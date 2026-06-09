FC Barcelona'da yetenekli oyuncuları üst düzey yıldızlara dönüştürdü! Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Carles Martinez, Xabi Alonso ile pek çok benzerlik taşıyor ve Pep Guardiola'yı hatırlatıyor

Carles Martinez'in Bayer 04 Leverkusen'e transferinin hemen ardından Xabi Alonso ile ilk karşılaştırmaların ortaya çıkması, bir bakıma kaçınılmazdı. İlk bakışta ikisi arasındaki bariz benzerlikler o kadar büyük ki, Werkself taraftarları kendilerini bir şekilde 2022 yılına geri dönmüş gibi hissetmemeleri imkansızdı – o yıl, gelecekteki Chelsea teknik direktörü B04'ün başına geçmişti ve yaklaşık iki buçuk yıl içinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı öyküsü yazacaktı.
Bu benzerlikler, ikisinin de İspanya kökenli olmasıyla başlıyor ve İspanyol kulüp futbolunun en büyük iki kulübünde antrenörlük kariyerlerine başlamalarıyla devam ediyor. Alonso, Real Madrid'in altyapısında baş antrenör olarak ilk adımlarını atarken, profesyonel kariyeri erken sona eren Martinez, Espanyol'da görev yaptıktan sonra FC Barcelona'nın ünlü akademisi "La Masia"da genç takım antrenörü olarak çalıştı.