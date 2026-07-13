İspanyol Sport gazetesine göre, FC Bayern Münih, Fransız milli oyuncunun çevresiyle temasa geçti. Konu, oyuncunun durumu ve FC Barcelona’dan Münih’e transfer olmaya istekli olup olmadığı hakkında bilgi edinmek.
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FC Barcelona’nın yıldızı hedefinde: FC Bayern, oyuncunun çevresiyle temasa geçti
Daha önce Bild gazetesi, Münih ekibinin hem Hansi Flick yönetimindeki Barça’da hem de Didier Deschamps’ın Fransız Dünya Kupası kadrosunda ilk 11’de yer alan 27 yaşındaki oyuncuya ilke olarak ilgi duyduğunu bildirmişti. Habere göre, Bayern'in İsmail Sabari ve Nathaniel Brown'un toplamda yaklaşık 100 milyon avroya mal olan pahalı transferlerinin ardından bir başka üst düzey oyuncuyu kadrosuna katabilmesi için mutlaka bazı oyuncularını satması gerekiyor.
Bayern’in satış listesinde Sacha Boey, Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha gibi isimler yer alıyor.
- IMAGO / APL
Jules Koundé, Barça ile sözleşmesini 2030'a kadar uzattı
Sport’agöre ise Koundé’nin önceliği FC Barcelona’da; geçen yaz, 2027’ye kadar olan sözleşmesini üç yıl daha uzatarak 2030’a kadar uzatmıştı. Tercih ettiği pozisyon sağ bek olmakla birlikte, stoper olarak da oynayabilir.
Koundé, Girondins Bordeaux'da yetişti ve 2019'da 35 milyon avroya FC Sevilla'ya transfer oldu. 2020'de bu Endülüs ekibiyle Avrupa Ligi'ni kazandı. 2022'de Paris doğumlu oyuncu, 50 milyon avroya Barcelona'ya transfer oldu ve burada şimdiden üç kez İspanya şampiyonu, bir kez de kupa şampiyonu oldu.
ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda, Fransa Milli Takımı’nın oynadığı altı maçın hepsinde ilk on birde yer aldı. Salı günü Fransa, yarı finalde Avrupa Şampiyonu İspanya ile karşılaşacak.
Jules Koundé: Kariyerinin aşamaları ve en önemli istatistikleri
Takım
Maçlar
Goller
Asistler
FC Barcelona
188
10
22
FC Sevilla
133
9
3
Girondins Bordeaux
70
4
1
Fransa
54
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