Henüz 20 yaşında ve kulüpte bir yıl bile geçmedi. Ancak bir bakıma Tom Bischof, FC Bayern'de şimdiden tarih yazdı: Davranışlarıyla teknik direktör Vincent Kompany'nin kamuoyu önünde kendisini azarlamasına neden olan ilk oyuncu oldu.
FC Bayern'de anılar canlanıyor! Peki, "tarihi" Tom Bischof'un geleceği ne olacak?
Kompany, sempatik ve dostane tavırlarıyla genellikle tüm tartışmalı konuları ustaca atlatır. Tek tek oyuncuların performansları veya açıklamalarıyla ilgili somut sorular sorulduğunda ise, öncülleri Julian Nagelsmann ve Thomas Tuchel’in aksine, genel tabloya atıfta bulunmayı tercih eder. Ancak Cumartesi günü VfL Wolfsburg'a karşı 1-0 kazanılan maçın ardından Bischof, son haftalarda Münih'in karşı presini kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdiğinde (ve böylece Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı elenmelerine neden olan çok sayıda golü gerekçelendirdiğinde), Kompany tutumundan saptı.
"O genç bir oyuncu ve bu röportajda bir hata yaptı," dedi Kompany kararlı bir şekilde. Bu oldukça sert sözleri söylerken, Kompany yine de sempatik ve dostça bir tavır sergiledi. Bischof herhangi bir sonuçtan korkmasına gerek yok; aksine Kompany, "hatasına" rağmen onu "harika bir çocuk" olarak övdü.
Kas yırtığı nedeniyle son haftalarda sakat olan Bischof, Wolfsburg maçında sahalara geri döndü. Yani eleştiri nihayetinde sadece takım arkadaşlarına yönelikti, kendisi hariç tutulmuştu - bu da içeriğinden bağımsız olarak bu açıklamayı genel olarak çok talihsiz bir durum haline getirdi. Muhtemelen Bischof, sözlerinin kamuoyunda ve muhtemelen takım içinde nasıl bir etki yaratacağının farkında bile değildi.
Ancak temel olarak, oyuncuların düşüncelerini paylaşması ve bunları güçlü bir şekilde dile getirmesi olumlu bir gelişmedir. Kulüpte önemli bir figür ve nihayetinde lider bir oyuncu olma yolunda bu tür hatalar yapılabilir. Bischof'un bu analizi cesaretle yapması, FC Bayern'deki genel olarak dikkate değer gelişimini de göstermektedir.
Tom Bischof, FC Bayern'de kısa sürede rotasyon oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırdı
TSG Hoffenheim'da sadece bir yıl ilk 11'de oynadıktan sonra, Bischof geçen yaz FC Bayern'e transfer oldu. Aslında bedelsiz bir transferdi. Ancak Münih ekibi onu ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası'nda kadroda görmek istediği için, sonunda 300.000 avro ödedi. Bischof, ilk sezonunda çok yönlü ve güvenilir bir yedek oyuncu olarak kendini kanıtladı.
Pozisyonlar arasında büyük bir sorun yaşamadan geçiş yapıyor: Bischof hem sol hem de sağda savunma yaptı ve en iyi olduğu pozisyon olan orta sahada da görev aldı. 36 maçta 16 kez ilk 11'de yer aldı ve şu ana kadar 1564 dakika sahada kaldı. Bu, kulüp içi sıralamada 15. sırada yer alması anlamına geliyor; bu sıralamada, daha deneyimli ve pahalı olan Nicolas Jackson ve Raphael Guerreiro'nun da önünde yer alıyor. Bu süreçte 3 asist ve 2 gol kaydetti; bunlardan ikisi, Nisan başında SC Freiburg'a karşı 3-2'lik geri dönüş galibiyetinde attığı iki gol oldu.
Tom Bischof, Joshua Kimmich'i hatırlatıyor
Bischof, Joshua Kimmich’in FC Bayern’deki ilk günlerini hatırlatıyor. Aralarında Joshua Kimmich’in de bulunduğu isimler. “Tom’un durumu bana on bir yıl önceki kendi durumumu hatırlatıyor,” dedi 31 yaşındaki ikinci kaptan geçenlerde. "Sezon öncesinde kimse, Bayern Münih gibi bir takım için önemli olabileceğine inanmıyordu." Kimmich, 2015 yılında 20 yaşındayken 9,5 milyon euroya o zamanlar ikinci ligde oynayan RB Leipzig'den Münih'e transfer oldu ve Pep Guardiola yönetiminde hemen çeşitli pozisyonlarda düzenli olarak forma giymeye başladı.
Ocak ayında FAZ'a verdiği bir röportajda Bischof, Kimmich'in transferin duyurulmasından kısa bir süre sonra kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı: "Bayern'e gittiğinde henüz Bundesliga'da hiç maç oynamamış olduğunu, ancak yine de bu adımı atabileceğine inandığını yazdı. Ve benim de bunu yapabileceğime inandığını söyledi. Mutlu olduğunu ve bana inandığını belirtti. Önceden bu kadar güven görmek, tüylerimi diken diken eden güzel bir andı."
