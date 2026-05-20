FC Barcelona, Paris Saint-Germain ve Manchester City neden bu üst düzey yetenek hakkında övgüler yağdırıyor?

Çok yönlü forvet Eduardo Conceição henüz on altı yaşında ve Palmeiras'ın A takımında henüz ilk maçına bile çıkmadı. Yine de şimdiden Eduardo'nun Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine yüksek bedelli bir transfer yapacağı tahmin ediliyor. Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi kulüpler, bu Brezilyalı genç milli oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor.

Peki, Palmeiras'ın bu gelecek vaat eden oyuncusu gerçekte ne kadar iyi? Güçlü ve zayıf yönleri neler? Ve Eduardo, Brezilya'da profesyonel olarak ilk maçına çıkmadan önce transfer edilebilir mi? Voetbalzone, tüm bunları aşağıda sıralıyor.

    Eduardo, 7 Aralık 2009'da São Paulo'da doğdu ve kendisi de futbolcu olan babası sayesinde kısa sürede futbola ilgi duymaya başladı. "Çocukluğumdan beri babamla her yere giderdim," dedi genç ve yetenekli forvet.

    "Amatör liglerde ve gençlik akademilerinde oynamaya başladım. Bir gün koçlarımdan biri benim için Palmeiras'ta bir deneme süresi ayarladı. Dört gün sonra denemeyi geçtim, ardından kulübe değerlendirme için gittim ve dokuz yaşında kabul edildim." O günden beri Eduardo, doğduğu şehrin kulübünde oynuyor.

    Kısa sürede Palmeiras'ın Eduardo ile yine bir cevher keşfettiği anlaşıldı. Dünya futbol dünyasının en saygın gençlik akademilerinden birinde eğitim görürken, yaşıtlarından sürekli olarak çok daha iyi performans gösterdi ve bu yılın Ocak ayında, Brezilya futbolunda 20 yaş altı oyuncular için en prestijli turnuvalardan biri olan Copa São Paulo de Futebol Júnior için kulübünün kadrosuna dahil edildi. Ve tüm bunları, bir ay önce henüz 16 yaşına girmişken başardı.

    Bu kadar genç yaşta turnuvaya katılmasıyla ilgili tüm heyecana rağmen Eduardo hayal kırıklığı yaratmadı. Grup aşamasındaki ikinci maçında forvet, taraftarları ve scoutları hayrete düşüren performansıyla dört gol attı ve üç asist yaptı.

    Sadece birkaç gün sonra Eduardo, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Kulüp, sözleşmeye 100 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli eklemeyi de akıllıca buldu; bu, kulüp rekoru oldu.

    Eduardo, AS'ye verdiği röportajda "Çok minnettarım" dedi. "Bir sporcu olarak sahip olduğum her şeyi, kulübün benim gelişimden bu yana yaptığı çalışmalara borçluyum."

    "Palmeiras, son yıllarda birinci takım için birçok oyuncu yetiştirdi. Eğitim direktörü João Paulo Sampaio'nun çalışmaları ülkede bir örnek teşkil ediyor ve Copinha, insanlara bu çalışmaları yakından takip etme fırsatı sunuyor."

    "Sahada yaptıklarım için takdir edildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. Bu, her gün daha iyi olmak için ekstra bir motivasyon," dedi son derece hırslı Eduardo.

    Eduardo, hem Brasileiro hem de Copa Libertadores'te Palmeiras formasıyla U20 liginde oynamaya devam ediyor. Ayrıca geçen ay, 17 yaş altı Güney Amerika Şampiyonası'nda Brezilya'yı temsil etti ve beklendiği gibi dikkatleri üzerine çekti.

    Eduardo, Bolivya'ya karşı 5-0 kazanılan maçta ülkesinin ilk golünü attı ve grup aşamasında ezeli rakibi Arjantin'e karşı 3-0 kazanılan maçta da gol attı.

    Brezilya, yarı finalde sonradan şampiyon olan Kolombiya'ya yenildikten sonra Ekvador'u 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Ancak turnuvayı sonuna kadar götürememenin hayal kırıklığına rağmen Eduardo, Kasım ve Aralık aylarında Katar'da düzenlenecek olan bu yılki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı şimdiden heyecanla bekliyor.

    Forvet, Instagram'da "Sul-Americano, umduğumuz gibi bitmedi ama tüm takım iyimser ve bize gösterilen güvene minnettar" diye yazdı. "Performansımdan memnunum ama kurduğumuz gruptan daha da memnunum. Katar'a gidiyoruz."

    Herkesin Eduardo'ya bu kadar hayran olmasının en önemli nedeni, rakibini geçmedeki etkileyici yeteneğidir. Kendisinin de söylediği gibi: "Teke tek durumları, top sürmeyi ve rakiplerimi hızımla alt etmeyi çok seviyorum."

    Ancak aynı zamanda kaleye karşı da keskin bir gözü var ve Eduardo sağ ayağını tercih etse de sol ayağıyla da gol atabiliyor. Bu da Eduardo'yu hücumda her pozisyonda oynayabilecek kadar çok yönlü kılıyor. İşte bu yüzden şimdiden vatandaşı Vinicius Júnior ile karşılaştırılmaya başlandı.

    Genç ama inanılmaz yetenekli kanat oyuncularında sıklıkla görüldüğü gibi, Eduardo da zaman zaman topu fazla tutma eğiliminde. Neyse ki, mentoru Sampaio ona ne zaman pas vermesi gerektiğini bilmesinin önemini durmadan vurguluyor.

    Eduardo, AS'ye verdiği demeçte, "João Paulo ile her zaman konuşurum. Antrenmanlarda ve maçlarda günlük hayatımızda çok aktif bir rol oynuyor" dedi. "O, bizden çok şey bekleyen biri çünkü neye katkıda bulunabileceğimizi ve hangi alanlarda gelişebileceğimizi biliyor."

    "Maçtan sonra benimle maç sırasında yanlış kararlar verdiğim anlar hakkında konuşur. Bunlar, bir oyuncu olarak gelişmeme yardımcı olabilecek düzeltmeler. O konuştuğunda herkes dinler."

    Sampaio ise Eduardo'nun ayaklarını yere sağlam basması şartıyla en üst seviyede başarılı olmak için gerekli tüm niteliklere sahip olduğundan hiç şüphe duymuyor.

    "Ona şunu söylüyorum: 'Her gün bir aslan gibi savaşman gerektiğini aklından çıkarmamalısın'," diye açıkladı Palmeiras'ın altyapı sorumlusu, kulübün kendisine 2029'a kadar sözleşme teklif etmesinin ardından. "Artık giderek daha tanınır hale geldiği için eleştiriler ikiye katlanacak. Herkes ondan her zaman mükemmel bir maç bekleyecek ve o bununla nasıl başa çıkacağını bilmek zorunda."

    "Cevabın her zaman sahada olduğunu, asla saha dışında olmadığını anlamalı. Ona fırsatlar vereceğiz, ama bunları değerlendirmeli," diye samimi bir tavsiye verdi Eduardo.

  SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025

    Bir sonraki Estêvão mu?

    Hızlı bir sol kanat oyuncusu olan Eduardo, çocukken Neymar'a hayran olduğunu, çünkü Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunun "bütün bir neslin idolü" olduğunu anlatıyor. Ancak Endrick'in en önemli ilham kaynağı olduğunu da hiç çekinmeden itiraf ediyor, çünkü "Palmeiras için yaptıkları benzersizdi".

    Ancak özel yetenekleri söz konusu olduğunda, Eduardo'nun Estêvão ile daha fazla ortak noktası olduğu şüphesiz.

    "O sol ayaklı, ben ise sağ ayaklı olsam da, onun futbolundan çok şey öğrendim," dedi Eduardo, Chelsea'nin kanat oyuncusu hakkında. "Dünya çapında bakıldığında, Lamine Yamal benimkine benzer bir oyun stiline sahip bir oyuncu; her zaman bireysel hareketler peşinde."

    Eduardo'nun karşılaştırmalara kapılmaktan hoşlanmaması şaşırtıcı değil. En azından kendi niteliklerine sahip olduğu için. Forvetin boyunun 1,80 metre olduğunu düşünürsek, kafa vuruşlarını geliştirmeye daha fazla önem verirse, rol modellerinin çoğundan çok daha büyük bir hava tehdidi haline gelme potansiyeli var.

    "Hayran olduğum çok başarılı oyuncularla karşılaştırılmam inanılmaz," dedi Eduardo AS'ye, "Ama benim amacım kendi yolumu çizmek, böylece Brezilya'ya ve dünyaya Eduardo'nun kim olduğunu göstermek."

    Şu an için Eduardo, en önemli hedefi olan Palmeiras'ın A takımında forma giymeye odaklanmış durumda. Kulüp tarihinin en çok beklenen ilk maçlarından birine çıkması artık sadece an meselesi gibi görünüyor.

    Ancak, üst düzey futbolla ilk tanışmasını bile yapmadan bir sonraki adımının belirlenmiş olma ihtimali var. Sampaio, geçtiğimiz günlerde Palmeiras'ın bonuslar hariç 20 ila 25 milyon euro arasında iki teklifi reddettiğini açıkladı. São Paulo kulübünün, "Milyarder Nesil"in en yeni üyesi için yaklaşık 50 milyon euro transfer ücreti alabileceğinden emin olduğu söyleniyor.

    Elbette, yakında bir anlaşma sağlanmış olsa bile, Eduardo ancak Aralık 2028'de on sekiz yaşına bastığında Avrupa'ya transfer olabilir. Palmeiras'a olan sevgisi göz önüne alındığında, bu durum onun için sorun değil.

    "Her şey adım adım ilerliyor," diye vurguladı çok beğenilen forvet. "İki yıl sonra 18 yaşında olacağım, hala çok gencim! Ve şimdilik, büyük hayalleri olan bir çocuğa kapılarını açan bu harika kulüpte adımı duyurmak istiyorum."