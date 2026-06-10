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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Daniel Buse

Çeviri:

FC Barcelona için bir aksilik: Hansi Flick'in transfer listesindeki oyuncu "kesinlikle kalmak istiyor"

La Liga
Barcelona
A. Bastoni
H. Flick
Inter
Serie A

Inter Milan'dan Alessandro Bastoni'nin, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in en çok istediği oyuncu olduğu söyleniyor. Ancak menajeri, İtalyan oyuncunun Nerazzurri'de kalacağını vurguluyor.

Bastoni, geçtiğimiz haftalarda defalarca Barça ile anılmıştı. Katalan kulübünde, özellikle teknik direktör Hansi Flick'in bu stoperin transferi için ısrarcı olduğu söyleniyordu; ancak bu transferin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. 

Bu bilgiyi, Çarşamba sabahı Inter yönetimi ile görüşmelerde bulunan Bastoni'nin menajeri Tullio Tinti verdi. 

  • Tinti, Sky Sport Italia'ya "Buraya Bastoni hakkında konuşmak için toplanmadık" dedi. "O bir Inter oyuncusu ve sözleşmesinin iki yılı daha var. Bu sözleşmeyi yerine getirmek istiyor, çünkü Inter'de mutlu. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadı" diye vurguladı. 

    Ve bunu bir kez daha netleştirmek için şunları ekledi: "Kesinlikle Inter'de kalmak istiyor." Ancak aynı zamanda, gelecekte bir transferin ihtimal dışı olmadığını da açıkça belirtti: "Bastoni gibi bir oyuncu her zaman en iyi kulüplerin ilgisini çeker. Ama bu şu anda gündemde değil. Hayatta ne olacağı belli olmaz, ancak şu anda burada son derece mutlu." 

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Bastoni, başarısız geçen Dünya Kupası elemelerinin günah keçisi oldu

    Barça, Pau Cubarsi'nin yanında uzun vadede oynayabilecek bir stoper arayışını sürdürüyor. 27 yaşındaki Bastoni, gerekli uluslararası deneyime sahip ve önünde en üst seviyede birkaç yıl daha var. 

    Inter, 2018 yılında Atalanta'ya 40 milyon euro transfer ücreti ödeyerek Bastoni'yi kadrosuna kattı. 2018/19 sezonunda Bastoni, Parma'da kiralık olarak forma giydi. 

    İtalya milli takımında bugüne kadar 43 maça çıkan savunma oyuncusu, Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde günah keçisi oldu; Bosna'ya yaptığı ve kırmızı kartla cezalandırılan acil fren, maçın gidişatını değiştirdi. Penaltı atışlarında Azzurri, artık Dünya Kupası'na katılacak olan bu sürpriz takıma yenilirken, İtalya bir kez daha sadece seyirci rolünde kalmak zorunda kaldı. 

  • Alessandro Bastoni'nin 2025/26 sezonundaki istatistikleri:

    Oyunlar: 40
    Oynama süresi: 3197
    Goller: 2
    Asist: 6