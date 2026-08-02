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Faslı orta saha oyuncusu, sakatlanan Frenkie de Jong'un yerine yeniden Barcelona'nın radarında
Barcelona, De Jong'un yokluğunda Ounahi'yi hedefliyor
Barcelona'nın yaz transfer stratejisi, De Jong'un yaşadığı ciddi sakatlığın ardından kaosa sürüklendi. Hollandalı orta saha maestrosunun iç yan bağında yırtık oluşmasının ardından dört ila beş ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ve konservatif tedavi uygulanacak. Kulübün orta saha rotasyonunun endişe verici bir hızla inceliyor olması da transfer yapma aciliyetini artırdı. De Jong'un uzun süreli yokluğunun yanı sıra kadro, Marc Casado'nun bu yazki ayrılığına da uyum sağlamaya çalışıyor.
Ancak mali kısıtlamalar, transfer piyasasında Barcelona'nın faaliyetlerinin büyük bölümünü belirlemeyi sürdürüyor; bu da Mundo Deportivo'nun aktardığına göre El Chiringuito'ya göre Ounahi'yi özellikle cazip bir seçenek hâline getiriyor. Habere göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Girona'nın La Liga'dan düşmesinin ardından bu yaz yaklaşık 10 milyon avro karşılığında transfer edilebilir durumda.
- Getty Images Sport
Dünya sahnesinde şekillenen bir itibar
Ounahi'nin Barcelona'ya transferiyle anılması ilk kez yaşanmıyor. Orta saha oyuncusu, ilk olarak 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında Barcelona yönetiminin dikkatini çekti; burada Fas adına öne çıkan isimlerden biri oldu. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sergilediği performans ve teknik kalitesi, ülkesinin tarihî şekilde yarı finale yükselmesinde belirleyici oldu. Fas, son 16 turunda İspanya'yı eledikten sonra Ounahi Avrupa genelinde herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.
2022'nin sonu ile 2023'ün başındaki bu dönemde Barcelona, Ounahi için kapsamlı bir takip yürüttü. Kulüp, uygun maliyetli bir orta saha takviyesi arıyordu ancak süreç sonunda resmî bir teklife dönüşmedi. Bunun sonucunda Ounahi, Ocak 2023'te Angers'ten Olympique de Marseille'e katılmaya karar verdi.
Betis ana rakip hâline geliyor
Faslı oyuncunun durumunu takip eden tek kulüp Barcelona değil. Kulüp, Girona’nın ikinci lige düşmesinden yararlanmak isteyen yurt içindeki rakiplerinden ciddi bir rekabet görebilir. Real Betis’in de ilgilenen taraflar arasında olduğu ve oyuncunun imzasını almak için önemli bir mali fedakârlık yapmaya istekli olabileceği öne sürülüyor. Oyuncunun geleceğini kısa süre içinde netleştirmeye istekli olduğu bildirilirken, Barcelona’nın mevcut transfer döneminde diğer talipler tekliflerini sonuçlandırmadan önce eski Marsilya oyuncusunu kadrosuna katmak istiyorsa hızlı hareket etmesi gerekebilir.
- Getty
Flick için La Masia alternatifi
Transfer piyasasıyla ilişkili riskler göz önüne alındığında, kulüp içinde birçok ses De Jong krizinin çözümünün zaten Ciutat Esportiva Joan Gamper'de olabileceğini düşünüyor. Barça için daha akıllıca seçenek, La Masia'dan oyuncu yükseltmek olurdu. Barça altyapısı, neredeyse durdurulamaz bir hızla orta saha oyuncusu yetiştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip ve mevcut durum şimdi kulübe bir fırsat sunuyor. Gençlere güvenmek son yıllarda Barcelona'nın işine yaradı; Lamine Yamal ve Pau Cubarsi gibi yıldızların ortaya çıkışı, akademinin katkı vermeye hazır olduğunu kanıtlıyor.
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