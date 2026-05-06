FC Bayern "acınacak halde" ve "zayıf": Uluslararası basın FCB'yi sert bir şekilde eleştiriyor ve bir "el ile oynama draması" olduğunu belirtiyor

Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Bayern Münih
Paris Saint-Germain

FC Bayern, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye karşı dramatik bir şekilde elendi. Maçın ardından, yeni bir "korkulu rüya", "zayıflayan" ve hatta "acınası" bir durumdaki rekor şampiyonun "el ile oynama draması" yaşadığına dair yorumlar yapıldı.

Acı bir gecenin ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elendi. Şampiyon Paris Saint-Germain’e karşı alınan 1-1’lik beraberlik, ilk maçtaki 4-5’lik muhteşem yenilginin ardından yeterli olmadı. Uluslararası basın, Münih ekibinin el ile oynama itirazlarına rağmen, galibin hak ettiğini kabul ediyor.

Bayern'in bireysel değerlendirmeleri: Kane çok geç gol attı - sadece bir Münihli öne çıktı

  • L’Équipe: "Fransız futbol tarihinin çoğu zaman Münih’te yazılıyor ve Allianz Arena’nın çimleri PSG için hâlâ sonsuz bir mutluluk kaynağı olmaya devam ediyor. 31 Mayıs’ta Inter Milano’ya karşı elde ettiği sansasyonel zaferden bu yana, başkent kulübü bu Bavyera kalesiyle sıkı bir bağ kurdu ve Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında Bayern Münih’e karşı hak ettiği bir beraberlikle bu başarıya bir yenisini ekledi."

    Le Figaro: "Paris Saint-Germain finalde! Son derece heyecanlı bir maçta, savunmada kahramanca mücadele eden Parisliler çok acı çekti. İkinci yıldız hiç bu kadar yakın olmamıştı."

    Marca: "Luis Enrique, Münih'i PSG için yeniden kutsal bir zemin haline getirdi. Dembélé'nin erken golü, ilk maçtan alınan avantajı daha da artırdı - Harry Kane'in uzatmalarda attığı gol, Bayern için çok geç geldi. Parisliler, Arteta'nın Arsenal'ine karşı şampiyonluklarını savunuyor."

    AS: "PSG, Bestia Negra!"

    Mundo Deportivo: "Luis Enrique'nin PSG'si, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Mikel Arteta'nın Arsenal'iyle karşılaşacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da İspanyol teknik direktörler arasında bir düello yaşanacak. İlk karşılaşma futbol tarihine tüm zamanların en iyi maçlarından biri olarak geçerken, PSG ile Bayern arasındaki rövanş maçı daha çok gerilim ve gerginlikle geçti."

    PSG, FC Bayern'i "etkisiz hale getirdi" ve "gözyaşı vadisine" sürükledi

    BBC: "Yarı finalin rövanş maçı, Paris'teki ilk maç gibi unutulmaz bir karşılaşma değildi. Bayern, ilk yarıda Vitinha'nın ceza sahası içinde Joao Neves'in koluna çarpan bir topu uzaklaştırırken penaltı verilmesi gerektiğine emindi; ancak kurallara göre, top bir takım arkadaşı tarafından oynanmışsa penaltı verilemez."

    The Guardian: "Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak, çünkü işlerini ciddiye aldılar, zayıflayan FC Bayern'i etkisiz hale getirdiler ve ilk maçtaki üstünlüklerini pekiştirdikten sonra neredeyse hiç sarsılmadılar."

    The Sun: "Yani şampiyonun o olduğu belli oldu! İngilizlere yenilgi tattırmak için doyumsuz bir iştahla oynayan şampiyonlar. İlk maçta dokuz golün atıldığı gol şöleninin ardından Paris Saint-Germain rövanş maçında tam gaz devam etti ve Bayern Münih feci bir şekilde yenildi."

    Corriere dello Sport: "İlk maç goller, heyecan ve gerilimle doluydu. Rövanş maçı da aynı şekilde geçti ve karar verildi: Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. FC Bayern, Allianz Arena'daki 1-1'lik sonucun ardından yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı."

    Kurier: "Yarı finalde yolculuk sona erdi: Bayern, son şampiyon Paris SG'ye yenildi."

    Kronenzeitung: "PSG sevinirken Bayern'i gözyaşlarına boğdu. Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Almanya şampiyonu için üçlü kupa hayali erken sona erdi. Kane ve arkadaşları, kompakt bir savunma sergileyen konuk takımı zorlayacak hücum araçlarını bulamadı."

    Blick: "Bayern, el ile oynama draması sonrasında elendi."

