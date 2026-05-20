FC Barcelona, Paris Saint-Germain ve Manchester City neden bu üst düzey yetenek hakkında övgüler yağdırıyor?

Kısa sürede Palmeiras'ın Eduardo ile yine bir cevher keşfettiği anlaşıldı. Dünya futbol dünyasının en saygın gençlik akademilerinden birinde eğitim görürken, yaşıtlarından sürekli olarak çok daha iyi performans gösterdi ve bu yılın Ocak ayında, Brezilya futbolunda 20 yaş altı oyuncular için en prestijli turnuvalardan biri olan Copa São Paulo de Futebol Júnior için kulübünün kadrosuna dahil edildi. Ve tüm bunları, bir ay önce henüz 16 yaşına girmişken başardı.

Bu kadar genç yaşta turnuvaya katılmasıyla ilgili tüm heyecana rağmen Eduardo hayal kırıklığı yaratmadı. Grup aşamasındaki ikinci maçında forvet, taraftarları ve scoutları hayrete düşüren performansıyla dört gol attı ve üç asist yaptı.

Sadece birkaç gün sonra Eduardo, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Kulüp, sözleşmeye 100 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli eklemeyi de akıllıca buldu; bu, kulüp rekoru oldu.

Eduardo, AS'ye verdiği röportajda "Çok minnettarım" dedi. "Bir sporcu olarak sahip olduğum her şeyi, kulübün benim gelişimden bu yana yaptığı çalışmalara borçluyum."

"Palmeiras, son yıllarda birinci takım için birçok oyuncu yetiştirdi. Eğitim direktörü João Paulo Sampaio'nun çalışmaları ülkede bir örnek teşkil ediyor ve Copinha, insanlara bu çalışmaları yakından takip etme fırsatı sunuyor."

"Sahada yaptıklarım için takdir edildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. Bu, her gün daha iyi olmak için ekstra bir motivasyon," dedi son derece hırslı Eduardo.