Son günlerde Fas ve Senegal milli takımlarını ilgilendiren, Mané ve takım arkadaşlarının sahada kazandığı ancak geçtiğimiz günlerde resmi olarak Fas'a verilen, çok tartışılan Afrika Kupası finaliyle ilgili tartışmalar dinmek bilmiyor. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) şampiyonluğu Fas'a kağıt üzerinde verme kararının ardından, Senegal Lozan'daki TAS'a itirazda bulunmaya karar verdi, ancak CAF'ın uyguladığı yaptırımlar da gündemi meşgul ediyor.
AFP
Çeviri:
Fas-Senegal Anlaşmazlığı: Her iki takıma da ceza verildi, ancak Dünya Kupası'na katılımları tehlikeye girmeyecek
DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN SONUÇLARI
RMC Sport'un haberine göre, Fas ile Senegal arasındaki anlaşmazlık, Dünya Kupası'nı ve iki milli takımın turnuvaya katılımını etkilemeyecek. Her iki federasyona da CAF disiplin komisyonu tarafından ağır cezalar verildi, ancak bu cezalar yalnızca CAF'ın düzenlediği turnuvalar için geçerli olacak. Dolayısıyla, bu durumun etkisi gelecek Afrika Kupası'nı ilgilendiriyor, bir sonraki Dünya Kupası'nı değil.
Reklam