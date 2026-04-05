Fas'tan anılar... "Buffon'un vuruşu" kararı, Real Madrid ile Bayern arasındaki karşılaşmaya damga vuruyor

Oliver, Bayern Münih ile nispeten iyi bir sicile sahip; Bavyera ekibinin çeşitli turnuvalarda birçok maçını yönetmiş ve bu maçlarda güçlü sonuçlar elde etmiştir.

Bu maçların en önemlileri arasında, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern'in Flamengo'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyet ve 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'e karşı elde ettiği 3-0'lık zafer yer alıyor.

İngiliz hakem ayrıca 2022/23 sezonunda Bayern'in Paris Saint-Germain'e karşı aldığı önemli 1-0 galibiyete, 2021/22 sezonunda Red Bull Salzburg ile 1-1 berabere kaldığı maça ve 2017/18 sezonunda Barcelona'ya karşı aldığı 3-0'lık büyük galibiyete de imza attı.