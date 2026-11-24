Listenin başında Senegal davası yer alıyor. Spor Tahkim Mahkemesi bugün, 24 Kasım 2026'da Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul ederek Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) bağlı Temyiz Kurulu'nun kararını bozdu. Söz konusu karar, Senegal'in 2025 Afrika Uluslar Kupası finalini Fas'a karşı 3-0 hükmen kaybettiğini ilan etmiş ve kupayı Fas Milli Takımı'na vermişti.
Krizin kökleri, iki takımı 18 Ocak 2026'da Fas'ın başkenti Rabat'ta karşı karşıya getiren finale dayanıyor. Hakem, normal sürenin son dakikalarında Fas lehine penaltı verdi. Bu karar Senegalli oyuncuların ve teknik heyetin tepkisini çekti, bazı oyuncular da protesto amacıyla sahayı terk etti.
Yaklaşık 14 dakika duran maçta Senegalli oyuncular karşılaşmayı tamamlamak için sahaya geri döndü. Ardından Brahim Diaz penaltıyı kaçırdı ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda Pape Gueye'nin attığı golle Senegal maçı 1-0 kazanarak şampiyon oldu.
Ancak kriz burada bitmedi. Fas Futbol Federasyonu itirazda bulundu ve CAF Temyiz Kurulu 17 Mart 2026'da Senegal'i maçtan çekilmiş sayarak turnuva talimatlarının 84. maddesini uyguladı ve Fas'ın 3-0 galibiyetini ilan etti.
Senegal Futbol Federasyonu kararı kabul etmedi ve Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak kararın iptalini ve sahada alınan sonucun yeniden tescil edilmesini talep etti.
24 Kasım'da açıklanan karar tabloyu tersine çevirdi. Mahkeme, CAF'ın kararını bozarak Senegal'in final galibiyetini yeniden tescil etti. Böylece Senegal, resmen Fas'a geçmiş olan kupayı geri aldı.
Kararın önemi, uyuşmazlığın niteliğinden kaynaklanıyordu. Mesele bir oyuncunun cezasının indirilmesi ya da bir para cezasının kaldırılması değil, kıtasal bir turnuvanın şampiyonunun kim olacağıydı. Organizatör kurum bir takımı mağlup ilan edip kupayı rakibine vermiş, ardından mahkeme devreye girerek bu kararı bozmuştu.
Hukuki gerekçelerin önemi, maçın tamamlanması meselesinde de yatıyor. Karar, hakemin karşılaşmayı yönetme ve duran oyunu yeniden başlatma yetkisiyle bağlantılıydı; yaşananlar, CAF'ın benimsediği yorumun aksine kesin bir çekilme olarak değerlendirilmedi.