kulübünün 51 dergisine: "Benzer alanlarda oynuyor, o da sol ayakla oynuyor ve topla bir sakinliği var ki ondan çok şey öğrenebilirim."

18 yaşındaki oyuncu, DFB kaptanı Kimmich ve İngiltere kaptanı Kane'in saha dışında yaptıklarından çok etkilendiğini de sözlerine ekledi: "Atletizm alanında nasıl çalıştıkları, bunu ne kadar ciddiye aldıkları, günlük yaşamlarının ne kadar profesyonel olduğu."