Fas ve Mısır kurtuldu... Trump yüzünden Dünya Kupası'nda Arap takımları büyük bir çıkmaza girdi!

Washington ile FIFA arasında kapsamlı bir anlaşma yok

ABD hükümeti, 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 milli takıma verilecek ödüller ve gelirler konusunda Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile herhangi bir anlaşma imzalamadı.

Bazı ülkeler ABD ile vergi anlaşmalarına sahipken, diğer ülkeler turnuva sırasında elde edecekleri gelirler üzerinden yüksek vergiler ödemek zorunda kalacak.

    Çoğu milli takım için çifte vergilendirme

    11 Haziran'da Mexico City'deki "Azteca" Stadyumu'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçına 3 aydan az bir süre kala, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları hâlâ tamamlanmış değil.

    Turnuvaya tarihte ilk kez 48 milli takım katılacak olsa da, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin onaylayabileceği kapsamlı vergi muafiyetlerinin olmaması nedeniyle, tüm katılımcılar arasında ekonomik eşitlik sağlanamayacak.

    İngiliz "The Guardian" gazetesine göre, kapsamlı bir vergi muafiyeti anlaşmasının olmaması nedeniyle, elemeyi geçen takımların çoğu, FIFA'nın verdiği para ödülleri üzerinden ABD'ye vergi ödemek zorunda kalacak.

    Gianni Infantino başkanlığındaki FIFA, katılımcı takımlara toplamda 620 milyon avroyu aşan devasa para ödülleri ayırdı, ancak bazı federasyonlar iki kez vergiye tabi tutulacak: bir kez ABD'de, bir kez de kendi ülkelerinde.

    2026 Dünya Kupası'ndaki para ödüllerinin ayrıntıları

    Birincilik: 50 milyon dolar (42,6 milyon avro)

    İkinci: 33 milyon dolar (28,1 milyon euro)

    Üçüncülük: 29 milyon dolar (24,7 milyon euro)

    Dördüncü: 27 milyon dolar (23 milyon euro)

    5. ila 8. sıralar: 19 milyon dolar (16,2 milyon avro)

    9. ila 16. sıralar: 15 milyon dolar (12,8 milyon avro)

    17. ila 32. sıralar: 11 milyon dolar (9,4 milyon avro)

    33. ila 48. sıralar: 9 milyon dolar (7,7 milyon avro)

    Sadece 18 ülke ABD vergilerinden muaftır

    Dünya, iki farklı ekonomik hızda bir Dünya Kupası'na doğru ilerliyor: Birincisi, ABD'ye vergi ödemeyecek federasyonları kapsıyor; ikincisi ise ek mali yükleri üstlenecek olan geri kalanları içeriyor.

    1994 Dünya Kupası'ndan bu yana vergi muafiyeti bulunan FIFA'da olduğu gibi, 48 ülkeden sadece 18'i, Washington ile yapılan ikili anlaşmalar sayesinde ödüllerinin tamamını vergi kesintisi olmadan alacak.

    "The Guardian"a göre, bu ülkeler çoğunlukla İngiltere ve Fransa gibi Avrupa takımlarının yanı sıra üç ev sahibi ülke (ABD, Kanada ve Meksika) ve Avrupa dışında Avustralya, Mısır, Fas ve Güney Afrika'yı içeriyor.

    Küçük milli takımlar bedelini ödüyor

    Buna karşılık, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curacao ve Yeşil Burun Adaları gibi küçük federasyonlar, ABD vergilerini ödemek zorunda kalacak.

    Aynı durum, ABD ile vergi anlaşması olmayan Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika devleri için de geçerli, bu da ödüllerinin bir kısmının ABD hazinesine gideceği anlamına geliyor.

    Çifte vergilendirmeye maruz kalanlar

    "The Guardian" gazetesi, federasyonlara ve antrenörlere tanınan vergi muafiyetinin oyuncuları kapsamadığını belirtti; zira ABD yasaları, futbolcuları sanatçılarla aynı kefeye koyarak, ABD topraklarında faaliyet gösterdikleri anda vergi ödeme yükümlülüğü altında olduklarını öngörüyor.

    Dolayısıyla, Fransız milli takımının yıldızları, başta Kylian Mbappé olmak üzere, turnuva sırasında alacakları para ödülleri üzerinden iki kez vergiye tabi olacaklar; tabii Fransız Federasyonu aradaki farkı karşılamazsa.

    Vergi sisteminin karmaşıklığının arkasında Trump yönetimi var

    Trump yönetimi, Kanada ve Meksika’nın kendi topraklarında maç oynayacak takımlar için yaptığı gibi, katılan tüm milli takımlara kapsamlı bir vergi muafiyeti tanısaydı, bu karmaşıklık önlenebilirdi.

    Ancak bu kararın alınmaması, tarihin en büyük ve en kârlı turnuvası olması beklenen 2026 Dünya Kupası'nı, takımlar arasında ekonomik açıdan eşitsiz bir turnuvaya dönüştürdü. Bazı takımlar ödüllerin tamamını alırken, diğerleri ise bunların büyük bir kısmını ABD vergileri olarak ödeyecek.