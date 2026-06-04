Omroep Gelderland'ın haberine göre, VfB, NEC Nijmegen'den 22 yaşındaki Kodei Sano'yu yaz transfer dönemi için hedeflediği oyuncu olarak belirlemiş.
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FC Bayern bir engel mi olacak? VfB Stuttgart görünüşe göre büyük bir transfer üzerinde çalışıyor – ve başı belaya girebilir
Yaz transfer döneminde de büyük ilgi gören Mainzlı Kaishu Sano’nun kardeşi, Nijmegen’de üçüncü ve en iyi sezonunu geçirdi ve kış transfer döneminde Ajax Amsterdam ile Nottingham Forest’ın ilgisini çekmiş olduğu söyleniyor.
Ancak Japon oyuncu serbest bırakılmadı ve sonunda Eredivisie'de sansasyonel bir şekilde üçüncü sırada bitiren takımın oyunundaki temel direklerden biri olarak kaldı. Nijmegen, ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanabilir. Sano, Eredivisie'de üç gol ve yedi asistle sezonu tamamladı.
Ofansif üretkenliği, çok yönlülüğünden de kaynaklanıyor: Sano, orta sahada hem defansif hem de ofansif rol oynayabiliyor, ayrıca sol kanat pozisyonunda da görev yapıyor. Bu profil, özellikle PSV Eindhoven'ın yaz aylarında arayabileceği bir profil olabilir, çünkü PSV, FC Bayern nedeniyle kilit bir oyuncuyu kaybetme riskiyle karşı karşıya.
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FC Bayern, PSV Eindhoven'ın Sano'ya olan ilgisinden endişe duyabilir
Çünkü Alman şampiyonu, Ismael Saibari ile transfer konusunda anlaşmaya varmış durumda; şimdi ise yaz transferi için PSV ile görüşmeler yapılacak. Hollanda gazetesi Eindhovens Dagblad’ın haberine göre, PSV’nin talep ettiği ücret hâlâ bir sorun teşkil ediyor. Söz konusu haberde, taleplerle ilgili olarak "devasa bir transfer ücreti"nden bahsediliyor. Bu rakamın 60 milyon avronun üzerinde olduğu ve bu da Eredivisie'nin en üst düzey kulübü için kulüp içi rekor bir meblağ anlamına geldiği belirtiliyor.
Ancak Eindhoven, Saibari'nin ayrılışını şimdiden önlemeye çalışıyor; Sano'ya olan ilgisi kesinleşmiş durumda ve VfB, çok yönlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için görünüşe göre bir rakip daha kazanmış oluyor.
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VfB Stuttgart ve Sano'ya olan ilgi: Stiller veya Chema Andres'in yedeği mi?
Bu arada Stuttgart'ta Sano da takımdan ayrılacak önemli isimlerin boşluğunu doldurabilir. Milli takım oyuncusu Angelo Stiller'in uluslararası bir üst düzey kulübe transfer olacağı söylentileri sürekli gündemde. Stuttgart'un geçen yaz Real Madrid'den sadece üç milyon avroya transfer ettiği Chema Andres için ise "Los Blancos" geri alım opsiyonuna sahip.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Stuttgart spor direktörü Fabian Wohlgemuth'un daveti üzerine FC Bayern ile oynanan DFB Kupası finalinde tribünde yer aldığı için, Kralların Andres için bu opsiyonu gerçekten kullanabileceği yönünde spekülasyonlar hızla yayıldı. Sky'a göre, VfB bu konuda henüz çok fazla endişelenmiyor.