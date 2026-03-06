AFP
Fas, Walid Regragui'nin yerine genç takım antrenörünü terfi ettirdi. Ayrılan teknik direktör, Dünya Kupası öncesinde ayrılışını açıkladı
Atlas Aslanları şok bir yönetim değişikliği yaşadı
Fas Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası yarı finalistlerinin Kuzey Amerika'daki kampanyalarına başlamasına 100 günden az bir süre kala Regragui'nin ayrıldığını doğruladı. Bu karar, Katar'da ulusal bir ikon haline gelen adamın büyük baskı altında kaldığı bir dönemin ardından alındı.
İstikrarı sağlamak için hızlı bir hamle yapan federasyon, Ouahbi'yi üst düzey göreve terfi ettirdi. Ouahbi, genç takımlarda son derece başarılı bir dönem geçirdikten sonra bu göreve geldi. En önemlisi, Fas'ın U-20 takımını 2025 U-20 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.
Regragui yeni bir bakış açısı çağrısında bulundu
Federasyon başkanı Fouzi Lekjaa ile birlikte gece geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında Regragui, ayrılma kararının milli takımın gelişmesini istemesinden kaynaklandığını açıkladı. Tarihi başarılara imza atmış olmasına rağmen, 49 yaşındaki teknik adam takımda bir değişiklik yapılması gerektiğini düşündü.
Regragui, "Takımın yeni bir yüz, farklı bir enerji ve yeni bir koçla yeni bir bakış açısına ihtiyacı var" dedi. "Bence takımın Dünya Kupası öncesinde yeni bir soluk, ilerlemeye devam etmek için yeni bir vizyona ihtiyacı var. Ayrılma kararım, bu takımın gelişiminin bir parçası."
Büyük beklentiler ve taktiksel inceleme
Regragui, 2022'deki başarılarıyla sonsuza kadar hatırlanacak olsa da, Afrika Uluslar Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından popülaritesi düştü. Bu yılın başlarında kendi sahasında Senegal'e 1-0 yenilmesiyle, pragmatik taktik yaklaşımı eleştirilere maruz kaldı.
Ülke, 1975'ten beri kıtada kupa kazanamadı ve Altın Nesil'in ivmesinden yararlanamama, kamuoyunda bir bölünmeye yol açtı. Federasyonun son haftalarda yaptığı birkaç resmi yalanlamaya rağmen, gerginlik nihayet Perşembe günü istifayla sonuçlandı.
Yeni patronun acil sorunları
Ouahbi'nin görevi, Fas'ın Brezilya, Haiti ve İskoçya ile zorlu C Grubu maçlarına hazırlanırken ateşle başlıyor. Yeni teknik direktörün, önceki dönemin savunma disiplinini genç takımda aşıladığı hücum yeteneği ile harmanlaması bekleniyor.
Atlas Aslanları, bu ayın sonunda 27 ve 31 Mart tarihlerinde Ekvador ve Paraguay ile oynayacağı yüksek profilli hazırlık maçlarıyla sahalara dönecek. Son beş maçından sadece birini kaybeden (AFCON finali) Ouahbi, formda bir kadro devralıyor, ancak bu kadro dünya sahnesinde performans gösterme konusunda büyük baskı altında.
