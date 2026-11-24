İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan Spor Tahkim Mahkemesi, 1984'teki kuruluşundan bu yana pek çok büyük spor uyuşmazlığında belirleyici bir rol oynadı. Kurum, uluslararası ve kıtasal spor federasyonlarının kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyen bağımsız bir yargı organı haline geldi; disiplin cezaları, doping, katılım uygunluğu ya da turnuva sonuçlarıyla ilgili uyuşmazlıklar bu itirazların başında geliyor.

Mahkeme, tarihi boyunca büyük kulüplerin kaderini değiştiren kararlar verdi, sporcuları uzun süreli cezalardan kurtardı, kesinleşmiş gibi görünen kararları bozdu, hatta kıtasal turnuvaların akıbetini ilgilendiren uyuşmazlıklara bile müdahale etti.

Senegal hakkındaki son karar ışığında, geniş tartışma yaratan ve önemli sportif kararları değiştiren en dikkat çekici 5 hükmü, her davanın niteliği ve etkisinin farklı olduğunu da göz önünde bulundurarak inceliyoruz.