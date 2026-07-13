FC Barcelona’nın yıldızı hedefinde: FC Bayern, oyuncunun çevresiyle temasa geçti

Sport’agöre ise Koundé’nin önceliği FC Barcelona’da; geçen yaz, 2027’ye kadar olan sözleşmesini üç yıl daha uzatarak 2030’a kadar uzatmıştı. Tercih ettiği pozisyon sağ bek olmakla birlikte, stoper olarak da oynayabilir.

Koundé, Girondins Bordeaux'da yetişti ve 2019'da 35 milyon avroya FC Sevilla'ya transfer oldu. 2020'de bu Endülüs ekibiyle Avrupa Ligi'ni kazandı. 2022'de Paris doğumlu oyuncu, 50 milyon avroya Barcelona'ya transfer oldu ve burada şimdiden üç kez İspanya şampiyonu, bir kez de kupa şampiyonu oldu.

ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda, Fransa Milli Takımı’nın oynadığı altı maçın hepsinde ilk on birde yer aldı. Salı günü Fransa, yarı finalde Avrupa Şampiyonu İspanya ile karşılaşacak.