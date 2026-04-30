FC Bayern de onu radarına almış: Arsenal'in bu üst düzey forveti yerinde izlediği iddia ediliyor

Arsenal FC'nin Galatasaray'dan Victor Osimhen ile ilgilendiği ve Nijeryalı oyuncuyu şimdiden yakından incelediği iddia ediliyor.

İspanyol spor gazetesi AS'nin haberine göre, Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta, hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan İstanbul derbisinde (3-0) forveti yerinde izlemiş. Ayrıca İtalyan yetkili, Galatasaray yetkililerinden Osimhen ve olası bir transfer hakkında bilgi almış. 

  • Osimhen, geçen yaz Galatasaray'ın SSC Napoli'den 75 milyon avroluk kulüp rekoru bir bedel karşılığında büyük bir mali çaba sarf ederek transfer etmişti. Forvet, bu sezon da 31 maçta 27 gol ve asistle etkileyici bir performans sergiliyor. 

    Arsenal, bu sezon öncesinde Sporting'den Viktor Gyökeres'i 67 milyon avroya transfer etmişti. İsveçli oyuncu, Gunners formasıyla 49 resmi maçta 21 gol ve asistle beklentileri tam olarak karşılayamadı, bu nedenle kulüp, habere göre forvet hattına bir başka üst düzey takviye yapmayı düşünüyor. Galatasaray, Osimhen'i satması durumunda en azından yatırdığı parayı geri almak isteyecektir. 

    • Reklam
    Arsenal, Galatasaray'dan iki oyuncu daha izliyor

    AS'ye göre spor direktörü Berta, derbi maçında sadece Osimhen'i gözlemlemiş değil: Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır ve hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın da daha önce ilgisini çekmiş olduğu söyleniyor. 

    FC Bayern Münih'in de uzun süredir Osimhen'in peşinde olduğu söyleniyor. Alman rekortmen kulübün, yaz aylarında 33 yaşına girecek olan Harry Kane'in yerine uzun vadeli bir yedek aradığı iddia ediliyor. Bu konuda Nijeryalı oyuncunun adı sık sık geçse de, Juventus'tan Dusan Vlahovic'in de Münih ekibiyle anıldığı belirtiliyor. 

  • Victor Osimhen'in Galatasaray'daki 2025/26 sezonu:

    Oyunlar: 31
    Oynama süresi: 2386
    Goller: 20
    Asist: 7
