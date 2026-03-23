Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Çeviri:

FC Barcelona'nın büyük zayıf noktası: Hansi Flick Bundesliga'da hamlesini yapacak mı?

Barça'nın yeni bir sol bek arayışında olduğu söyleniyor. İddiaya göre, Bundesliga'dan tanıdık bir isim listenin en başında yer alıyor.

İspanyol Sport gazetesi, Bayer Leverkusen'den Alejandro Grimaldo'nun FC Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun radarında olduğunu bildiriyor.

  • Bu, sol bek oyuncusunun İspanya liginin lideri ile ilgili olarak adının geçmesi ilk kez olmuyor. Grimaldo'nun Werkself ile 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da, sözleşmesinde sadece İspanyol kulüpleri için geçerli olan bir çıkış maddesi olduğu iddia ediliyor. Buna göre, tahmini 20 milyon euro karşılığında memleketine geri dönebilir; aynı zamanda ilgilendiği bilinen FC Bayern München'in muhtemelen daha fazla ödeme yapması gerekecek.

    Son haberlere göre Barça, sol savunma kanadında acil bir takviyeye ihtiyaç duyuyor. Alejandro Balde sürekli sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor ve son maçlarda onun yerine oynayan Joao Cancelo her zaman tam olarak ikna edici olamadı.

    Cancelo, kış transfer döneminde teknik direktör Hansi Flick'in tercih ettiği çözüm olarak görülüyordu, ancak Al-Hilal'den kiralık olarak geliyor. Uzun vadeli geleceği belirsiz.

  • FC Barcelona v SSC Napoli - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Grimaldo, La Masia'da yetişti

    Grimaldo son zamanlarda Almanya'daki sözleşmesini uzatmak istemediğini açıkça belirtmiş olduğundan, Barça bu koşullar altında 30 yaşındaki oyuncuyu muhtemelen sadece 15 milyon avroya transfer edebileceğini umuyor. Futbolcu yaşının ilerlemiş olması nedeniyle, Katalan kulübü maaş konusunda da çok fazla para harcamak zorunda kalmayacağını düşünüyor. 

    Özellikle de Grimaldo, bir gün FC Barcelona'da oynamayı "hedef" olarak nitelendirmişti. "La Masia'da büyüdüm. Orası (Barcelona, ed. notu), hem oyuncu hem de insan olarak büyüdüğüm kulüp. Çocukken bile oynamak istediğim kulüp," diye açıklamıştı yaklaşık bir yıl önce Katalan gazetesi El Periodico'ya verdiği röportajda.

    Valensiya doğumlu oyuncu, gençlik yıllarında sekiz yılını Barça'nın yetenek fabrikası La Masia'da geçirdikten sonra 20 yaşında Benfica Lizbon'a transfer oldu. Orada 2016'dan 2023'e kadar oynadı, o zamandan beri Grimaldo Leverkusen forması giyiyor. 

    Werkself formasıyla 137 resmi maçta 28 gol ve 44 asist kaydetti. 2023/2024 sezonunda çifte kupayı kazanan takımda, bu yetenekli oyuncu, dönemin başarılı teknik direktörü Xabi Alonso'nun takımının vazgeçilmez bir parçasıydı.

  • Alejandro Grimaldo: 2025/2026 sezonundaki istatistikleri

    Oyunlar38
    Oynama süresi3.318
    Gol12
    Asist11
    Sarı kart7
    Kırmızı kart-
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR