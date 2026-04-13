"Fazla zamanımız kalmadı" - Tottenham küme düşme tehlikesine yaklaşırken Micky van de Ven, Roberto De Zerbi konusunda endişelerini dile getirdi

Hollandalı savunma oyuncusu, yeni teknik direktörün defans hattından itibaren cesur ve top hakimiyetine dayalı bir oyun anlayışı uygulamak istediğini kabul ederken, mevcut durumun hata yapma lüksünü neredeyse hiç bırakmadığını belirtti. Van de Ven, galibiyetsiz serinin yarattığı psikolojik yükün, hızla özgüven kazanması gereken takım üzerinde ağır bir baskı oluşturduğuna inanıyor.

Sky Sports'a yoğun baskı altında De Zerbi'nin özel taleplerine uyum sağlamanın zorluğundan bahseden Van de Ven, şöyle açıkladı: “Her teknik direktörün oyun hakkında kendi görüşü vardır ve Roberto bizim defans hattından daha fazla oyun kurmamızı istiyor. Benden istediği buydu. Bizim özgüvenle oynamamızı istiyor ve bizim de bunu inşa etmemiz gerekiyor ama fazla zamanımız kalmadı. Bunu şimdi yapmamız gerekiyor. Diğer sonuçlara bakmak istemezsiniz, sadece kazanmanız gerekir. Diğer takıma bakmadığınızı söyleyemezsiniz. Mümkün olduğunca çok puan toplamak için altı maç kaldı. Şu anda küme düşme bölgesinde olduğumuz için baskı var, ancak bu durumdan çıkmamız gerekiyor.”