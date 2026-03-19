Fas-Senegal Anlaşmazlığı: Her iki takıma da ceza verildi, ancak Dünya Kupası'na katılımları tehlikeye girmeyecek

RMC Sport'un haberine göre, Fas ile Senegal arasındaki anlaşmazlık, Dünya Kupası'nı ve iki milli takımın turnuvaya katılımını etkilemeyecek. Her iki federasyona da CAF disiplin komisyonu tarafından ağır cezalar verildi, ancak bu cezalar yalnızca CAF'ın düzenlediği turnuvalar için geçerli olacak. Dolayısıyla, bu durumun etkisi gelecek Afrika Kupası'nı ilgilendiriyor, bir sonraki Dünya Kupası'nı değil.