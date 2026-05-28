FC Bayern Münih ile savunma oyuncusu Konrad Laimer arasındaki sözleşme görüşmeleri bir süredir devam ediyor; ancak onursal başkan Uli Hoeneß sayesinde, bu görüşmelerin yakında sona ermesi bekleniyor.
Çeviri:
FC Bayern'de sözleşme pazarlığı! Uli Hoeneß'in savunma yıldızıyla görüşmelere dahil olduğu söyleniyor
Sport1'in haberine göre, kulüp başkanı Avusturyalı oyuncuyla yapılan pazarlıklara bizzat müdahil olmuş ve olumlu bir sonuç elde etmiş. Buna göre Hoeneß, 29 yaşındaki oyuncunun menajer ekibine yeni bir sözleşme konusunda rekor şampiyonun net mali sınırlarını belirtmiş.
Böylece, Münih'te kendini iyi hissettiğini ve kalmak istediğini defalarca vurgulayan Laimer, 2027 yazında sona erecek olan Isar'daki sözleşmesini uzatması halinde, yalnızca makul bir maaş artışı alacak.
Bayern, Laimer'in bedelsiz ayrılmasına muhtemelen bir itirazda bulunmaz
Kupa finalinde VfB Stuttgart'a karşı 3-0 galip geldikten hemen sonra Laimer, "Kırmızılar"da kalma konusunda son derece neşeli bir tavır sergilemiş ve birkaç hafta önce çok daha sert bir üslup kullanan Hoeneß'e şakacı bir şekilde seslenmişti.
Hoeneß, DAZN'de Laimer'in yüksek maaş taleplerine ilişkin "O Maradona değil!" diye çıkıştı. Ancak şimdi bir anlaşma yakın görünüyor, zira Bayern bu konuda taviz vermedi ve Max Eberl'e göre bir yıl sonra bedelsiz ayrılmasını bile kabul etmişlerdi.