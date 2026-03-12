adidas/GOAL
Çeviri:
Fashion FC yine başardı! Arsenal ve adidas, Londra kültürünü kutlayan yeni koleksiyon için PLACES+FACES ile işbirliği yaptı
Arsenal'in başkente övgüsü
Arsenal, evine yakın bir yerde, Londra merkezli yaşam tarzı markasıyla işbirliği yaparak, başkentin "merceğinden" futbol, moda, topluluk ve bireyselliği birleştiren, kesinlikle dikkat çekecek yeni bir koleksiyon hazırladı. PLACES+FACES, bu konuda yardımcı olmak için mükemmel bir seçimdi - bu marka, üretiminde her zaman Londra'nın kültürel zenginliğini merkezine alıyor.
Kampanyada, Gunners'ın yıldızları Bukayo Saka, Noni Madueke ve Riccardo Calafiori'nin yanı sıra şarkıcı Joy Crookes gibi önemli kültürel figürler ve tanıdık ortamlarda sıradan insanlar yer alıyor. Kampanya, başkentin eşsiz enerjisinden yararlanıyor ve bir kez daha tutkulu taraftarların kulübe olan derin sevgisine odaklanıyor.
- adidas
Koleksiyon zarafet saçıyor
PLACES+FACES ile hazırlanan şık yeni koleksiyon, uzun ve kısa kollu gömlekler, eşofman ceketi, eşofman altı, şort, grafik tişört ve kapüşonlu GORE-TEX ceket gibi kullanışlı tasarımların yanı sıra bir dizi şık aksesuardan oluşuyor. Arsenal ile özdeşleşmiş kırmızı ve bordo renklerinden oluşan tanıdık bir renk paleti, siyahla kontrast oluşturuyor ve çarpıcı grafik baskılar ve yansıtıcı detaylarla zenginleştiriliyor.
Sert baskı
Teraslarda kesinlikle dikkat çekmenizi sağlayacak bir kapsül koleksiyon. Gömlekler ve saten görünümlü eşofman ceketleri, siyah zemin üzerine gotik kırmızı yazı tipiyle neredeyse tüm yüzeyi kaplayan 'AFCP+F' baskısı, göğsün ortasında adidas Originals'ın üç yapraklı amblemi ve her omuzda bir melek figürü ile birlikte Arsenal topu motifleri ile süslenmiştir. Bu motifler GORE-TEX ceket ve kapüşonlu sweatshirtlerde de tekrarlanmaktadır.
- adidas
Fashion FC yine gol attı
Arsenal, 2019 yılında adidas ile forma ve giyim tedarikçisi olarak yeniden anlaşma imzaladığından beri, iki marka birlikte neredeyse durdurulamaz hale geldi. Kulüp, son yedi yılda sayısız işbirliği ve sokak giyimi koleksiyonları ile moda dünyasında bir dev haline geldi ve bu sadece en son örnek. Karlı ortaklıklarının hala dört yılı var ve bunun uzatılacağını ve daha pek çok şeyin geleceğini bekleyebilirsiniz.
Arsenal x adidas x PLACES+FACES koleksiyonu, Arsenal'in resmi mağazasından ve adidas.co.uk/arsenal adresinden satın alınabilir.
