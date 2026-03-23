FC Barcelona'nın büyük zayıf noktası: Hansi Flick Bundesliga'da hamlesini yapacak mı?

Bu, sol bek oyuncusunun İspanya liginin lideri ile ilgili olarak adının geçmesi ilk kez olmuyor. Grimaldo'nun Werkself ile 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da, sözleşmesinde sadece İspanyol kulüpleri için geçerli olan bir çıkış maddesi olduğu iddia ediliyor. Buna göre, tahmini 20 milyon euro karşılığında memleketine geri dönebilir; aynı zamanda ilgilendiği bilinen FC Bayern München'in muhtemelen daha fazla ödeme yapması gerekecek.

Son haberlere göre Barça, sol savunma kanadında acil bir takviyeye ihtiyaç duyuyor. Alejandro Balde sürekli sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor ve son maçlarda onun yerine oynayan Joao Cancelo her zaman tam olarak ikna edici olamadı.

Cancelo, kış transfer döneminde teknik direktör Hansi Flick'in tercih ettiği çözüm olarak görülüyordu, ancak Al-Hilal'den kiralık olarak geliyor. Uzun vadeli geleceği belirsiz.