Barcelona'nın yaz transfer stratejisi, De Jong'un yaşadığı ciddi sakatlığın ardından kaosa sürüklendi. Hollandalı orta saha maestrosunun iç yan bağında yırtık oluşmasının ardından dört ila beş ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ve konservatif tedavi uygulanacak. Kulübün orta saha rotasyonunun endişe verici bir hızla inceliyor olması da transfer yapma aciliyetini artırdı. De Jong'un uzun süreli yokluğunun yanı sıra kadro, Marc Casado'nun bu yazki ayrılığına da uyum sağlamaya çalışıyor.

Ancak mali kısıtlamalar, transfer piyasasında Barcelona'nın faaliyetlerinin büyük bölümünü belirlemeyi sürdürüyor; bu da Mundo Deportivo'nun aktardığına göre El Chiringuito'ya göre Ounahi'yi özellikle cazip bir seçenek hâline getiriyor. Habere göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Girona'nın La Liga'dan düşmesinin ardından bu yaz yaklaşık 10 milyon avro karşılığında transfer edilebilir durumda.







