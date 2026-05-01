FC Bayern'de bir ayrılık rüzgarı esiyor! Christoph Freund görüşmeleri doğruladı

Freund, HSV'de Stefan Kuntz'un halefi olabilecek Krüger'in "çok, çok saygın ve son derece hırslı" olduğunu da sözlerine ekledi. Krüger'in "FC Bayern München'de uzun yıllar boyunca çeşitli pozisyonlarda üst düzey görevlerde bulunarak büyük bir deneyim biriktirdiğini" belirtti. "Böylesine büyük bir kulübün onu böylesine önemli bir görev için araması kesinlikle bir onurdur, Kathleen için çok, çok güzel bir hikaye."

Hamburger Abendblatt'ın Çarşamba akşamı bildirdiği gibi, HSV'nin denetim kurulu bir toplantıda çoğunlukla Krüger'in lehine oy kullandı. Buna göre, Krüger yakında Elbe'deki sözleşmesini imzalayacak.