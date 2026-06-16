"Yeşiller", ilk yarıyı iki kez Dünya Kupası şampiyonu olan rakibine karşı üstünlük sağlayarak tamamladı; bu sadece savunma oyuncusu Abdulelah Al-Omari'nin attığı golle değil, aynı zamanda oyuncularının savunma ve hücumda sergilediği olağanüstü performansla da oldu.

Suudi milli takım oyuncuları, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in tarzından etkilenerek büyük bir karakter sergiledi; bazı durumlarda top hakimiyetini ele geçirdiler ve hücumda Uruguay milli takımına büyük bir rakip olduklarını gösterdiler.

"Yeşiller"in oyuncuları ilk yarıda Uruguay kalesine 5 şut çekti; bunlardan 3'ü direk ve üst direk arasına isabet etti. Latin Amerika ekibi ise 5 şut çekti; bunlardan 2'si direk ve üst direk arasına isabet etti.