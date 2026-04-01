Fas teknik direktörü: Brezilya'ya benzeyen kimse yok... Senegal'in kutlamaları hakkındaki yorumum bu

Faslı "Al-Batal" sitesinin aktardığına göre Wahbi, "Mutluyuz, çünkü başından beri söylediğim gibi, Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz, ancak aynı zamanda maçları da kazanmak istiyoruz" diyerek hazırlık ve sonuçlar arasında denge kurmanın önemini vurguladı.

"Değişiklikler yaptık, ancak takımı tamamen değiştirmek istemedik, çünkü bu da önemli. Çok sayıda oyuncuyu değiştirdiğimizde, onlar her zaman yeteneklerini sergilemek için en iyi koşullarda olmuyorlar" dedi.

Faslı teknik direktör, "Bazı genç oyuncuların takıma uyumunu kolaylaştırmak için 3 veya 4 temel oyuncuyu kadroda tuttuk. Dengeyi korumak ve herkese fırsat vermek önemliydi" diye ekledi.

"Bazı oyunculara süre vermek istedim ve belki de yoğunluk biraz azaldı, bu da 65. dakikadan sonra dostluk maçlarında normal bir durumdur" diye devam etti.

Ayrıca devre arasında verdiği talimatları da açıkladı: "Oyunculardan sabırlı olmalarını, pozisyon almada bazı detayları düzeltmelerini ve oyunda hız yaratmalarını istedim."

Wahbi, bu kamp sırasında oyuncular arasındaki rekabeti artırmaya çalıştığını vurgulayarak, "Oyuncuların iyi performans gösterip galibiyet elde ederek, Dünya Kupası kadrosunu belirleme konusunda kararımı zorlaştırmalarını istedim" dedi.

Ayrıca Paraguay milli takımının performansını överek maçın zorluğuna dikkat çekti ve "Güçlü, daha uyumlu ve agresif bir takım karşısında oynadık ve özellikle ilk yarıda bize pek fazla seçenek bırakmadılar" dedi.

Wahbi, "İlk yarıda kaleye ulaşmaya çalıştık, sonra devre arasında bazı şeyleri düzelttik ve ikinci yarıda belirgin bir iyileşme gördük" diye açıkladı.