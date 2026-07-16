Spor Direktörü Max Eberl şu anda iki cephede mücadele ediyor. Bir yandan FC Bayern için işlevsel bir kadro oluşturmak, diğer yandan da kendi sözleşmesinin uzatılması için mücadele ediyor. Elbette bir cephedeki zafer, diğer cephedeki başarı şansını büyük ölçüde artırıyor. Temmuz ortası itibarıyla Eberl memnun olabilir. FC Bayern açısından transfer dönemi şu ana kadar mükemmel geçti.
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FC Bayern’de hâlâ hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerekiyor? Max Eberl’in transfer piyasasında şu anda öncelikle yerine getirmesi gereken önemli bir görevi var
Münih kulübü, Nathaniel Brown (23) ve Ismael Saibari (25) ile, bugünün koşullarına göre mali açıdan oldukça uygun şartlarda, gelecek vaat eden ve gelişime açık iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Eberl’in, spor direktörü Christoph Freund’un önderliğindeki diğer spor yönetimi ekibiyle birlikte, Dünya Kupası başlamadan önce bu transferleri kararlı bir şekilde ilerletmiş olması büyük takdir gerektirir. Her iki oyuncu da ABD’de göz doldurduğu için, rekabet şüphesiz daha fazla olurdu ve dolayısıyla bedelleri de daha yüksek olurdu.
Böylece FC Bayern, Brown ve Saibari için nihayetinde her birine 50 milyon ödedi. Her ikisi de çok yönlü olarak kullanılabilir ve kesinlikle bolca süre alacaklar. Henüz kesin ilk 11 oyuncuları olarak planlanmıyorlar. Ancak önümüzdeki yıllarda bu seviyeye ulaşacaklarını tahmin etmek çok da zor değil. Saibari öncelikle 10 numara Jamal Musiala’ya, Brown ise sol bek Alphonso Davies’e rakip olacak gibi görünüyor.
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FC Bayern: Kiralık olarak geri dönen birçok oyuncunun satılması planlanıyor
Şu ana kadar 101,5 milyon avroluk harcama (en pahalı iki transferin yanı sıra Noel Aseko’nun geri alım maddesi de buna dahil) karşısında 26,25 milyon avroluk gelir elde edildi. Bu gelir, kiralık dönemlerini tamamlayarak takıma dönen Daniel Peretz, Alexander Nübel, Jonathan Asp Jensen ve Jonah Kusi-Asare’nin satışlarından sağlandı. Bu meblağın daha da önemli ölçüde artması bekleniyor.
Ancak, kulübün en değerli ama satılmayan oyuncuları için alıcı bulma çabaları zorlu geçiyor. Söylentilere göre Joao Palhinha, Benfica Lizbon, Juventus Torino ve Aston Villa gibi kulüpler tarafından takip ediliyor; Münih kulübü ise 25 milyon avroya satılabileceğini tahmin ediyor. Noel Aseko ise Eintracht Frankfurt’a 13 milyon avroluk bir transferin eşiğinde. Bryan Zaragoza, Sacha Boey ve Armindo Sieb’in durumları ise henüz bu kadar net değil.
Tüm bu oyuncular beklendiği gibi FC Bayern'den ayrılırsa, en üst seviyede kendini kanıtlamış 18 saha oyuncusu kalacak. Bu, hem fırsatlar hem de riskler barındıran bir kadro olur. Birçok oyuncunun esnekliği sayesinde teknik direktör Vincent Kompany her pozisyonda birden fazla alternatife sahip olacak. Ancak bir sakatlık dalgası yaşanırsa, kadro – geçen sezonun bazı dönemlerinde olduğu gibi – hızla kadro sınırlarına ulaşabilir.
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FC Bayern: Bir orta saha oyuncusu daha gelecek mi?
Başarı şansları açısından en ağır darbe, as forvet Harry Kane’in sakatlığı olurdu. Saibari (tıpkı Serge Gnabry gibi) onun yerine geçebilir; Dünya Kupası’nda da Fas milli takımında forvet olarak oynamıştı. Ancak Saibari en çok bir sıra geride etkili oluyor; geçen sezon PSV Eindhoven’da bu pozisyonda parlamıştı. Geçtiğimiz yaz, Münih ekibi transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Nicolas Jackson’ı kadroya katarak Kane için klasik bir yedek oyuncuyu kadrosuna kattı. Jackson hayal kırıklığı yarattı ve kalıcı olarak transfer edilmedi. Temel olarak, kadroya bir orta forvet daha eklenmesi kesinlikle takıma yardımcı olur. Münih ekibinin, Luis Diaz’ın yedeği olarak gelişime açık bir sol kanat oyuncusu transfer etmesi de düşünülebilir.
