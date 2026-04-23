Barça'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Yamal uyluk kasında bir sakatlık geçirdi, ancak kulübün verdiği bilgiye göre Dünya Kupası'na katılımı tehlikeye girmedi. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi ise daha önce uyluk kasında yırtık olduğunu bildirmiş ve Dünya Kupası'na katılımını ciddi şekilde sorgulamıştı.
FC Barcelona, sezonun geri kalanında oynayamayacağını açıkladı! Ancak Lamine Yamal, en kötü senaryodan kurtulmuş görünüyor
İyileşme süresinin en az beş ila altı hafta olacağı tahmin ediliyor, ancak iyileşme süreci yavaşlarsa bu süre daha da uzayabilir.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvanın başlamasına tam olarak yedi hafta kaldı. 11 Haziran akşamı Meksika ile Güney Afrika arasında açılış maçı oynanacak; İspanya ise dört gün sonra, 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı ilk maçla Dünya Kupası'na katılacak.
- AFP
Yamal, penaltıyı gole çevirdikten sonra sakatlandı
Yamal, Celta Vigo maçında tuhaf bir şekilde sakatlanmıştı. 40. dakikada 18 yaşındaki oyuncu, kendi kazandığı penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Barça'yı öne geçirdi ve bu gol maçın son skoru oldu. Ancak gol sevinci yaşamak yerine, penaltıyı attıktan hemen sonra yedek kulübesine doğru sakatlandığını işaret etti. Ardından yere yığıldı ve çimlerin üzerine uzandı, kısmen şaşkın olan takım arkadaşları ise etrafında toplandı.
Barcelona'nın sağlık ekibi sahaya gelerek hücum yıldızına kısa bir müdahale yaptı. Kısa bir süre sonra Yamal, hafifçe topallayarak ve gözle görülür bir hayal kırıklığıyla sahayı terk etti. Ardından hemen soyunma odasına gitti. Roony Bardghji onun yerine oyuna girdi.