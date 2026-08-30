Getty Images Sport
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'Fazla nazikler!' - Steven Gerrard, Nottingham Forest beraberliğinin ardından Andoni Iraola'nın yumuşak tarafını eleştirirken Liverpool'un kadrosuna daha fazla 'sertlik' katılmasını istedi
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Liverpool yine tökezledi
Liverpool, Nottingham Forest ile zorlu geçen maçta 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci hafta da puan kaybetti. Topa sahip olma oranında yüzde 69’la üstünlük kurmasına rağmen Iraola’nın ekibi isabetli sadece dört şut çekebildi ve sahanın genelinde konuk ekibin fizik gücü karşısında sürekli zorlandı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen geri dönmek zorunda kaldı. Forest, 24. dakikada Dan Ndoye’nin savunma arkasına atılan topa hareketlenip golü bulmasıyla öne geçti. Ardından Morgan Gibbs-White, Alisson’ın Neco Williams’a faulü sonrası verilen penaltıyı ikinci yarıda gole çevirdi. Liverpool ise sonunda Cody Gakpo’nun müthiş ortasında Alexander Isak’ın bulduğu gol ve Victor Munoz’un sert vuruşuyla bir puanı kurtardı.
- Getty Images Sport
Gerrard, bir 'yıkıcı' çağrısı yaptı
TNT Sports'a konuşan eski Liverpool kaptanı Gerrard, takımın yumuşak karnına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Iraola'nın, en üst seviyede rekabetçi kalmak istiyorlarsa takımının fiziksel yaklaşımını temelden değiştirmesi gerektiğini öne sürdü.
"Bence bu Liverpool takımı biraz fazla kibar" diyen Gerrard, şöyle devam etti: "Yıkıcı bir oyuncuları yok. Çok fazla müdahale yapmıyorlar ya da çok fazla ikili mücadele kazanmıyorlar. İyi bir takım onlar. Bu takımın değişmesi için sıradaki gelişim alanı teknik direktör için bu. Daha fiziksel ve daha agresif olmak zorundalar.
"Geçen hafta, ikili mücadelelere daha hazır olsalardı, müdahalelere daha hazır olsalardı, sarı kart görmeyi göze alan, rakip için oynaması daha sert, daha çirkin oyuncular olsaydı o maçı kazanırlardı. Bazen maçları farklı bir şekilde kazanırsınız."
Liverpool efsanesi, yalnızca teknik yeteneğe güvenmenin takıma kupa kaybettireceği uyarısında da bulundu. "Bir sürü iyi teknik oyuncuları, bir sürü üst düzey yetenekleri var ama sertlikten yoksunlar ve teknik direktörün bu takıma kazandırması gereken şey de bu" diye ekledi. "Aksi takdirde, sezonun kritik anlarında büyük ödüller dağıtıldığında Liverpool orada olmayacak."
Kenar çizgisindeki hayal kırıklığı taşma noktasına ulaştı
Sahadaki agresiflik eksikliğinin ötesinde, Liverpool'un öğleden sonrası, kontra ataklarda defalarca hazırlıksız yakalanmalarıyla tanıdık taktiksel zaaflarla da gölgelendi. Ancak Iraola, maç sonrası öfkesini maçın hakemlerine yöneltti; tartışmalı bir penaltı kararı ile dördüncü hakem Tim Robinson'ı içeren tuhaf bir oyuncu değişikliği gecikmesine dikkat çekti.
"Penaltıda, temas göründüğünde pozisyon zaten bitmişti. Ve bu agresif bir temas değil," dedi Iraola. "Ama bundan da çok değişikliklerden şikayet ettik. Yaklaşık üç dakika beklemek zorunda kaldık.
"Tabelayla ilgili bir sorun yaşıyordu, çalışmıyor muydu bilmiyorum ama golden önceki son iki ya da üç oyunun durduğu anda kesinlikle değişiklikleri yapmak istiyorduk."
Şunları ekledi: "Profesyonel bir dördüncü hakem üç dakika süremez. Değişiklikleri zaten ona iki ya da üç dakika önce bildirmiştik. Bir önceki oyunun durduğu anda değişiklikleri yapamadığımız için zaten öfkeliydim, sonra da taç atışından önce bunu yapabileceğimizi düşündüm."
Gerrard ise teknik direktörün şikayetlerini dikkat dağıtıcı olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Hayal kırıklığını anlayabilirsiniz, bu devirde, bunca teknoloji varken, üçlü oyuncu değişikliğinin yapılması üç dakika sürmemeli. Ama bence bu genel sorunun içinde küçük bir problem çünkü bu önlenebilecek bir gol."
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Iraola çözüm bulmak zorunda
Iraola, takımına eksik olan savunma direncini aşılamak konusunda giderek büyüyen bir zorlukla karşı karşıya. Rakipler artık Liverpool'un kontra ataklara karşı kırılganlığının ve fiziksel mücadelelere girmekte isteksiz oluşunun fazlasıyla farkında. Teknik üstünlük ile taktiksel dayanıklılık arasında dengeyi hızla kurmak, sezonlarının rayında kalması için teknik direktör açısından zorunluluk haline geldi.
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