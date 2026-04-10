Faslı yıldız: İslam'a hakaret içeren İspanyol tezahüratları beni güldürüyor

Akhumash, 2030 Dünya Kupası finalinin Fas'ta düzenlenmesini istiyor

Faslı futbolcu Elias Akhomach, kulübü Rayo Vallecano'nun Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AEK Atina'ya karşı oynadığı karşılaşmada etkileyici bir performans sergiledi.

Akhumash, Rayo Vallecano'nun AEK Atina'yı 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu.

Maçın ardından Akhumash, son zamanlarda İspanyol futbol taraftarları tarafından atılan ve en önemlisi "Zıplamayan Müslüman'dır" sloganı olan İslam'a yönelik hakaret içeren tezahüratlar hakkında konuşmaktan çekinmedi.

Bu ırkçı tezahüratlar, İspanya ile Mısır arasında oynanan ve golsüz berabere biten dostluk maçında yaygınlaşmıştı. Ayrıca, Atlético Madrid taraftarları da geçen Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan maç öncesinde aynı tezahüratı tekrarlamıştı.

  Rayo Vallecano de Madrid v AEK Athens FC - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Akhumash, Fas'ın İspanya'ya karşı galibiyetini destekliyor

    "AS" gazetesi, El Larguero programında Elias Akhomach'ın açıklamalarını yayınladı. Akhomach, "İnsanlar hakaret içeren tezahüratlara çok fazla önem veriyorlar, ama bu beni ilgilendirmiyor ve etkilemiyor" diyerek kararlı bir tavır sergiledi.

    "Yüzüme karşı söylediklerinde gülüp onlara çok güzel insanlar olduklarını söyleyeceğim" diye devam etti.

    Tartışmalardan uzak duran Akhomach, sporun kendisiyle ilgilendi ve Rayo Vallecano oyuncularından gevşememelerini istedi. 

    "Burada maç 3-0 bitti, ancak Yunanistan'da sıfırdan başlayacağız. Kazanmak için gitmeliyiz" diye ekledi.

    İspanya'da doğmuş olmasına rağmen, Akhumash 2030 Dünya Kupası'nın düzenleneceği yeri seçerken tereddüt etmedi ve "Fas'ta, ülkemde, her zaman" dedi.