Ancak şu anda bir başka hücum oyuncusunun transferinden daha olası görünen, bir merkez orta saha oyuncusunun transferi. Yine de bu konuda da, en azından şu an itibarıyla, henüz somut bir gelişme yok. Bir süreliğine Ayyoub Bouaddi’nin adı geçmişti. Ancak Dünya Kupası’ndaki güçlü performanslarının ardından Faslı oyuncunun transfer bedeli artık yaklaşık 100 milyon avroya ulaşmış olmalı ki bu, Münih’in transfer bütçesi için çok fazla bir rakam.
Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro’nun ayrılmasının ardından, Tom Bischof, ilk onbirde yer alan Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic ikilisinin ilk alternatifi konumunda. Geçen sezon ağırlıklı olarak yedek sağ bek olarak şans bulan Bischof, artık asıl pozisyonunda bolca süre alabilecek. Diğer seçenekler arasında, aslında kanat bek olarak planlanan Konrad Laimer ve Brown ile Bara Sapoko Ndiaye yer alıyor. 18 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’nda Senegal formasıyla kısa süreli bir maça çıktı ve şu anda FC Bayern’in en umut vaat eden yeteneği olarak görülüyor.
FC Bayern, hücumda ve orta sahada takviye yapmazsa, yetenekli genç oyunculara otomatik olarak daha fazla süre düşecektir. Böylece, geçen sezon Lennart Karl’ın izlediği yola benzer bir yol izleme şansı yakalayacaklar. Karl, kadronun dar olması sayesinde de birkaç ay içinde genç milli takımdan A milli takıma yükselmeyi başarmıştı. Şu anda Kompany, hücumda kiralık dönemini tamamlayıp geri dönen Arijon Ibrahimovic ile plan yapıyor; ancak transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala bir U dönüşü ve ayrılık da ihtimal dışı değil. David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani ve Maycon Cardozo da forma giyme şansı bulmayı umut eden isimler arasında yer alıyor.
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FC Bayern: Merkez savunmada hâlâ bir gelişme olabilir
Kaleci kadrosu belli; savunmanın kanatlarında Kompany, farklı oyun tarzlarına sahip birçok ilgi çekici seçeneğe sahip – ve şu anda stoper kadrosu da yeterli. Ancak bu konuda hâlâ bir gelişme olabilir. Min-Jae Kim ve Hiroki Ito, uygun teklifler gelmesi halinde kulüpten ayrılabilir. Eğer ikisinden biri gerçekten transfer olursa, yeni bir stoperin takıma katılması zorunlu hale gelir. Yann Bisseck bu pozisyon için uygun bir yedek olabilir. Münih kulübü, geçmişte defalarca Inter Milan’da forma giyen 25 yaşındaki Köln oyuncusu ile anılmıştı.
Kim veya Ito’nun olası bir satışı nedeniyle harekete geçme baskısı ne kadar geç ortaya çıkarsa, Eberl’in başını çektiği spor yönetimi için durum o kadar zorlaşır. En kötü senaryoda, geçen yaz yaşanan durum tekrarlanabilir. O zamanlar, Ağustos ortasında Kingsley Coman’ın ayrılması FC Bayern’i ciddi bir çıkmaza sokmuştu. Uli Hoeneß’in yerine sadece kiralık bir oyuncu alınacağı yönündeki açıklamasıyla durum daha da kötüleşmiş ve arayış, son transfer gününe kadar sürmüş, sonunda Jackson aşırı pahalı şartlarla takıma katılmıştı.
Bu tür spekülasyonlardan bağımsız olarak, Eberl’in öncelikli görevi mevcut elinde kalan oyuncularla para kazanmak. Gündemin en üst sıralarında ayrıca, Kane’in 2027’ye kadar olan sözleşmesini uzatmak ve Real Madrid ile adı sıkça anılan Michael Olise’yi Münih’te uzun vadeli kalmaya ikna etmek yer alıyor. Konrad Laimer’in sözleşme uzatması henüz duyurulmamış olsa da, anlaşmanın çoktan sağlandığı söyleniyor.
Peki ya Eberl? Onun sözleşmesi de – tıpkı Freund’unki gibi – önümüzdeki yaz sona eriyor. Muhtemelen Ağustos’taki bir sonraki denetim kurulu toplantısında kaderleri belirlenecek, ancak belki de bu karar Kasım’a kadar ertelenebilir.
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