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Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

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Fas’taki şokun ardından… “İki sevgili” skandalı Brezilya Futbol Federasyonu’nu sarsıyor

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Legacy
Brezilya
Dünya Kupası
Brezilya - Haiti
Haiti
Brezilya - Fas
Fas
Brezilya
Haiti
ABD
Fas

Bir yolsuzluk davası...

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenine milyonlarca taraftarını şoke eden bir sonuçla başladı. Herkesin Brezilya’nın geleneksel gücünü yansıtan rahat bir galibiyet beklediği grup açılış maçında, Fas ile 1-1 berabere kaldı. 

Bu beraberlik, özellikle Fas’ın organize ve rekabetçi bir performans sergilemesi nedeniyle derin bir hayal kırıklığına dönüştü ve Carlo Ancelotti yönetimindeki takımın hazırlık durumu hakkında pek çok soru işareti uyandırdı.

Medya ve taraftarlar, teknik performansı ve Fas’ın golüne yol açan savunma hatalarını tartışırken, saha dışında durum daha da dramatik bir şekilde patlak verdi. Tartışmalı Brezilyalı gazeteci Leo Dias, herkesin beklediği gibi herhangi bir oyuncuyu hedef almayan, aksine oklarını Brezilya Futbol Federasyonu’nun en tepesine yönelten büyük bir medya bombası patlattı.

Brezilya’nın turnuvadaki yolculuğunun son derece hassas bir döneminde, federasyonun istikrarını ve milli takımı desteklemeye odaklanmasını tehdit eden ciddi suçlamalar ortaya çıktı. 

Bu idari skandal, Brezilya kamuoyunda en çok konuşulan konu haline geldi ve teknik tartışmaların önüne geçti; bu da “Seleção”un önündeki maçlar öncesinde üzerindeki baskıyı artırdı.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Öfkeye neden olan skandalın ayrıntıları

    Mayıs 2025'ten bu yana Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı olan Samir Saud, federasyonun parasını kişisel amaçlarla kullandığı yönünde ciddi suçlamalarla karşı karşıya. 

    İspanyol "Sport" gazetesine göre, resmi görevlerini yerine getirirken iki farklı sevgilisini uluslararası seyahatlere götürdüğü iddia ediliyor; ilki, Flamengo kulübünün Kıtalararası Kupası'na katıldığı sırada Katar'da onunla birlikteydi, ikincisi ise 2026 Dünya Kupası'nın başlamasından önceki günlerde onunla birlikte New York'a seyahat etti. 

    Bu son seyahatte, eşi açılış maçını izlemek üzere doğrudan Mexico City’ye giderken, başkanın New York’taki lüks bir restoranda sözde sevgilisiyle akşam yemeği yediği fotoğraflar ortaya çıktı.

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    Birlik fonlarının kişisel harcamalar için kullanılması

    Bu olayın en ciddi yönü, Samir Saud’un uçak biletleri, lüks otellerde konaklama ve günlük harcamalar dahil olmak üzere tüm seyahat masraflarını Brezilya Futbol Federasyonu’nun bütçesine dahil etmekle suçlanıyor olmasıdır.

    Bu olay, Brezilya milli takımının büyük bir Dünya Kupası turnuvasında mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi; oysa tüm mali kaynakların hazırlıkları güçlendirmek ve oyuncuları desteklemek için ayrılması gerekiyordu.

    Gözlemciler, bu suçlamaların kanıtlanması halinde, ulusal bir kurumda kamu kaynaklarının açık bir şekilde israfı anlamına geleceğini belirtiyorlar. Bu durum, Fas ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından “Seleção”nun serüvenini büyük bir ilgiyle takip eden Brezilyalı taraftarlar arasında geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı.

  • "Kağıt Ev"deki iktidar çatışmaları

    Sızıntılar sadece geçici bir ahlaki skandal değildi; bunlar, federasyonun kontrolü için yaşanan şiddetli bir iç mücadelenin parçası olarak görülüyor. Brezilya medyasının çoğu, bu bilgilerin Samir Zaoud’u zayıflatmak ve istifaya zorlamak amacıyla kasıtlı olarak sızdırıldığı konusunda hemfikir.

    CBF içinde güçlü rakip gruplar bulunuyor; bunlardan bazıları Brezilya’yı merkez olarak alırken, bazıları da nüfuzlu şahsiyetlerle bağlantılı. Federasyonun tepesine çıkmayı hedefleyen, Yüksek Mahkeme’nin en güçlü yargıçlarından birinin oğlu olan Gilmar Mendes’in olası rolüne de işaret ediliyor. 

    Brezilya Futbol Federasyonu, yıllık 185 milyon avrodan fazla gelir elde eden dev bir kurumdur; bu da, Brezilya futbolu içindeki “Taht Oyunları”na benzeyen mücadelede, federasyonun kontrolünü ele geçirmeyi büyük bir stratejik hedef haline getirmektedir.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Skandalın Seleção’nun Dünya Kupası serüvenine etkisi

    Bu skandal, Brezilya milli takımının üzerine ağır bir gölge düşürdü. Samir Saud, takım kampından uzaklaştı, Ancelotti’nin izin verdiği aile ziyaretlerine katılmadı ve Florida’ya gitti.

    "Seleção" şu anda Philadelphia'da Haiti ile oynayacağı maça hazırlanıyor ve suçlanan başkan, kurumsal nedenlerden dolayı maça katılmak zorunda kalacak. Bu kargaşa, çok kötü bir zamanda geldi; zira oyuncular ve teknik ekip, Fas ile berabere kaldıkları maçın ardından rotayı düzeltmeye ve grup aşamasındaki daha zorlu karşılaşmalar öncesinde güven ve konsantrasyonlarını geri kazanmaya çalışıyor.

    Büyük soru ise hâlâ cevapsız: Brezilya, idari sorunlarını saha içi performansından ayırabilecek mi, yoksa bu skandal, 2026 Dünya Kupası'ndaki tüm yolculuğu boyunca takımın moralini olumsuz etkileyecek mi?

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