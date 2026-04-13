Çeviri:
"Fazla zamanımız kalmadı" - Tottenham küme düşme tehlikesine yaklaşırken Micky van de Ven, Roberto De Zerbi konusunda endişelerini dile getirdi
Tarz yerine hayatta kalma
Mart ayındaki milli maç arası sırasında yapılan De Zerbi'nin göreve getirilmesi, Tottenham'a uzun vadeli bir kimlik kazandırmayı amaçlıyordu; ancak İtalyan teknik adamın şu anda kulübün birinci ligdeki yerini korumak gibi acil bir görevi var. Stadium of Light'ta 1-0'lık kıl payı bir mağlubiyetin ardından, Spurs sezonunu kurtarmak için geriye kalan sadece altı maçla birlikte küme düşme potasında kalmaya devam ediyor. Bu yenilgi, Igor Tudor'un ayrılmasının ardından güvenini yitirmiş bir takımı devralan eski Brighton teknik direktörünün karşı karşıya olduğu büyük zorluğu bir kez daha ortaya koydu.
Zamana karşı yarış
Hollandalı savunma oyuncusu, yeni teknik direktörün defans hattından itibaren cesur ve top hakimiyetine dayalı bir oyun anlayışı uygulamak istediğini kabul ederken, mevcut durumun hata yapma lüksünü neredeyse hiç bırakmadığını belirtti. Van de Ven, galibiyetsiz serinin yarattığı psikolojik yükün, hızla özgüven kazanması gereken takım üzerinde ağır bir baskı oluşturduğuna inanıyor.
Sky Sports'a yoğun baskı altında De Zerbi'nin özel taleplerine uyum sağlamanın zorluğundan bahseden Van de Ven, şöyle açıkladı: “Her teknik direktörün oyun hakkında kendi görüşü vardır ve Roberto bizim defans hattından daha fazla oyun kurmamızı istiyor. Benden istediği buydu. Bizim özgüvenle oynamamızı istiyor ve bizim de bunu inşa etmemiz gerekiyor ama fazla zamanımız kalmadı. Bunu şimdi yapmamız gerekiyor. Diğer sonuçlara bakmak istemezsiniz, sadece kazanmanız gerekir. Diğer takıma bakmadığınızı söyleyemezsiniz. Mümkün olduğunca çok puan toplamak için altı maç kaldı. Şu anda küme düşme bölgesinde olduğumuz için baskı var, ancak bu durumdan çıkmamız gerekiyor.”
Sarmaldan kurtulmak
De Zerbi’nin hücumcu niyetinin zaman zaman ortaya çıkmasına rağmen, Spurs şu anda takvim yılının başlangıcında tarihsel olarak en kötü performanslarından birini sergiliyor ve 14 maçtır galibiyet alamıyor. Sadece 2008'de Derby (18), 2003'te Sunderland (17) ve 1993'te Swindon Town (15) Premier Lig sezonuna daha uzun galibiyetsiz serilerle başlamıştı ve bu üç kulüp de o sezonlarda küme düşmüştü.
Takımın psikolojik durumu ve sonuç almak için sürdürdükleri mücadelenin getirdiği hayal kırıklığına değinen Van de Ven, şunları ekledi: “Bugün kötü bir maç oynadığımızı bile düşünmüyorum, gol fırsatları yarattık ve onlar pek bir şey yaratamadı. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bu, hiçbir şey bizim lehimize gitmiyor. Maçın bitiş düdüğü çaldığında, gerçekten çok zor oluyor. Zihinsel olarak zor. Son birkaç aydır Premier Lig'de galibiyet alamadığımız ve mücadeleye devam ettiğimiz için zorlanıyoruz. Güvenimizi geri kazanmamız gerekiyor. Gerçekten zor, bunu geri kazanmamız gerekiyor.”
Son direniş
Tottenham, alt sıralardan kurtulmak için iki puanlık farkı kapatması gereken, sezonun kaderini belirleyecek bir son düzlüğe giriyor. Kuzey Londra ekibi, Nisan ayında Brighton ve Wolves ile oynayacağı kritik iki maçın ardından, Mayıs ayında Aston Villa, Leeds United ve Chelsea ile karşılaşacak ve son haftada Everton ile ligin kaderini belirleyecek bir maça çıkacak. 2026'da henüz galibiyet alamayan Spurs, De Zerbi'nin felsefesini hemen benimsemek zorunda, aksi takdirde Premier League döneminde ilk kez Championship'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.