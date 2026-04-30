FC Bayern de onu radarına almış: Arsenal'in bu üst düzey forveti yerinde izlediği iddia ediliyor

Osimhen, geçen yaz Galatasaray'ın SSC Napoli'den 75 milyon avroluk kulüp rekoru bir bedel karşılığında büyük bir mali çaba sarf ederek transfer etmişti. Forvet, bu sezon da 31 maçta 27 gol ve asistle etkileyici bir performans sergiliyor.

Arsenal, bu sezon öncesinde Sporting'den Viktor Gyökeres'i 67 milyon avroya transfer etmişti. İsveçli oyuncu, Gunners formasıyla 49 resmi maçta 21 gol ve asistle beklentileri tam olarak karşılayamadı, bu nedenle kulüp, habere göre forvet hattına bir başka üst düzey takviye yapmayı düşünüyor. Galatasaray, Osimhen'i satması durumunda en azından yatırdığı parayı geri almak isteyecektir.