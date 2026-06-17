Fas’taki şokun ardından… “İki sevgili” skandalı Brezilya Futbol Federasyonu’nu sarsıyor

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenine milyonlarca taraftarını şoke eden bir sonuçla başladı. Herkesin Brezilya’nın geleneksel gücünü yansıtan rahat bir galibiyet beklediği grup açılış maçında, Fas ile 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberlik, özellikle Fas’ın organize ve rekabetçi bir performans sergilemesi nedeniyle derin bir hayal kırıklığına dönüştü ve Carlo Ancelotti yönetimindeki takımın hazırlık durumu hakkında pek çok soru işareti uyandırdı.

Medya ve taraftarlar, teknik performansı ve Fas’ın golüne yol açan savunma hatalarını tartışırken, saha dışında durum daha da dramatik bir şekilde patlak verdi. Tartışmalı Brezilyalı gazeteci Leo Dias, herkesin beklediği gibi herhangi bir oyuncuyu hedef almayan, aksine oklarını Brezilya Futbol Federasyonu’nun en tepesine yönelten büyük bir medya bombası patlattı.

Brezilya’nın turnuvadaki yolculuğunun son derece hassas bir döneminde, federasyonun istikrarını ve milli takımı desteklemeye odaklanmasını tehdit eden ciddi suçlamalar ortaya çıktı.

Bu idari skandal, Brezilya kamuoyunda en çok konuşulan konu haline geldi ve teknik tartışmaların önüne geçti; bu da “Seleção”un önündeki maçlar öncesinde üzerindeki baskıyı artırdı.