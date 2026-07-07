FC Bayern bunun için ek bir ücret mi ödeyecek? Alexander Nübel’in sürpriz transferiyle ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı

Buna göre Münih kulübü, transfer ücreti olarak en fazla yedi milyon avro alacak; bonuslarla birlikte bu rakama beş milyon avro daha eklenebilir. Ancak Nübel’in Bayern’den milyonlarca avroluk bir tazminat alacağı söyleniyor. Rekor şampiyonundaki yıllık maaşı yaklaşık on bir milyon avro olan yüksek ücretli sözleşmesi, 2029 yılına kadar devam edecekti.

Bild gazetesinin haberine göre Nübel, Bayern’den sözleşmesinin kalan üç yılı için tazminat ödemesini talep etmiş. Bu tutarın, Beşiktaş’taki maaşı ile rekor şampiyonundaki maaşı arasındaki fark olması bekleniyor.

Bayern, kalecinin 20 Temmuz’da başlayacak antrenmanlar öncesinde mutlaka satılması gerektiği için bu maliyetli anlaşmayı kabul etmiş görünüyor. Bu arada Beşiktaş, başka bir kulüpte yeni bir kaleci arayışına gireceği tehdidinde bulunmuş ve bu da spor direktörü Max Eberl üzerindeki baskıyı bir kez daha artırmış.