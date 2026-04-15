Giulia Gwinn, Avusturya'ya karşı 5-1 kazanılan maçta omzundan sakatlandı ve DFB Kadın Milli Takımı ile FC Bayern'de belirsiz bir süre forma giyemeyecek. Münih'in Alman şampiyonu, Çarşamba günü yapılan ek tetkiklerin ardından DFB Milli Takımı kaptanının sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı.
Çeviri:
FC Bayern acı bir haberi duyurdu: Giulia Gwinn belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacak
FC Bayern'in yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerin "Gwinn'in omzunun çıkmış olduğunu, ancak ilk etapta konservatif tedavi ile iyileştirilebileceğini" ortaya koyduğu belirtildi: "İlerleyen süreçte, tedavinin başarısını değerlendirmek üzere tetkikler yapılacak." Gwinn'in Münih ekibinin önündeki kritik haftalarda forma giyip giyemeyeceği "şu an için belirsiz".
Gwinn, bu nedenle Cumartesi günü Avusturya ile oynanacak rövanş maçında DFB takımında yer alamayacak, ancak FC Bayern için, özellikle de 25 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde FC Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki devasa görevde onun yokluğu daha ağır bir yük oluşturacak.
- Getty Images Sport
Gwinn, sakatlık şanssızlığından kurtulamıyor
Gwinn, sol omzundaki sakatlığı önceki akşam Nürnberg'de oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında almıştı. Geçtiğimiz yıllarda yine milli takımda geçirdiği ağır diz sakatlıklarının ardından, bu durum sabah saatlerinde Herzogenaurach'taki DFB kampından ayrılan 26 yaşındaki oyuncu için bir başka darbe oldu.
Milli takım teknik direktörü Christian Wück, Gwinn'in ayrılmasının ardından kadroda değişiklik yapmıştı ve U23 milli takım oyuncusu Sarah Mattner-Trembleau'yu (SKN St. Pölten) kadroya dahil etmişti.