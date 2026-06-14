Fas sayı üstünlüğüyle oynuyor! Brezilya gazeteleri Ancelotti ve oyuncularını suçluyor

"Folha de São Paulo" gazetesi ise maçın uzun sürelerinde Fas'ın üstünlüğüne odaklanarak, Brezilya milli takımının maçın başında büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

Gazete, Fas'ın "sanki sayı üstünlüğüyle oynuyormuş gibi" hakimiyet kurduğunu belirtti ve Brezilya'nın ilk yarısını "çok kötü" olarak nitelendirdi.

Ancelotti'nin maç sırasında yaptığı bazı değişiklikleri övmesine rağmen, gazete, takımın şampiyonluk için rekabet etmek istiyorsa büyük bir iyileşmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

En önemli eleştiriler, "UOL" platformundaki "Posse de Bola" programında geldi. Eski Brezilyalı milli oyuncu Walter Casagrande, İtalyan teknik direktöre doğrudan eleştiriler yöneltti.

Casagrande, "Benim için hayal kırıklığı yaratan Carlo Ancelotti oldu... Brezilya milli takımının kötü futbolunu tamamen onun hesabına yazıyorum, tamamen onun hesabına" dedi.

Ayrıca, oyuncu değişikliklerinin geç yapılmasını ve genç forvet Endrick'in oyuna sokulmamasını da eleştiren Casagrande, "Ancelotti, 19 yaşındaki bir oyuncuyu Brezilya milli takımında ilk 11'de oynatacak cesarete sahip değil... Endrick'in yedek kulübesinde oturduğunu ve oyuna girmediğini görünce umutsuzluğa kapıldım" dedi.

Kazagrande ayrıca, performansında düşüş yaşamasına rağmen Raphinha'nın maç boyunca sahada kalmasını da eleştirdi.