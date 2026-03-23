İspanyol Sport gazetesi, Bayer Leverkusen'den Alejandro Grimaldo'nun FC Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun radarında olduğunu bildiriyor.
FC Barcelona'nın büyük zayıf noktası: Hansi Flick Bundesliga'da hamlesini yapacak mı?
Bu, sol bek oyuncusunun İspanya liginin lideri ile ilgili olarak adının geçmesi ilk kez olmuyor. Grimaldo'nun Werkself ile 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da, sözleşmesinde sadece İspanyol kulüpleri için geçerli olan bir çıkış maddesi olduğu iddia ediliyor. Buna göre, tahmini 20 milyon euro karşılığında memleketine geri dönebilir; aynı zamanda ilgilendiği bilinen FC Bayern München'in muhtemelen daha fazla ödeme yapması gerekecek.
Son haberlere göre Barça, sol savunma kanadında acil bir takviyeye ihtiyaç duyuyor. Alejandro Balde sürekli sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor ve son maçlarda onun yerine oynayan Joao Cancelo her zaman tam olarak ikna edici olamadı.
Cancelo, kış transfer döneminde teknik direktör Hansi Flick'in tercih ettiği çözüm olarak görülüyordu, ancak Al-Hilal'den kiralık olarak geliyor. Uzun vadeli geleceği belirsiz.
Grimaldo, La Masia'da yetişti
Grimaldo son zamanlarda Almanya'daki sözleşmesini uzatmak istemediğini açıkça belirtmiş olduğundan, Barça bu koşullar altında 30 yaşındaki oyuncuyu muhtemelen sadece 15 milyon avroya transfer edebileceğini umuyor. Futbolcu yaşının ilerlemiş olması nedeniyle, Katalan kulübü maaş konusunda da çok fazla para harcamak zorunda kalmayacağını düşünüyor.
Özellikle de Grimaldo, bir gün FC Barcelona'da oynamayı "hedef" olarak nitelendirmişti. "La Masia'da büyüdüm. Orası (Barcelona, ed. notu), hem oyuncu hem de insan olarak büyüdüğüm kulüp. Çocukken bile oynamak istediğim kulüp," diye açıklamıştı yaklaşık bir yıl önce Katalan gazetesi El Periodico'ya verdiği röportajda.
Valensiya doğumlu oyuncu, gençlik yıllarında sekiz yılını Barça'nın yetenek fabrikası La Masia'da geçirdikten sonra 20 yaşında Benfica Lizbon'a transfer oldu. Orada 2016'dan 2023'e kadar oynadı, o zamandan beri Grimaldo Leverkusen forması giyiyor.
Werkself formasıyla 137 resmi maçta 28 gol ve 44 asist kaydetti. 2023/2024 sezonunda çifte kupayı kazanan takımda, bu yetenekli oyuncu, dönemin başarılı teknik direktörü Xabi Alonso'nun takımının vazgeçilmez bir parçasıydı.
Alejandro Grimaldo: 2025/2026 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar 38 Oynama süresi 3.318 Gol 12 Asist 11 Sarı kart 7 Kırmızı kart -