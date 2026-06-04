FC Bayern bir engel mi olacak? VfB Stuttgart görünüşe göre büyük bir transfer üzerinde çalışıyor – ve başı belaya girebilir

Yaz transfer döneminde de büyük ilgi gören Mainzlı Kaishu Sano’nun kardeşi, Nijmegen’de üçüncü ve en iyi sezonunu geçirdi ve kış transfer döneminde Ajax Amsterdam ile Nottingham Forest’ın ilgisini çekmiş olduğu söyleniyor.

Ancak Japon oyuncu serbest bırakılmadı ve sonunda Eredivisie'de sansasyonel bir şekilde üçüncü sırada bitiren takımın oyunundaki temel direklerden biri olarak kaldı. Nijmegen, ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanabilir. Sano, Eredivisie'de üç gol ve yedi asistle sezonu tamamladı.

Ofansif üretkenliği, çok yönlülüğünden de kaynaklanıyor: Sano, orta sahada hem defansif hem de ofansif rol oynayabiliyor, ayrıca sol kanat pozisyonunda da görev yapıyor. Bu profil, özellikle PSV Eindhoven'ın yaz aylarında arayabileceği bir profil olabilir, çünkü PSV, FC Bayern nedeniyle kilit bir oyuncuyu kaybetme riskiyle karşı karşıya.