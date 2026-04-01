Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

Fas teknik direktörü: Brezilya'ya benzeyen kimse yok... Senegal'in kutlamaları hakkındaki yorumum bu

Wahbi, Dünya Kupası'nda Selecao ile karşılaşmadan önce en iyi hazırlık yöntemini anlatıyor

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Paraguay'ı yenmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Senegal Milli Takımı'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kutlamalarına ise fazla önem vermedi.

Fas milli takımı, dün Salı akşamı Fransa'nın Lens kentinde oynanan maçta Paraguay'ı 2-1 mağlup etti.

Bu galibiyet, İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan bir başka hazırlık maçında Ekvador milli takımıyla berabere kalınmasından birkaç gün sonra geldi.

Fas milli takımı, Brezilya, Haiti ve İskoçya'nın yer aldığı üçüncü grupta Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Wahbi, Paraguay maçı, Dünya Kupası'ndaki en önemli rakibi Brezilya milli takımı ve CAS'ta davası devam etmesine rağmen Afrika şampiyonluğunu kutlayan Senegal milli takımı gibi birçok konuya değindi.

  • Paraguay maçı

    Faslı "Al-Batal" sitesinin aktardığına göre Wahbi, "Mutluyuz, çünkü başından beri söylediğim gibi, Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz, ancak aynı zamanda maçları da kazanmak istiyoruz" diyerek hazırlık ve sonuçlar arasında denge kurmanın önemini vurguladı.

    "Değişiklikler yaptık, ancak takımı tamamen değiştirmek istemedik, çünkü bu da önemli. Çok sayıda oyuncuyu değiştirdiğimizde, onlar her zaman yeteneklerini sergilemek için en iyi koşullarda olmuyorlar" dedi.

    Faslı teknik direktör, "Bazı genç oyuncuların takıma uyumunu kolaylaştırmak için 3 veya 4 temel oyuncuyu kadroda tuttuk. Dengeyi korumak ve herkese fırsat vermek önemliydi" diye ekledi.

    "Bazı oyunculara süre vermek istedim ve belki de yoğunluk biraz azaldı, bu da 65. dakikadan sonra dostluk maçlarında normal bir durumdur" diye devam etti.

    Ayrıca devre arasında verdiği talimatları da açıkladı: "Oyunculardan sabırlı olmalarını, pozisyon almada bazı detayları düzeltmelerini ve oyunda hız yaratmalarını istedim."

    Wahbi, bu kamp sırasında oyuncular arasındaki rekabeti artırmaya çalıştığını vurgulayarak, "Oyuncuların iyi performans gösterip galibiyet elde ederek, Dünya Kupası kadrosunu belirleme konusunda kararımı zorlaştırmalarını istedim" dedi.

    Ayrıca Paraguay milli takımının performansını överek maçın zorluğuna dikkat çekti ve "Güçlü, daha uyumlu ve agresif bir takım karşısında oynadık ve özellikle ilk yarıda bize pek fazla seçenek bırakmadılar" dedi.

    Wahbi, "İlk yarıda kaleye ulaşmaya çalıştık, sonra devre arasında bazı şeyleri düzelttik ve ikinci yarıda belirgin bir iyileşme gördük" diye açıkladı.

    • Reklam

  • Faslı taraftarlar

    Wahbi, Faslı taraftarların gücünden ve dünyanın çeşitli ülkelerinde milli takımı desteklemek için gösterdikleri yoğun ilgiden bahsetti; bunun kendisine onları hayal kırıklığına uğratmamak için motivasyon ve hırs verdiğini belirtti.

    "Tribünlerdeki atmosfer inanılmaz. Fas milli takımı hangi şehirde oynarsa oynasın, stadyum her zaman doludur" dedi.

    "Bundan da öte, gerçekten hayranlık uyandıran şey, taraftarların otelden, otoyollarda, havaalanına vardığımızda, gittiğimiz her yerde, şehir ne olursa olsun ortaya çıkmasıdır. Bunu bizzat biliyorum, çünkü çok sayıda taraftar Fas genç milli takımını desteklemek için Şili'ye bile geldi" diye ekledi.

    Wahbi sözlerine şöyle devam etti: "Bu, bugün tüm Faslıların bu milli takımla ve onun temsil ettiği değerlerle çok gurur duyduğunun bir kanıtıdır. Biz de neyi temsil ettiğimizi biliyoruz; bu halkı temsil ediyoruz ve bu ülkeyi ve bu halkı temsil etmekten çok gurur duyuyoruz."

    Taraftarlar hakkındaki konuşmasını şöyle bitirdi: "Bu nedenle, kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak ve özellikle değerlerimizi korumak için aynı hırsla devam ediyoruz. Bu son derece önemli olacak."

  • Senegal'deki kutlamalar

    Başka bir konuya gelince, Wahbi, Peru ile oynanan hazırlık maçı sırasında Fransa Uluslararası Stadyumu'nda Senegal milli takımının yaptığı kutlamaların kendisi için önemli olmadığını belirterek, tüm dikkatini 2026 Dünya Kupası'na verdiğini vurguladı.

    "Yapmam gereken çok iş vardı, bu yüzden dışarıda olanlara odaklanamadım. Ben gerekli olan şeylere önem veriyordum ve burada takımımdan ve maçlarımızdan bahsediyorum" dedi.

    Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyi anlattım, dışarıda olanlardan bahsedemem. Herkes ne isterse onu yapar, kararları CAF verir ve açıkçası bu konuya hiç önem vermedim."

    "Hiçbir şey bilmiyorum ve burada açıkça konuşuyorum. Amacımız geçmişe odaklanmamak çünkü güçlü bir kadromuz var ve sadece yaklaşan Dünya Kupası'na hazırlanmakla ilgileniyoruz" diye sözlerini tamamladı.

  • Brezilya maçına hazırlanmanın en iyi yolu

    Wahbi, 2026 Dünya Kupası'nda iki takım arasında gerçekleşecek beklenen karşılaşma öncesinde Brezilya milli takımının gücünü kabul ederek, Selecao'ya benzeyen başka bir milli takım olmadığını belirtti.

    Faslı teknik direktör, "Dünyada Brezilya'ya benzeyen bir milli takım yok. Onlarla karşılaşmaya hazırlanmak istiyorsanız, en iyi çözüm ikinci kadrolarıyla oynamaktır" dedi.

    "Dostluk maçlarının programını ben hazırlamadım, ancak her biri farklı bir stile sahip, ancak agresiflik, sertlik ve teknik kalite açısından ortak noktaları olan iki milli takımla oynamaktan memnun oldum" diye ekledi.

    Wahbi, Ekvador ve Paraguay ile karşılaşmanın, sadece Samba ekibi için değil, Brezilya ve İskoçya dahil olmak üzere grubun tüm takımlarına hazırlık anlamına geldiğini açıkladı.

    Wahbi, "Benim ilgimi çeken, iki güçlü milli takımla karşılaşmak oldu. Brezilya'yı başka hiçbir takımla karşılaştırabileceğimizi sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.