Fashion FC yine başardı! Arsenal ve adidas, Londra kültürünü kutlayan yeni koleksiyon için PLACES+FACES ile işbirliği yaptı

Arsenal, evine yakın bir yerde, Londra merkezli yaşam tarzı markasıyla işbirliği yaparak, başkentin "merceğinden" futbol, moda, topluluk ve bireyselliği birleştiren, kesinlikle dikkat çekecek yeni bir koleksiyon hazırladı. PLACES+FACES, bu konuda yardımcı olmak için mükemmel bir seçimdi - bu marka, üretiminde her zaman Londra'nın kültürel zenginliğini merkezine alıyor.

Kampanyada, Gunners'ın yıldızları Bukayo Saka, Noni Madueke ve Riccardo Calafiori'nin yanı sıra şarkıcı Joy Crookes gibi önemli kültürel figürler ve tanıdık ortamlarda sıradan insanlar yer alıyor. Kampanya, başkentin eşsiz enerjisinden yararlanıyor ve bir kez daha tutkulu taraftarların kulübe olan derin sevgisine odaklanıyor.