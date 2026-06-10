FC Barcelona için bir aksilik: Hansi Flick'in transfer listesindeki oyuncu "kesinlikle kalmak istiyor"

Tinti, Sky Sport Italia'ya "Buraya Bastoni hakkında konuşmak için toplanmadık" dedi. "O bir Inter oyuncusu ve sözleşmesinin iki yılı daha var. Bu sözleşmeyi yerine getirmek istiyor, çünkü Inter'de mutlu. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadı" diye vurguladı.

Ve bunu bir kez daha netleştirmek için şunları ekledi: "Kesinlikle Inter'de kalmak istiyor." Ancak aynı zamanda, gelecekte bir transferin ihtimal dışı olmadığını da açıkça belirtti: "Bastoni gibi bir oyuncu her zaman en iyi kulüplerin ilgisini çeker. Ama bu şu anda gündemde değil. Hayatta ne olacağı belli olmaz, ancak şu anda burada son derece mutlu."