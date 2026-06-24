"Faturalarımı kendim ödüyorum" - Bruna Biancardi, neden asla Neymar’ın "gösteriş eşi" olmayacağını açıklıyor

Bruna, kendi durumuyla ilgili eleştirilerle başa çıkarken, Neymar’ın baldır sakatlığından iyileşme sürecinde de ona büyük bir destek oldu. Forvet oyuncusu, Brezilya’nın Dünya Kupası grup aşamasındaki Fas ve Haiti ile oynadığı ilk maçları kaçırmak zorunda kalmıştı, ancak İskoçya ile oynanacak karşılaşma için kadroya geri döndü.

Neymar’ın dönüşü, çiftin daha önceki çalkantılı dönemlerin ardından ilişkilerinin her zamankinden daha istikrarlı göründüğü bir döneme denk geliyor. Bruna, daha önce netlik kazanmamış olan ilişkilerinin gidişatına sonunda sabrını yitirdiğini ve futbol yıldızıyla yüzleştiğini ekledi. “Sürekli bir ileri bir geri gidip geliyorduk. Sonra bir noktada stresim doruğa ulaştı," diye anlattı. "Ona dönüp şöyle dedim: 'Biliyor musun? Sana sınırıma ulaşacağımı zaten söylemiştim. Sınırıma ulaştım, artık dayanamıyorum. Harikaydı, seninle tanıştığıma çok sevindim, seni seviyorum, ama artık yeter.'"

Bu ültimatom, önemli bir dönüm noktası oldu. Bu açıklamasından kısa bir süre sonra Neymar, Bruna’yı Paris’te doğum gününü kutlamaya davet etti ve ilişkilerini resmileştirmek için büyük bir sürpriz hazırlayarak ona resmen kız arkadaşı olmasını teklif etti. “Oraya vardığımda babam, annem ve kız kardeşim oradaydı. Benim haberim olmadan herkesi oraya getirmişti,” dedi.

Şimdi, ilişkileri sağlam temellere oturmuş durumda ve Bruna “kendi masraflarını karşılamaya” ve markasını oluşturmaya devam ederken, bir ulusun umutlarını omuzlarında taşıyan bu futbolcunun hayatında kilit bir figür olmaya devam ediyor.