Faslı yıldız: İslam'a hakaret içeren İspanyol tezahüratları beni güldürüyor

"AS" gazetesi, El Larguero programında Elias Akhomach'ın açıklamalarını yayınladı. Akhomach, "İnsanlar hakaret içeren tezahüratlara çok fazla önem veriyorlar, ama bu beni ilgilendirmiyor ve etkilemiyor" diyerek kararlı bir tavır sergiledi.

"Yüzüme karşı söylediklerinde gülüp onlara çok güzel insanlar olduklarını söyleyeceğim" diye devam etti.

Tartışmalardan uzak duran Akhomach, sporun kendisiyle ilgilendi ve Rayo Vallecano oyuncularından gevşememelerini istedi.

"Burada maç 3-0 bitti, ancak Yunanistan'da sıfırdan başlayacağız. Kazanmak için gitmeliyiz" diye ekledi.

İspanya'da doğmuş olmasına rağmen, Akhumash 2030 Dünya Kupası'nın düzenleneceği yeri seçerken tereddüt etmedi ve "Fas'ta, ülkemde, her zaman" dedi.

