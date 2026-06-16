Maçın sonunda Uruguay milli takımı kaleye 28 şut çekmiş, bunların 10'u direk ve üst direğe çarpmıştı; buna karşılık Suudi Arabistan milli takımı ise sadece 7 şut çekmiş, bunların 3'ü kale direkleri arasına isabet etmişti.
Bu rakamlar, Suudi Arabistan milli takımının ikinci yarıda büyük bir düşüş yaşadığını yansıtıyor. Suudi Arabistan ikinci yarıda sadece 2 şut atarken, Uruguay ise 23 şut attı.
Görünüşe göre Yunan teknik direktör, bu Dünya Kupası'nda Fas ve Mısır milli takımlarının Brezilya ve Belçika karşısında üstünlüklerini koruyamayıp beraberlik tuzağına düşmelerinden ders almamış.
Ancak Suudi milli takımı için en kötüsü, Fas ve Mısır milli takımlarının hem beraberlikten önce hem de sonra ikinci golü atmaya çalışmış olmalarıydı. Ancak oyuncuların fırsatları kaçırması bunu engelledi; tam tersine "Yeşiller" bunu hiç yapmadı.
Her halükarda, Suudi milli takımı İspanya ve Yeşil Burun Adaları maçlarında bu dersten ders çıkarmalı ve özellikle Afrika takımı karşısında daha rekabetçi bir oyun sergilemeli ki, bir sonraki tura yükselebilmek için kaçınılmaz olan galibiyeti elde edebilsin.