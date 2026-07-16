Başarı şansları açısından en ağır darbe, as forvet Harry Kane’in sakatlığı olurdu. Saibari (tıpkı Serge Gnabry gibi) onun yerine geçebilir; Dünya Kupası’nda da Fas milli takımında forvet olarak oynamıştı. Ancak Saibari en çok bir sıra geride etkili oluyor; geçen sezon PSV Eindhoven’da bu pozisyonda parlamıştı. Geçtiğimiz yaz, Münih ekibi transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Nicolas Jackson’ı kadroya katarak Kane için klasik bir yedek oyuncuyu kadrosuna kattı. Jackson hayal kırıklığı yarattı ve kalıcı olarak transfer edilmedi. Temel olarak, kadroya bir orta forvet daha eklenmesi kesinlikle takıma yardımcı olur. Münih ekibinin, Luis Diaz’ın yedeği olarak gelişime açık bir sol kanat oyuncusu transfer etmesi de düşünülebilir.

Ancak şu anda bir başka hücum oyuncusunun transferinden daha olası görünen, bir merkez orta saha oyuncusunun transferi. Yine de bu konuda da, en azından şu an itibarıyla, henüz somut bir gelişme yok. Bir süreliğine Ayyoub Bouaddi’nin adı geçmişti. Ancak Dünya Kupası’ndaki güçlü performanslarının ardından Faslı oyuncunun transfer bedeli artık yaklaşık 100 milyon avroya ulaşmış olmalı ki bu, Münih’in transfer bütçesi için çok fazla bir rakam.

Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro’nun ayrılmasının ardından, Tom Bischof, ilk onbirde yer alan Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic ikilisinin ilk alternatifi konumunda. Geçen sezon ağırlıklı olarak yedek sağ bek olarak şans bulan Bischof, artık asıl pozisyonunda bolca süre alabilecek. Diğer seçenekler arasında, aslında kanat bek olarak planlanan Konrad Laimer ve Brown ile Bara Sapoko Ndiaye yer alıyor. 18 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’nda Senegal formasıyla kısa süreli bir maça çıktı ve şu anda FC Bayern’in en umut vaat eden yeteneği olarak görülüyor.

FC Bayern, hücumda ve orta sahada takviye yapmazsa, yetenekli genç oyunculara otomatik olarak daha fazla süre düşecektir. Böylece, geçen sezon Lennart Karl’ın izlediği yola benzer bir yol izleme şansı yakalayacaklar. Karl, kadronun dar olması sayesinde de birkaç ay içinde genç milli takımdan A milli takıma yükselmeyi başarmıştı. Şu anda Kompany, hücumda kiralık dönemini tamamlayıp geri dönen Arijon Ibrahimovic ile plan yapıyor; ancak transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala bir U dönüşü ve ayrılık da ihtimal dışı değil. David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani ve Maycon Cardozo da forma giyme şansı bulmayı umut eden isimler arasında yer alıyor.