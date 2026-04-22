Sport Bild'in haberine göre, genç oyuncu Wisdom Mike, antrenör Vincent Kompany ile yapılan sabah takım toplantısı sırasında uyuyakalmış. Bu olayın geçen yaz meydana geldiği belirtiliyor.
FC Bayern'de son derece tuhaf bir olay yaşandı! Bir oyuncu, Vincent Kompany'nin konuşması sırasında uyuyakalmış gibi görünüyor
Buna göre, 17 yaşındaki oyuncu önceki akşam başka bir oyuncu (ki kendisi şu anda başka bir takıma kiralanmış durumda) eşliğinde Münih'te dolaşmış ve kampüse geç saatlerde dönmüş. Mike'ın suçlamaları kabul ettiği ve bunları reddetmediği belirtiliyor.
Bununla birlikte Kompany, saldırgana nispeten yumuşak bir tavır sergiledi. Belçikalı, tüm takımın önünde Mike'ı azarlamaktan kaçındı ve bunun yerine konuyu açıklığa kavuşturmak için onunla baş başa konuşmayı tercih etti.
Sport Bild'in bilgilerine göre, Bayern o zaman 17 yaşındaki oyuncuyu kampüsteki odasından bir haftalığına uzaklaştırma cezası ile cezalandırmış. Bu süre zarfında Mike, kendi cebinden bir otel masraflarını karşılamak ve orada kalmak zorunda kalmış. Genç oyuncunun babası da görüşmeye çağrılmış, ancak genel olarak mesele çözülmüş ve oyuncu rehabilite edilmiş sayılmış.
Mike, FC Bayern formasıyla 25/26 sezonunda dört kez ilk on birde yer aldı
Almanya'nın rekor şampiyonu takımında Mike şu anda ağırlıklı olarak U19 takımında forma giyiyor. Toplamda on bir lig maçında üç gol ve üç asist kaydetti; ayrıca dördüncü ligdeki Regionalliga'da ikinci takımda bir kez forma giydi (bir gol).
Profesyonel takımda ise 17 yaşındaki oyuncunun süreleri şu ana kadar kısa süreli girişlerle sınırlı kaldı. Şu anda onu sahalardan uzak tutan kalça sakatlığına kadar Kompany onu dört Bundesliga maçında sahaya sürdü. Ancak profesyonel takımdaki ilk golünü henüz bekliyor.