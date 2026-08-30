Sahadaki agresiflik eksikliğinin ötesinde, Liverpool'un öğleden sonrası, kontra ataklarda defalarca hazırlıksız yakalanmalarıyla tanıdık taktiksel zaaflarla da gölgelendi. Ancak Iraola, maç sonrası öfkesini maçın hakemlerine yöneltti; tartışmalı bir penaltı kararı ile dördüncü hakem Tim Robinson'ı içeren tuhaf bir oyuncu değişikliği gecikmesine dikkat çekti.

"Penaltıda, temas göründüğünde pozisyon zaten bitmişti. Ve bu agresif bir temas değil," dedi Iraola. "Ama bundan da çok değişikliklerden şikayet ettik. Yaklaşık üç dakika beklemek zorunda kaldık.

"Tabelayla ilgili bir sorun yaşıyordu, çalışmıyor muydu bilmiyorum ama golden önceki son iki ya da üç oyunun durduğu anda kesinlikle değişiklikleri yapmak istiyorduk."

Şunları ekledi: "Profesyonel bir dördüncü hakem üç dakika süremez. Değişiklikleri zaten ona iki ya da üç dakika önce bildirmiştik. Bir önceki oyunun durduğu anda değişiklikleri yapamadığımız için zaten öfkeliydim, sonra da taç atışından önce bunu yapabileceğimizi düşündüm."

Gerrard ise teknik direktörün şikayetlerini dikkat dağıtıcı olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Hayal kırıklığını anlayabilirsiniz, bu devirde, bunca teknoloji varken, üçlü oyuncu değişikliğinin yapılması üç dakika sürmemeli. Ama bence bu genel sorunun içinde küçük bir problem çünkü bu önlenebilecek bir gol."