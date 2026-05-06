FC Bayern "acınacak halde" ve "zayıf": Uluslararası basın FCB'yi sert bir şekilde eleştiriyor ve bir "el ile oynama draması" olduğunu belirtiyor

L’Équipe: "Fransız futbol tarihinin çoğu zaman Münih’te yazılıyor ve Allianz Arena’nın çimleri PSG için hâlâ sonsuz bir mutluluk kaynağı olmaya devam ediyor. 31 Mayıs’ta Inter Milano’ya karşı elde ettiği sansasyonel zaferden bu yana, başkent kulübü bu Bavyera kalesiyle sıkı bir bağ kurdu ve Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında Bayern Münih’e karşı hak ettiği bir beraberlikle bu başarıya bir yenisini ekledi."

Le Figaro: "Paris Saint-Germain finalde! Son derece heyecanlı bir maçta, savunmada kahramanca mücadele eden Parisliler çok acı çekti. İkinci yıldız hiç bu kadar yakın olmamıştı."

Marca: "Luis Enrique, Münih'i PSG için yeniden kutsal bir zemin haline getirdi. Dembélé'nin erken golü, ilk maçtan alınan avantajı daha da artırdı - Harry Kane'in uzatmalarda attığı gol, Bayern için çok geç geldi. Parisliler, Arteta'nın Arsenal'ine karşı şampiyonluklarını savunuyor."

AS: "PSG, Bestia Negra!"

Mundo Deportivo: "Luis Enrique'nin PSG'si, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Mikel Arteta'nın Arsenal'iyle karşılaşacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da İspanyol teknik direktörler arasında bir düello yaşanacak. İlk karşılaşma futbol tarihine tüm zamanların en iyi maçlarından biri olarak geçerken, PSG ile Bayern arasındaki rövanş maçı daha çok gerilim ve gerginlikle geçti."