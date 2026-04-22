FC Bayern'de son derece tuhaf bir olay yaşandı! Bir oyuncu, Vincent Kompany'nin konuşması sırasında uyuyakalmış gibi görünüyor

Buna göre, 17 yaşındaki oyuncu önceki akşam başka bir oyuncu (ki kendisi şu anda başka bir takıma kiralanmış durumda) eşliğinde Münih'te dolaşmış ve kampüse geç saatlerde dönmüş. Mike'ın suçlamaları kabul ettiği ve bunları reddetmediği belirtiliyor.

Bununla birlikte Kompany, saldırgana nispeten yumuşak bir tavır sergiledi. Belçikalı, tüm takımın önünde Mike'ı azarlamaktan kaçındı ve bunun yerine konuyu açıklığa kavuşturmak için onunla baş başa konuşmayı tercih etti.

Sport Bild'in bilgilerine göre, Bayern o zaman 17 yaşındaki oyuncuyu kampüsteki odasından bir haftalığına uzaklaştırma cezası ile cezalandırmış. Bu süre zarfında Mike, kendi cebinden bir otel masraflarını karşılamak ve orada kalmak zorunda kalmış. Genç oyuncunun babası da görüşmeye çağrılmış, ancak genel olarak mesele çözülmüş ve oyuncu rehabilite edilmiş sayılmış.