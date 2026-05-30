Ancak Ibrahimovic'in bir başka kulüpte kiralık olarak bir sezon daha geçirmesi ya da hatta satılması ihtimali de var.

Bu hücum oyuncusuna ilgi duyan çok sayıda kulüp var: FC Augsburg ve Werder Bremen'in yanı sıra TSG Hoffenheim ve VfB Stuttgart'un da Ibrahimovic'i gözüne kestirdiği söyleniyor. Premier League'den Brighton & Hove Albion, Crystal Palace ve FC Fulham potansiyel alıcılar olarak gösteriliyor. FC Bayern'in zaten iyi ilişkiler kurduğu PSV Eindhoven'ın da Transfermarkt'a göre Ibrahimovic'e ilgisini bildirmiş olduğu söyleniyor.