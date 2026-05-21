Absolut Bayern'in haberine göre, henüz 32 yaşında olan Guerreiro kariyerini sonlandırmayı da düşünüyor. En azından bu seçeneği açık tutmak istediği belirtiliyor. Portekizli oyuncunun Alman şampiyonundan ayrıldıktan sonra nereye gidebileceğine dair söylentiler son zamanlarda pek duyulmuyordu.
FC Bayern'de büyük sürpriz! Bir oyuncunun kariyerini aniden sonlandırmayı düşündüğü söyleniyor
Mart ayı sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle yaklaşan ayrılığın duyurulması üzerine, Guerreiro’nun Portekiz’e transfer olması pek de olası olmayan bir ihtimal olarak görülmüyordu. Mayıs ortasında Sport Bild de Benfica Lizbon'un bu çok yönlü oyuncuyu kadrosuna katmakla oldukça ilgilendiğini bildirdi. Buna göre, Portekiz'in önde gelen kulübü uzun süredir Guerreiro'nun menajerleriyle temas halindeydi. 32 yaşındaki oyuncunun da Benfica'ya transfer olmayı ciddi olarak düşündüğü belirtildi.
65 kez Portekiz milli formayı giyen oyuncu için bu, Portekiz'deki ilk profesyonel kulübü olacak. Fransa'da doğup büyüyen Guerreiro, kariyerine Blanc-Mesnil SF'nin altyapısında başladı ve ardından INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient ve Borussia Dortmund'da forma giydikten sonra Münih'e geldi.
Raphael Guerreiro, FC Bayern ve BVB'de sık sık kas sakatlıklarıyla boğuştu
Ancak Guerreiro, son yıllarda sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle kariyerini sonlandırmayı da düşünüyor olabilir. Sadece bu sezon bile dört kez sakatlık nedeniyle sık sık forma giyemedi. Guerreiro, BVB’de oynadığı dönemde de kas sorunları ve sakatlıklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalmıştı.
Guerreiro, 2023 yılında dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel'in isteği üzerine Dortmund'dan Münih'e bedelsiz transfer olmuştu. Orada düzenli olarak forma giyse de, çok yönlü yedek oyuncu rolünün ötesine geçemedi ve Dortmund'daki parlak dönemlerindeki performansına nadiren ulaşabildi.
Yine de spor direktörü Max Eberl, Guerreiro'nun sözleşmesinin uzatılmayacağının açıklanması sırasında Portekizli oyuncunun niteliklerini ve karakterini öne çıkardı. Eberl, "Rapha'ya sahada her zaman güvenilebilirdi, ayrıca onun gibi karakterler her soyunma odasını zenginleştirir" dedi. Vincent Kompany de Guerreiro'dan her zaman memnun olduğunu gösterdi. "Harika bir oyuncum var, fantastik bir profesyonel. Takıma her zaman yardımcı olan biri," demişti Belçikalı oyuncu, örneğin geçen yılın Aralık ayında.
Raphael Guerreiro: FC Bayern ve BVB'deki performans verileri ve istatistikleri
Kulüp Maçlar Goller Asist FC Bayern 94 14 8 Borussia Dortmund 224 40 50