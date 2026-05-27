Sport Bild'inhaberine göre, Juventus Torino ve Manchester City, Nübel için Almanya'nın rekor şampiyonu ile temasa geçmiş ve 29 yaşındaki kalecinin menajeriyle de görüşmeye başlamış.
FC Bayern'de büyük bir transfer sürprizi! Manchester City, görünüşe göre FCB'nin kadro dışı bırakılma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor
Gazetenin haberine göre Bayern, Nübel için 10 ila 15 milyon avro arasında bir transfer ücreti talep ediyor. Bu nedenle de VfB, üç yıldır kiralık olarak forma giyen kaleciyi kadrosuna katmaktan vazgeçti; ancak Sport Bild’e göre teknik direktör Sebastian Hoeneß, Nübel ile çalışmaya devam etmeyi çok istemiş ve bunu kulüp yönetimine de iletmişti.
Ancak Nübel'in maaşı da, 29 yaşındaki oyuncunun geçen Cumartesi günü DFB Kupası finalinde asıl işvereni karşısında VfB formasıyla 129. ve son maçını oynamasının en belirleyici nedeni oldu. Çünkü bir yandan Nübel büyük bir maaş indirimi kabul etmeye hazır değildi, diğer yandan da Alman rekor şampiyonu, kiralama anlaşması kapsamında söylentilere göre yıllık 11 milyon avronun 7 milyonunu üstlenmiş.
VfB'de artık Dennis Seimen, Şampiyonlar Ligi'ne katılımın da dahil olduğu sportif açıdan zorlu 2026/27 sezonunda, önümüzdeki yıllar için yeni bir numaralı kaleci olarak kendini kanıtlama şansı bulacak. Seimen, geçtiğimiz sezon SC Paderborn'a kiralanmıştı ve kulüp tarihindeki üçüncü Bundesliga'ya yükseliş yolunda güçlü performanslarıyla Doğu Vestfalya ekibinin kilit oyuncularından biri olmuştu.
Seimen, Karlsruher SC'nin altyapısından VfB'ye transfer olmuş, U17'den itibaren tüm genç takımlarda forma giymiş ve şimdi yeni as kaleci olarak Schwaben'e geri dönüyor. Nübel ise, bir süre önce Münihli kaleci antrenörü Michael Rechner ile yapılan "gizli bir görüşme" sırasında, rekor şampiyonun planlarında artık "hiçbir rol" oynamadığının kendisine bildirildiği belirtiliyor.
FC Bayern: Newcastle United ile Nübel ve Anthony Gordon için takas anlaşması mı?
Ona acilen yeni bir kulüp araması tavsiye edildi. Spor direktörü Max Eberl veya spor müdürü Christoph Freund ile henüz kişisel bir görüşme yapılmadı.
Geçen hafta ran.de, Nübel'in önümüzdeki sezon ne VfB'de ne de Münih ekibinde oynayacağını ve ismi açıklanmayan üç büyük kulübün milli kalecinin hizmetleri için rekabet ettiğini bildirmişti. Bayern'in, oyuncu ve kulüp için bir kazan-kazan durumu yaratmak amacıyla özellikle satın alma gücü yüksek Premier League'den teklifler almayı umduğu söyleniyordu.
Bir yandan Nübel'in maaşında kesintiye gitmesi gerekmeyecekken, diğer yandan FC Bayern de 2020'de FC Schalke 04'ten bedelsiz transfer ettiği kalecinin istediği transfer ücretini büyük olasılıkla alabilecek. Son olarak Bild gazetesi, Nübel'in Anthony Gordon transferinde bir koz olarak kullanılabileceğini bile iddia etti.
Medya haberlerine göre Newcastle United, kaleci pozisyonunda yenilenmek istiyor ve Sky'a göre RC Lens'ten Robin Risser ile temasa geçti. Ancak Fransız Kupa şampiyonu, 30 ila 40 milyon euro talep ediyor. Nübel ise Gordon'un transfer ücretinde indirim karşılığında takas edilebilir.
Söylentilere göre Magpies, Bayern'in transfer etmek istediği oyuncu için 80 milyon avroya kadar bir bedel talep ediyor. Gordon, haftalardır Münih'e transfer olacağı yönünde haberlere konu oluyor, çünkü hem Harry Kane'in yedeği hem de sol kanatta Luis Diaz'a rakip olarak kadronun kalitesini bir üst seviyeye çıkarabilir. Ancak Mundo Deportivo'ya göre FC Barcelona, İngiliz milli oyuncuyu transfer etmek için şu anda en avantajlı konumda bulunuyor.
Newcastle'da Aaron Ramsdale ve Nick Pope, sezon boyunca bir numaralı kaleci pozisyonu için rekabet etti. Konu hiçbir zaman netleşmedi; Ramsdale sonunda 23 maçta forma giydi, Pope ise 36 maçta forma giydi. Bu durumda Nübel'in burada ilk 11'de yer bulma şansı oldukça yüksek.
Manchester City, Nübel için iyi bir seçenek olmazdı; ancak Juventus kesinlikle öyle
Manchester City'de ise durumu onun için çok daha kötü görünüyor. Orada Gianluigi Donnarumma ilk 11'in değişmez ismi ve James Trafford da zaten onun yedeği konumunda; Skyblues, Trafford için geçen yaz 31 milyon euro ödemişti. Ancak Trafford'un takımdan ayrılacağına dair söylentiler artıyor; bu durumda Nübel için en azından yedek kaleci pozisyonu boşalabilir. Tek soru işareti, Bayern ve Manuel Neuer'de olduğu gibi, Nübel'in böyle bir duruma razı olup olmayacağı.
Belki de Juventus'a transfer olmak Nübel için daha umut verici bir seçenek olabilir. Çünkü orada da sezonun ardından kaleci pozisyonunda işlerin nasıl devam edeceği belirsiz. Michele Di Gregorio, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde as kaleciydi, ancak görünüşe göre herkesi tam olarak ikna edemedi ve bu nedenle yedek Mattia Perin'in lehine birkaç kez yedek kulübesine gönderildi.
İtalyan basında çıkan haberler de Juve'de kaleci karuselinin dönmeye devam edebileceği yönündeki söylentileri körüklüyor. Football Italia, Juve'nin Di Gregorio'ya bir fiyat etiketi koyduğunu bildiriyor. Habere göre, Di Gregorio 15 milyon euro karşılığında "Yaşlı Kadın"dan ayrılabilir.
Alexander Nübel: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Yedi Gol Gol Yemeden Oynanan Maçlar VfB Stuttgart 129 180 38 AS Monaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1