Fas ve Mısır kurtuldu... Trump yüzünden Dünya Kupası'nda Arap takımları büyük bir çıkmaza girdi!

Dünya, iki farklı ekonomik hızda bir Dünya Kupası'na doğru ilerliyor: Birincisi, ABD'ye vergi ödemeyecek federasyonları kapsıyor; ikincisi ise ek mali yükleri üstlenecek olan geri kalanları içeriyor.

1994 Dünya Kupası'ndan bu yana vergi muafiyeti bulunan FIFA'da olduğu gibi, 48 ülkeden sadece 18'i, Washington ile yapılan ikili anlaşmalar sayesinde ödüllerinin tamamını vergi kesintisi olmadan alacak.

"The Guardian"a göre, bu ülkeler çoğunlukla İngiltere ve Fransa gibi Avrupa takımlarının yanı sıra üç ev sahibi ülke (ABD, Kanada ve Meksika) ve Avrupa dışında Avustralya, Mısır, Fas ve Güney Afrika'yı içeriyor.

Küçük milli takımlar bedelini ödüyor

Buna karşılık, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curacao ve Yeşil Burun Adaları gibi küçük federasyonlar, ABD vergilerini ödemek zorunda kalacak.

Aynı durum, ABD ile vergi anlaşması olmayan Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika devleri için de geçerli, bu da ödüllerinin bir kısmının ABD hazinesine gideceği anlamına geliyor.