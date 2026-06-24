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"Faturalarımı kendim ödüyorum" - Bruna Biancardi, neden asla Neymar’ın "gösteriş eşi" olmayacağını açıklıyor
Mali bağımsızlık ve kalıplaşmış düşünceleri yıkmak
Karla Felmanas’ın sunduğu “Elas Que Jogam” adlı podcast’te verdiği samimi röportajda Biancardi, tamamen Neymar’ın servetiyle geçindiği yönündeki kamuoyundaki algıya değindi. Instagram’da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan influencer, kendi başarılı bir kariyeri olduğunu ve eski Barcelona ve PSG süperstarına bağımlı kalmadan kendi masraflarını karşıladığını açıkça belirtti.
"İnsanlar bizim çalışmadığımızı, evde oturduğumuzu, sadece süs eşleri olduğumuzu düşünüyor. Ben de 'Bir dakika, benim de işlerim var, ekibime maaş ödüyorum, ödemem gereken maaşlar var. Paramı kendim kazanıyorum, faturalarımı kendim ödüyorum' diyorum," diye konuştu. Biancardi, sadece ünlü bir futbolcunun eşi değil, geçimini kendisine bağlamış bir profesyonel ekipten sorumlu bir işletme sahibi olduğunu vurguladı.
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“Influencer” etiketinin ötesindeki hayat
Biancardi’nin profesyonel portföyü, basit sosyal medya paylaşımlarının ötesine uzanıyor. Kısa süre önce YouTube kanalında “Bru Na Cozinha” adlı bir proje başlattı; bu projede Giullia Buscaccio ve Lore Improta gibi etkili kadınlarla röportajlar yaptı ve onlarla birlikte yemek pişirdi. Bu girişim, küresel markalar için yüksek profilli reklam kampanyalarını da içeren daha geniş bir stratejinin parçası.
Partneri sahada büyük baskı altında olsa bile, iş ahlakı onun için her zaman öncelikli olmaya devam ediyor. O iş imparatorluğunu yönetirken, Neymar nihayet tam formuna kavuştu ve Brezilya milli takımının forvet hattını yönetmeye hazırlanıyor; bu da her iki tarafın da aile bağlarını korurken kendi başarılarına odaklandıklarını gösteriyor.
Dünya Kupası dönemi sırasında bir aile kurmayı planlamak
Mavie ve Mel’in ebeveynleri olan çift, uluslararası futbolun yoğun programı ile paralel olarak kişisel dönüm noktalarını da başarıyla atlatmışlardır. Bruna, röportaj sırasında profesyonel sporla sık sık ilişkilendirilen kaotik zamanlamaya rağmen hamileliğinin hayatlarında planlanmış bir aşama olduğunu açıkladı. “Evet, zaten ‘Hadi, üçüncü bir çocuk yapalım’ diye düşünüyorduk,” diye ekledi ve ailelerini genişletmeye karar verdikleri anı hatırlattı.
Hamileliğini öğrendiği zamanla ilgili ilginç bir ayrıntı paylaşan Bruna, 2026 Dünya Kupası için Brezilya milli takım kadrosunun resmi olarak açıklanmasından sadece bir gün önce hamile olduğunu öğrendiğini belirtti. Kişisel mutluluk ile ulusal görevin kesiştiği bu nokta, Selecao’nun yoğun ilgi odağı altında ebeveynlik görevlerini yerine getirmeye çalışan çiftin son dönemdeki ilişkilerinin büyük bir kısmını şekillendirdi.
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Dünya Kupası’nın getirdiği fiziksel form artışı ve zorlu bir aşk hikayesi
Bruna, kendi durumuyla ilgili eleştirilerle başa çıkarken, Neymar’ın baldır sakatlığından iyileşme sürecinde de ona büyük bir destek oldu. Forvet oyuncusu, Brezilya’nın Dünya Kupası grup aşamasındaki Fas ve Haiti ile oynadığı ilk maçları kaçırmak zorunda kalmıştı, ancak İskoçya ile oynanacak karşılaşma için kadroya geri döndü.
Neymar’ın dönüşü, çiftin daha önceki çalkantılı dönemlerin ardından ilişkilerinin her zamankinden daha istikrarlı göründüğü bir döneme denk geliyor. Bruna, daha önce netlik kazanmamış olan ilişkilerinin gidişatına sonunda sabrını yitirdiğini ve futbol yıldızıyla yüzleştiğini ekledi. “Sürekli bir ileri bir geri gidip geliyorduk. Sonra bir noktada stresim doruğa ulaştı," diye anlattı. "Ona dönüp şöyle dedim: 'Biliyor musun? Sana sınırıma ulaşacağımı zaten söylemiştim. Sınırıma ulaştım, artık dayanamıyorum. Harikaydı, seninle tanıştığıma çok sevindim, seni seviyorum, ama artık yeter.'"
Bu ültimatom, önemli bir dönüm noktası oldu. Bu açıklamasından kısa bir süre sonra Neymar, Bruna’yı Paris’te doğum gününü kutlamaya davet etti ve ilişkilerini resmileştirmek için büyük bir sürpriz hazırlayarak ona resmen kız arkadaşı olmasını teklif etti. “Oraya vardığımda babam, annem ve kız kardeşim oradaydı. Benim haberim olmadan herkesi oraya getirmişti,” dedi.
Şimdi, ilişkileri sağlam temellere oturmuş durumda ve Bruna “kendi masraflarını karşılamaya” ve markasını oluşturmaya devam ederken, bir ulusun umutlarını omuzlarında taşıyan bu futbolcunun hayatında kilit bir figür olmaya devam ediyor.