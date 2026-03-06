Fas, Walid Regragui'nin yerine genç takım antrenörünü terfi ettirdi. Ayrılan teknik direktör, Dünya Kupası öncesinde ayrılışını açıkladı

Federasyon başkanı Fouzi Lekjaa ile birlikte gece geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında Regragui, ayrılma kararının milli takımın gelişmesini istemesinden kaynaklandığını açıkladı. Tarihi başarılara imza atmış olmasına rağmen, 49 yaşındaki teknik adam takımda bir değişiklik yapılması gerektiğini düşündü.

Regragui, "Takımın yeni bir yüz, farklı bir enerji ve yeni bir koçla yeni bir bakış açısına ihtiyacı var" dedi. "Bence takımın Dünya Kupası öncesinde yeni bir soluk, ilerlemeye devam etmek için yeni bir vizyona ihtiyacı var. Ayrılma kararım, bu takımın gelişiminin bir parçası."