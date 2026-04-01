Fas teknik direktörü: Brezilya'ya benzeyen kimse yok... Senegal'in kutlamaları hakkındaki yorumum bu

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Paraguay'ı yenmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Senegal Milli Takımı'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kutlamalarına ise fazla önem vermedi.
Fas milli takımı, dün Salı akşamı Fransa'nın Lens kentinde oynanan maçta Paraguay'ı 2-1 mağlup etti.
Bu galibiyet, İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan bir başka hazırlık maçında Ekvador milli takımıyla berabere kalınmasından birkaç gün sonra geldi.
Fas milli takımı, Brezilya, Haiti ve İskoçya'nın yer aldığı üçüncü grupta Dünya Kupası'na hazırlanıyor.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Wahbi, Paraguay maçı, Dünya Kupası'ndaki en önemli rakibi Brezilya milli takımı ve CAS'ta davası devam etmesine rağmen Afrika şampiyonluğunu kutlayan Senegal milli takımı gibi birçok konuya değindi.
