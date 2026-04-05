Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), önümüzdeki Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki karşılaşmanın hakemini açıkladı.
Fas'tan anılar... "Buffon'un vuruşu" kararı, Real Madrid ile Bayern arasındaki karşılaşmaya damga vuruyor
Beklenen karşılaşmanın hassasiyeti nedeniyle, görev ünlü İngiliz hakem Michael Oliver'a verildi.
Bu maç, Oliver'ın Real Madrid'in Avrupa kupalarında yönettiği beşinci maç olacak. Önceki maçların sonuçları ise farklıydı; en önemlisi, 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Juventus'a 1-3 yenildikleri maç ve 2022 Avrupa Süper Kupası'nda Eintracht Frankfurt'u 2-0 yendikleri maç.
İngiliz hakem, Real Madrid'in oynadığı iki maçta daha görev yaptı. Bu maçlarda Real Madrid, 2023/24 sezonunun grup aşamasında Sporting Braga'yı 2-1, 2025/26 sezonunda ise Olympiakos'u 4-3 mağlup etti.
Unutulmaz bir anı
Söz konusu Juventus maçında, son dakikalarda hakem Oliver'in Real Madrid lehine, Faslı Juventus savunmacısı Mehdi Benatia'ya karşı tartışmalı bir penaltı kararı vermesi ve itiraz ettiği için efsanevi kaleci Gianluigi Buffon'u oyundan atmasıyla tartışmalı bir olay yaşandı.
Cristiano Ronaldo penaltıyı başarıyla gole çevirdi ve Real Madrid, iki maçın toplam skoru 4-3 ile yarı finale yükselerek şampiyonluğa giden yolunda ilerlemeye devam etti.
Bavari'nin performansı iyi
Oliver, Bayern Münih ile nispeten iyi bir sicile sahip; Bavyera ekibinin çeşitli turnuvalarda birçok maçını yönetmiş ve bu maçlarda güçlü sonuçlar elde etmiştir.
Bu maçların en önemlileri arasında, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern'in Flamengo'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyet ve 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'e karşı elde ettiği 3-0'lık zafer yer alıyor.
İngiliz hakem ayrıca 2022/23 sezonunda Bayern'in Paris Saint-Germain'e karşı aldığı önemli 1-0 galibiyete, 2021/22 sezonunda Red Bull Salzburg ile 1-1 berabere kaldığı maça ve 2017/18 sezonunda Barcelona'ya karşı aldığı 3-0'lık büyük galibiyete de imza attı.