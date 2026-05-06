FC Bayern "acınacak halde" ve "zayıf": Uluslararası basın FCB'yi sert bir şekilde eleştiriyor ve bir "el ile oynama draması" olduğunu belirtiyor

BBC: "Yarı finalin rövanş maçı, Paris'teki ilk maç gibi unutulmaz bir karşılaşma değildi. Bayern, ilk yarıda Vitinha'nın ceza sahası içinde Joao Neves'in koluna çarpan bir topu uzaklaştırırken penaltı verilmesi gerektiğine emindi; ancak kurallara göre, top bir takım arkadaşı tarafından oynanmışsa penaltı verilemez."
The Guardian: "Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak, çünkü işlerini ciddiye aldılar, zayıflayan FC Bayern'i etkisiz hale getirdiler ve ilk maçtaki üstünlüklerini pekiştirdikten sonra neredeyse hiç sarsılmadılar."
The Sun: "Yani şampiyonun o olduğu belli oldu! İngilizlere yenilgi tattırmak için doyumsuz bir iştahla oynayan şampiyonlar. İlk maçta dokuz golün atıldığı gol şöleninin ardından Paris Saint-Germain rövanş maçında tam gaz devam etti ve Bayern Münih feci bir şekilde yenildi."
Corriere dello Sport: "İlk maç goller, heyecan ve gerilimle doluydu. Rövanş maçı da aynı şekilde geçti ve karar verildi: Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. FC Bayern, Allianz Arena'daki 1-1'lik sonucun ardından yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı."
Kurier: "Yarı finalde yolculuk sona erdi: Bayern, son şampiyon Paris SG'ye yenildi."
Kronenzeitung: "PSG sevinirken Bayern'i gözyaşlarına boğdu. Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Almanya şampiyonu için üçlü kupa hayali erken sona erdi. Kane ve arkadaşları, kompakt bir savunma sergileyen konuk takımı zorlayacak hücum araçlarını bulamadı."
Blick: "Bayern, el ile oynama draması sonrasında elendi."