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Fas ve Mısır'dan ders almadı... Renard'ın hayaleti, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Donis'i devirdi

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İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
G. Donis
H. Renard
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Yunanistan
Fransa

"Yeşiller", Uruguay karşısında kıl payı kaçırdıkları bir galibiyeti elinden kaçırdı

Fransız teknik direktör Hervé Renard, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ("Yeşiller") Uruguay karşısında Dünya Kupası finallerinde yeni bir tarihi galibiyet elde etmesini engelledi.

Suudi Arabistan milli takımı, grup aşamasının ilk turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçta Uruguay ile 1-1 berabere kaldı.

  • Donis'in izlerini taşıyan Suudi yarışı

    "Yeşiller", ilk yarıyı iki kez Dünya Kupası şampiyonu olan rakibine karşı üstünlük sağlayarak tamamladı; bu sadece savunma oyuncusu Abdulelah Al-Omari'nin attığı golle değil, aynı zamanda oyuncularının savunma ve hücumda sergilediği olağanüstü performansla da oldu.

    Suudi milli takım oyuncuları, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in tarzından etkilenerek büyük bir karakter sergiledi; bazı durumlarda top hakimiyetini ele geçirdiler ve hücumda Uruguay milli takımına büyük bir rakip olduklarını gösterdiler.

    "Yeşiller"in oyuncuları ilk yarıda Uruguay kalesine 5 şut çekti; bunlardan 3'ü direk ve üst direk arasına isabet etti. Latin Amerika ekibi ise 5 şut çekti; bunlardan 2'si direk ve üst direk arasına isabet etti.

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  • Renard'ın Hayaleti

    Ancak ikinci yarıyla birlikte durum tamamen değişti; Fransız teknik direktör Hervé Renard, ayrılmasından yaklaşık iki ay sonra Suudi milli takımının başına geri dönmüş gibi görünüyordu.

    Suudi milli takımı, Renard döneminde olduğu gibi ikinci yarıda büyük ölçüde savunmaya çekildi ve topu tamamen Uruguay milli takımına bıraktı. Uruguay ise ortalarla Muhammed Al-Owais'in kalesine bir dizi atak düzenledi.

    Donis, Musab Al-Juwair'in yerine Naser Al-Dossari'yi oyuna sokarak, sol kanatta Meteb Al-Harbi'ye savunmada destek olmasını sağladı; tıpkı sağ kanatta Muhammed Abu Al-Shamat'ın Saud Abdulhamid'e yaptığı gibi.

    Ancak bu hiç de uygun bir çözüm değildi, çünkü Latin Amerika ekibinin ortaları durmadı ve Suudi Arabistan milli takımının hiçbir hücum girişiminde bulunamaması karşısında, bu ortalardan birinde beraberlik golü geldi.

  • Fas ve Mısır Senaryosu

    Maçın sonunda Uruguay milli takımı kaleye 28 şut çekmiş, bunların 10'u direk ve üst direğe çarpmıştı; buna karşılık Suudi Arabistan milli takımı ise sadece 7 şut çekmiş, bunların 3'ü kale direkleri arasına isabet etmişti.

    Bu rakamlar, Suudi Arabistan milli takımının ikinci yarıda büyük bir düşüş yaşadığını yansıtıyor. Suudi Arabistan ikinci yarıda sadece 2 şut atarken, Uruguay ise 23 şut attı.

    Görünüşe göre Yunan teknik direktör, bu Dünya Kupası'nda Fas ve Mısır milli takımlarının Brezilya ve Belçika karşısında üstünlüklerini koruyamayıp beraberlik tuzağına düşmelerinden ders almamış.

    Ancak Suudi milli takımı için en kötüsü, Fas ve Mısır milli takımlarının hem beraberlikten önce hem de sonra ikinci golü atmaya çalışmış olmalarıydı. Ancak oyuncuların fırsatları kaçırması bunu engelledi; tam tersine "Yeşiller" bunu hiç yapmadı.

    Her halükarda, Suudi milli takımı İspanya ve Yeşil Burun Adaları maçlarında bu dersten ders çıkarmalı ve özellikle Afrika takımı karşısında daha rekabetçi bir oyun sergilemeli ki, bir sonraki tura yükselebilmek için kaçınılmaz olan galibiyeti elde edebilsin.

Dünya Kupası
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