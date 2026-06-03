Michael Olise'nin topla sergilediği olağanüstü yetenekler, Joshua Kimmich ve Harry Kane'in çalışma azmi: Lennart Karl, kişisel gelişimi için FC Bayern'in yıldızlarından çok şey öğreniyor. Ancak bir tekmelik üzerine Lionel Messi'yi resmetti.
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FC Bayern'de üç takım arkadaşı ve Lionel Messi: Yükselen yıldız Lennart Karl en büyük ilham kaynaklarını açıklıyor
"Michael Olise benim için izlemekten keyif aldığım özel bir oyuncu," dedi Alman Dünya Kupası kadrosundaki en genç profesyonel, Münih'in rekor şampiyonu kulübünün 51 dergisine: "Benzer alanlarda oynuyor, o da sol ayakla oynuyor ve topla bir sakinliği var ki ondan çok şey öğrenebilirim."
18 yaşındaki oyuncu, DFB kaptanı Kimmich ve İngiltere kaptanı Kane'in saha dışında yaptıklarından çok etkilendiğini de sözlerine ekledi: "Atletizm alanında nasıl çalıştıkları, bunu ne kadar ciddiye aldıkları, günlük yaşamlarının ne kadar profesyonel olduğu."
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Lennart Karl: Lionel Messi mi? "Onu takımımda görmek beni heyecanlandırıyor."
Karl'ı etkileyen bir başka yıldız daha var: Arjantinli dünya şampiyonu Lionel Messi, hatta maçlar sırasında bile ona eşlik ediyor. "Evet, Messi sol tekmelikimde. Futbol oynamaya başladığımdan beri benim rol modelimdir – sol ayakla oynayan, boyu da biraz kısa, topla inanılmaz şeyler yapan bir oyuncu," diyen Karl, "Onu yanımda hissetmek bana moral veriyor," diye ekledi.
Genç oyuncu da Dünya Kupası'nda adını daha da duyurmak istiyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın takımında, 14 Haziran'da Houston'da turnuvanın açılış maçında ilk olarak zayıf rakip Curacao ile karşılaşacak. Ardından E Grubu'nda Fildişi Sahili (20 Haziran/Toronto) ve Ekvador (25 Haziran/East Rutherford) ile karşılaşacak.