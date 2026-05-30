Transfermarkt'ın haberine göre, 20 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon FC Bayern kadrosunda yer alması ve forma şansı bulması ihtimali göz ardı edilemez.
FC Bayern'de sürpriz bir kadro yeri mi, yoksa transfer mi? Dört Bundesliga kulübünün Arijon Ibrahimovic'i kadrosuna katmak için istekli olduğu söyleniyor
Ancak Ibrahimovic'in bir başka kulüpte kiralık olarak bir sezon daha geçirmesi ya da hatta satılması ihtimali de var.
Bu hücum oyuncusuna ilgi duyan çok sayıda kulüp var: FC Augsburg ve Werder Bremen'in yanı sıra TSG Hoffenheim ve VfB Stuttgart'un da Ibrahimovic'i gözüne kestirdiği söyleniyor. Premier League'den Brighton & Hove Albion, Crystal Palace ve FC Fulham potansiyel alıcılar olarak gösteriliyor. FC Bayern'in zaten iyi ilişkiler kurduğu PSV Eindhoven'ın da Transfermarkt'a göre Ibrahimovic'e ilgisini bildirmiş olduğu söyleniyor.
Arijon Ibrahimovic, FC Bayern ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
FC Bayern ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçen sezon Heidenheim'da iyi bir gelişim gösterdi, ancak teknik direktör Frank Schmidt'in takımının küme düşmesini engelleyemedi. FCH formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti; bunlardan biri, 32. haftada FC Bayern'e karşı oynanan ve 3-3 biten muhteşem maçtaydı.
Ibrahimovic, Transfermarkt'a verdiği demeçte, "Frank Schmidt yönetimindeki hazırlık dönemi, beni fiziksel olarak çok iyi bir seviyeye getirdi, böylece bireysel yeteneklerimi daha da iyi sergileyebildim" dedi. "Bu, oyunumu daha da eksiksiz hale getirdi. Önceden, kendimi gösterebilmek için çok fazla süre ve maç dakikası almam önemliydi. Bunu başardım ve bu yüzden benim için çok iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum."