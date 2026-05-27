FC Bayern'de büyük bir transfer sürprizi! Manchester City, görünüşe göre FCB'nin kadro dışı bırakılma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor

Gazetenin haberine göre Bayern, Nübel için 10 ila 15 milyon avro arasında bir transfer ücreti talep ediyor. Bu nedenle de VfB, üç yıldır kiralık olarak forma giyen kaleciyi kadrosuna katmaktan vazgeçti; ancak Sport Bild’e göre teknik direktör Sebastian Hoeneß, Nübel ile çalışmaya devam etmeyi çok istemiş ve bunu kulüp yönetimine de iletmişti.

Ancak Nübel'in maaşı da, 29 yaşındaki oyuncunun geçen Cumartesi günü DFB Kupası finalinde asıl işvereni karşısında VfB formasıyla 129. ve son maçını oynamasının en belirleyici nedeni oldu. Çünkü bir yandan Nübel büyük bir maaş indirimi kabul etmeye hazır değildi, diğer yandan da Alman rekor şampiyonu, kiralama anlaşması kapsamında söylentilere göre yıllık 11 milyon avronun 7 milyonunu üstlenmiş.

VfB'de artık Dennis Seimen, Şampiyonlar Ligi'ne katılımın da dahil olduğu sportif açıdan zorlu 2026/27 sezonunda, önümüzdeki yıllar için yeni bir numaralı kaleci olarak kendini kanıtlama şansı bulacak. Seimen, geçtiğimiz sezon SC Paderborn'a kiralanmıştı ve kulüp tarihindeki üçüncü Bundesliga'ya yükseliş yolunda güçlü performanslarıyla Doğu Vestfalya ekibinin kilit oyuncularından biri olmuştu.

Seimen, Karlsruher SC'nin altyapısından VfB'ye transfer olmuş, U17'den itibaren tüm genç takımlarda forma giymiş ve şimdi yeni as kaleci olarak Schwaben'e geri dönüyor. Nübel ise, bir süre önce Münihli kaleci antrenörü Michael Rechner ile yapılan "gizli bir görüşme" sırasında, rekor şampiyonun planlarında artık "hiçbir rol" oynamadığının kendisine bildirildiği belirtiliyor.