Faslı yıldız: İslam'a hakaret içeren İspanyol tezahüratları beni güldürüyor

Faslı futbolcu Elias Akhomach, kulübü Rayo Vallecano'nun Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AEK Atina'ya karşı oynadığı karşılaşmada etkileyici bir performans sergiledi.
Akhumash, Rayo Vallecano'nun AEK Atina'yı 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu.
Maçın ardından Akhumash, son zamanlarda İspanyol futbol taraftarları tarafından atılan ve en önemlisi "Zıplamayan Müslüman'dır" sloganı olan İslam'a yönelik hakaret içeren tezahüratlar hakkında konuşmaktan çekinmedi.
Bu ırkçı tezahüratlar, İspanya ile Mısır arasında oynanan ve golsüz berabere biten dostluk maçında yaygınlaşmıştı. Ayrıca, Atlético Madrid taraftarları da geçen Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan maç öncesinde aynı tezahüratı tekrarlamıştı.
