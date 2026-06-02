"Favorilerden biri olurdum" - Harry Kane, Ballon d'Or yarışına ilişkin görüşlerini paylaştı; İngiliz yıldız, bu prestijli ödül için başlıca rakiplerini belirledi
Kane, muhteşem bir bireysel performansını değerlendiriyor
Kane, 33. yaş gününe yaklaşırken kariyerinin tartışmasız en başarılı sezonunu geçiriyor. Golcü forvet, sadece 31 maçta attığı 36 golle Bundesliga’nın gol kralı oldu. Ayrıca, üç yıl içinde ikinci kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve üç kupa daha kazandı.
Bayern Münih, bu sezon onun inanılmaz performansından şüphesiz büyük fayda sağladı. L'Equipe ile yakın zamanda yaptığı röportajda forvet, bu olağanüstü başarıların onu doğal olarak 26 Ekim'de Londra'da verilecek Ballon d'Or ödülünü kazanma hayaline nasıl sürüklediğini anlattı.
Dünya Kupası'nda başarı, en önemli şarttır
Yurtiçindeki olağanüstü istatistiklerine rağmen, Üç Aslanlar’ın kaptanı, en büyük bireysel ödülü kazanmak için Dünya Kupası’nı kazanmanın neredeyse kaçınılmaz olduğunu biliyor. Uluslararası sahnede başarılı olmak hayati önem taşıyor.
"Kesinlikle favorilerden biri olurdum," diye açıkladı Kane. Ayrıca şunları ekledi: "Bu sezon kazandığım kupalar ve attığım gol sayısı göz önüne alındığında, adaylar arasında yer alırdım.
Özellikle de İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa, kupanın bir İngiliz oyuncuya gideceğini tahmin etmek zor değil." Bu dürüst değerlendirme, kulüp performansının tek başına yeterli olmayabileceğini net bir şekilde anladığını gösteriyor.
Prestijli bireysel ödül için kıyasıya rekabet
32 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or için karşı karşıya olduğu kıyasıya rekabet konusunda son derece gerçekçi. Mükemmel sezonlar geçiren birçok olağanüstü oyuncunun da bu ödül için iddialı olduğunu biliyor. "Ballon d'Or'u kazanma konusunda şu anki favorilere bakarsanız, Michael (Olise), Şampiyonlar Ligi finalistleri ve ben varız," diyor.
Özellikle 29 yaşındaki Ousmane Dembele gibi oyuncuların ciddi bir mücadele vermeden unvanı teslim etmeye niyetleri olmadığı düşünülürse, rekabetin son derece sıkı geçeceği kesin. Böylesine yetenekli rakiplerin varlığı, turnuvanın sonucunun belirleyici olacağı anlamına geliyor.
İngiltere kaptanını bundan sonra neler bekliyor?
Zaten muhteşem bir iç saha üçlüsünü tamamlayan Kane, artık dikkatini milli takım görevine çevirmeli. İngiltere, 6 Haziran’da Yeni Zelanda ve 10 Haziran’da Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını tamamlayacak.
Ardından milli takım, 17 Haziran'da Hırvatistan, 23 Haziran'da Gana ve 27 Haziran'da Panama ile oynayacağı maçlarla Dünya Kupası L Grubu mücadelesine başlayacak. Ülkesini bu sınavlardan geçerek dünya şampiyonluğuna taşımak, Kane'e en büyük ödülü kazandırabilir.