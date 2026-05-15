FC Bayern'de anılar canlanıyor! Peki, "tarihi" Tom Bischof'un geleceği ne olacak?

Kompany, sempatik ve dostane tavırlarıyla genellikle tüm tartışmalı konuları ustaca atlatır. Tek tek oyuncuların performansları veya açıklamalarıyla ilgili somut sorular sorulduğunda ise, öncülleri Julian Nagelsmann ve Thomas Tuchel’in aksine, genel tabloya atıfta bulunmayı tercih eder. Ancak Cumartesi günü VfL Wolfsburg'a karşı 1-0 kazanılan maçın ardından Bischof, son haftalarda Münih'in karşı presini kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdiğinde (ve böylece Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı elenmelerine neden olan çok sayıda golü gerekçelendirdiğinde), Kompany tutumundan saptı.

"O genç bir oyuncu ve bu röportajda bir hata yaptı," dedi Kompany kararlı bir şekilde. Bu oldukça sert sözleri söylerken, Kompany yine de sempatik ve dostça bir tavır sergiledi. Bischof herhangi bir sonuçtan korkmasına gerek yok; aksine Kompany, "hatasına" rağmen onu "harika bir çocuk" olarak övdü.

Kas yırtığı nedeniyle son haftalarda sakat olan Bischof, Wolfsburg maçında sahalara geri döndü. Yani eleştiri nihayetinde sadece takım arkadaşlarına yönelikti, kendisi hariç tutulmuştu - bu da içeriğinden bağımsız olarak bu açıklamayı genel olarak çok talihsiz bir durum haline getirdi. Muhtemelen Bischof, sözlerinin kamuoyunda ve muhtemelen takım içinde nasıl bir etki yaratacağının farkında bile değildi.

Ancak temel olarak, oyuncuların düşüncelerini paylaşması ve bunları güçlü bir şekilde dile getirmesi olumlu bir gelişmedir. Kulüpte önemli bir figür ve nihayetinde lider bir oyuncu olma yolunda bu tür hatalar yapılabilir. Bischof'un bu analizi cesaretle yapması, FC Bayern'deki genel olarak dikkate değer gelişimini de göstermektedir.