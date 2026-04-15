FC Bayern acı bir haberi duyurdu: Giulia Gwinn belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacak

FC Bayern'in yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerin "Gwinn'in omzunun çıkmış olduğunu, ancak ilk etapta konservatif tedavi ile iyileştirilebileceğini" ortaya koyduğu belirtildi: "İlerleyen süreçte, tedavinin başarısını değerlendirmek üzere tetkikler yapılacak." Gwinn'in Münih ekibinin önündeki kritik haftalarda forma giyip giyemeyeceği "şu an için belirsiz".

Gwinn, bu nedenle Cumartesi günü Avusturya ile oynanacak rövanş maçında DFB takımında yer alamayacak, ancak FC Bayern için, özellikle de 25 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde FC Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki devasa görevde onun yokluğu daha ağır bir yük oluşturacak.