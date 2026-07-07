Sky ve Bild’in haberlerine göre, 29 yaşındaki kaleci, Türkiye Süper Ligi’ndeki Beşiktaş’a transfer olmak üzere. Nübel’in yeni kulübü, Almanya’nın rekor şampiyonu ve oyuncu ile prensipte bir anlaşmaya varıldığını zaten doğruladı. Nübel, Salı akşamı İstanbul’a inecek; sağlık kontrolü ise Çarşamba günü yapılacak.
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FC Bayern bunun için ek bir ücret mi ödeyecek? Alexander Nübel’in sürpriz transferiyle ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı
Buna göre Münih kulübü, transfer ücreti olarak en fazla yedi milyon avro alacak; bonuslarla birlikte bu rakama beş milyon avro daha eklenebilir. Ancak Nübel’in Bayern’den milyonlarca avroluk bir tazminat alacağı söyleniyor. Rekor şampiyonundaki yıllık maaşı yaklaşık on bir milyon avro olan yüksek ücretli sözleşmesi, 2029 yılına kadar devam edecekti.
Bild gazetesinin haberine göre Nübel, Bayern’den sözleşmesinin kalan üç yılı için tazminat ödemesini talep etmiş. Bu tutarın, Beşiktaş’taki maaşı ile rekor şampiyonundaki maaşı arasındaki fark olması bekleniyor.
Bayern, kalecinin 20 Temmuz’da başlayacak antrenmanlar öncesinde mutlaka satılması gerektiği için bu maliyetli anlaşmayı kabul etmiş görünüyor. Bu arada Beşiktaş, başka bir kulüpte yeni bir kaleci arayışına gireceği tehdidinde bulunmuş ve bu da spor direktörü Max Eberl üzerindeki baskıyı bir kez daha artırmış.
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Max Eberl’in FC Bayern’de transfer gelirleri yaratmaya devam etmesi gerekiyor ve bunu yapmak zorundadır
2020 yılında Nübel, Manuel Neuer’in halefi olarak belirlenen isim olarak Schalke 04’ten Münih’e transfer olmuştu. Ancak büyük beklentiler hiçbir zaman gerçekleşmedi. Nübel önce AS Monaco’ya, son üç yıldır ise VfB Stuttgart’a kiralandı. Artık Jonas Urbig, Neuer’in taht varisi olarak görülüyor.
Ancak Eberl, Dünya Kupası yıldızları Nathaniel Brown (55 milyon) ve Ismael Saibari (50 milyon) için yapılan pahalı yaz transferlerinin ardından, daha fazla gelir elde etmek zorunda. Nübel’in yanı sıra Daniel Peretz (Southampton/8) ve Jonah Kusi-Asare (Fulham/6) da toplamda yaklaşık 14 milyon avroya satıldı. Ayrıca Eberl, son dönemde kiralanan Bryan Zaragoza, Joao Palhinha ve Sacha Boey için yeni kulüpler bulmak zorunda. Palhinha konusunda, Tottenham’ın ardından ikinci umut vaat eden talip olarak gösterilen Sporting Lizbon’un da vazgeçtiği iddia ediliyor.
Söylentilere göre Eberl, Münih’in güçlü denetim kurulunun gözetiminde. Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge’nin de yer aldığı kurul, Ağustos ayında 52 yaşındaki Eberl’in geleceği hakkında karar verecek. Eberl’in sözleşmesi 2027’ye kadar geçerli; Hoeneß, son olarak sözleşmenin uzatılma ihtimalini “60’a 40” olarak nitelendirmişti.
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