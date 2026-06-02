"Favorilerden biri olurdum" - Harry Kane, Ballon d'Or yarışına ilişkin görüşlerini paylaştı; İngiliz yıldız, bu prestijli ödül için başlıca rakiplerini belirledi

Kane, 33. yaş gününe yaklaşırken kariyerinin tartışmasız en başarılı sezonunu geçiriyor. Golcü forvet, sadece 31 maçta attığı 36 golle Bundesliga’nın gol kralı oldu. Ayrıca, üç yıl içinde ikinci kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve üç kupa daha kazandı.

Bayern Münih, bu sezon onun inanılmaz performansından şüphesiz büyük fayda sağladı. L'Equipe ile yakın zamanda yaptığı röportajda forvet, bu olağanüstü başarıların onu doğal olarak 26 Ekim'de Londra'da verilecek Ballon d'Or ödülünü kazanma hayaline nasıl sürüklediğini anlattı.