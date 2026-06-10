FC Barcelona için bir aksilik: Hansi Flick'in transfer listesindeki oyuncu "kesinlikle kalmak istiyor"

Barça, Pau Cubarsi'nin yanında uzun vadede oynayabilecek bir stoper arayışını sürdürüyor. 27 yaşındaki Bastoni, gerekli uluslararası deneyime sahip ve önünde en üst seviyede birkaç yıl daha var.
Inter, 2018 yılında Atalanta'ya 40 milyon euro transfer ücreti ödeyerek Bastoni'yi kadrosuna kattı. 2018/19 sezonunda Bastoni, Parma'da kiralık olarak forma giydi.
İtalya milli takımında bugüne kadar 43 maça çıkan savunma oyuncusu, Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde günah keçisi oldu; Bosna'ya yaptığı ve kırmızı kartla cezalandırılan acil fren, maçın gidişatını değiştirdi. Penaltı atışlarında Azzurri, artık Dünya Kupası'na katılacak olan bu sürpriz takıma yenilirken, İtalya bir kez daha sadece seyirci rolünde kalmak zorunda kaldı.