Bu arada Bischof, sadece gelişimi ve fikirlerini net bir şekilde ifade etme gücüyle değil, aynı zamanda oyun tarzıyla da Kimmich'i anımsatıyor. Bischof'un kendi ifadesine göre, "bu karşılaştırmayı birkaç kez" duymuş. Kimmich, 2017/18 sezonunda FC Bayern'deki üçüncü sezonunda sağ bek pozisyonunda tartışmasız bir as oyuncu haline geldi, ardından yavaş yavaş defansif orta saha pozisyonuna geçti. Bischof'un as kadroda yer alması için en iyi şansının nerede olduğu şu anda belirsiz görünüyor ve bu durum büyük ölçüde Münih'in yaz transfer faaliyetlerine bağlı.
FC Bayern: Transfer piyasasında neler oluyor?
Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka ile iki doğrudan rakip, kulüpten bedelsiz olarak ayrılıyor. Şu anki duruma göre, Bischof, ilk on birde yer alan Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’in ardından defansif orta sahada ilk alternatif olacak. Kulübün altyapısından yetişen Noel Aseko (20), Hannover 96'da geçirdiği başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüyor. Ayrıca, Hertha BSC'nin 16 yaşındaki yetenekli oyuncusu Kennet Eichhorn'a ilgi duyulduğuna dair söylentiler de devam ediyor, ancak rekabet oldukça büyük. RSC Anderlecht'ten Nathan De Cat (17) da gündemde.
Önümüzdeki sezon için savunma kanatlarında Konrad Laimer, Josip Stanisic, Alphons Davies ve Hiroki Ito mevcut. Ancak burada pek çok soru işareti var. Stanisic ve Ito, merkezde de ihtiyaç duyulabilir. Özellikle de Min-Jae Kim ayrılırsa ve uygun bir yedek transfer edilmezse. Ayrıca Ito, satılabilecek oyuncular arasında gösteriliyor. Davies'in sağlık durumu ise giderek daha fazla endişe yaratıyor: Bu sezonun büyük bir bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran oyuncu, PSG maçında yine uyluk kasında bir sakatlık geçirdi ve bu nedenle Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı da belirsiz. Laimer'in 2027'de sona erecek sözleşmesinin ötesinde kalıp kalmayacağı, en geç geçen hafta Uli Hoeneß'in eleştirel açıklamalarından bu yana tamamen belirsiz hale geldi.
Bundan bağımsız olarak, yaz aylarında yeni bir sağ bek transfer edilmesi planlanıyor. Uzun süre Feyenoord Rotterdam'dan Givairo Read favori olarak görülüyordu, ancak son zamanlarda kendisi de sakatlık nedeniyle forma giyemedi ve bunun üzerine ilginin biraz azaldığı söyleniyor. Münih kulübü, Feyenoord'un 30 milyon avroluk iddia edilen transfer bedelini ödemek istemediği gibi, Laimer'in yıllık 15 milyon avroluk maaş talebini de karşılamak istemiyor.
Bischof'un şimdilik ihtiyaç duyulduğunda farklı pozisyonlarda maç tecrübesi kazanmaya devam etmesi ve böylece bir gün orta sahada artık 31 yaşında olan Kimmich'in yerini alabilecek konuma gelmesi memnuniyet verici.
Tom Bischof'un Dünya Şampiyonası kadrosuna seçilme şansı çok düşük
Bischof’un FC Bayern’deki gelecekteki rolüne geçmeden önce, bilindiği üzere bir Dünya Kupası var. Bugüne kadar oynadığı tek milli maç Haziran 2025’teydi; Bischof en son U21 milli takımının kaptanlığını yapmıştı. Bischof Cumartesi günü, “Elbette bir telefon almayı umuyorum” dedi. Julian Nagelsmann, önümüzdeki Perşembe günü Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Mart ayındaki milli maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında milli takım teknik direktörünün sözlerine inanacak olursak, olumlu bir haber gelmesi pek olası görünmüyor.
Bischof'un kadroda yer almaması sorulduğunda, milli takım teknik direktörü onu "rolünü mükemmel anlama" konusunda övdü (yani: Bischof'un itiraz etmeden yedek kulübesine oturacağına güveniyor), ancak aynı zamanda (henüz) anlamlı bir sportif rol görmedi. "Şunu bilmek gerekir: Bu oyuncuyu ne zaman oyuna sokacağım? Ve bu konuda aklımda daha fazla ritim ve deneyime sahip başka oyuncular vardı. Tom'un durumu, son zamanlarda aldığı süre nedeniyle henüz olgunlaşmadı." O dönemde Bischof, FC Bayern'de rotasyon oyuncusu olarak düzenli olarak süre almıştı. Kısa süre sonra sakatlandı ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldı. Bu durum, şansını daha da azaltmış olmalı.
"Oynama süresinin az olmasına rağmen adını tartışıyor olmamız bile başlı başına bir onurdur. Eğer Dünya Kupası kadrosuna giremezse, yoluna devam etmesi gerekir," diyen Nagelsmann, Bischof'a küçük bir övgü de ekledi. Bischof'un "olağanüstü iyi bir futbolcu" olduğunu, bir yıl önceki tek adaylığında "insani açıdan harika davrandığını, çok mütevazı olduğunu ve kutuları taşıdığını" söyledi. Nagelsmann'ın öğrendiğine göre, Bischof ayrıca "Bayern Münih'in soyunma odasında ve teknik direktör nezdinde çok sevilen" bir isim. Tarihi azarlamaya rağmen bu durumun değişmiş olması pek olası değil.