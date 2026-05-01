Halen Almanya'nın rekor şampiyonu takımında Organizasyon ve Altyapı Direktörü olarak görev yapan 40 yaşındaki kadın, basında çıkan haberlere göre Hamburg ekibinde yeni Spor Direktörü olacak.
FC Bayern'de bir ayrılık rüzgarı esiyor! Christoph Freund görüşmeleri doğruladı
Bayern'in spor direktörü Christoph Freund Cuma günü yaptığı açıklamada, "Evet, Kathleen'in HSV ile görüşmeler yürüttüğünü bize bildirdiğini teyit edebiliriz" dedi: "Bu konuyla ilgili başka bir şey söyleyemem, teyit edemem ya da yalanlayamam, ancak görüşme konusunda bizi bilgilendirdi."
Christoph Freund, Kathleen Krüger'i övüyor: "Harika bir iş çıkardı"
Freund, HSV'de Stefan Kuntz'un halefi olabilecek Krüger'in "çok, çok saygın ve son derece hırslı" olduğunu da sözlerine ekledi. Krüger'in "FC Bayern München'de uzun yıllar boyunca çeşitli pozisyonlarda üst düzey görevlerde bulunarak büyük bir deneyim biriktirdiğini" belirtti. "Böylesine büyük bir kulübün onu böylesine önemli bir görev için araması kesinlikle bir onurdur, Kathleen için çok, çok güzel bir hikaye."
Hamburger Abendblatt'ın Çarşamba akşamı bildirdiği gibi, HSV'nin denetim kurulu bir toplantıda çoğunlukla Krüger'in lehine oy kullandı. Buna göre, Krüger yakında Elbe'deki sözleşmesini imzalayacak.