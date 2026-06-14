Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Fas sayı üstünlüğüyle oynuyor! Brezilya gazeteleri Ancelotti ve oyuncularını suçluyor

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
C. Ancelotti
Endrick
FEATURES
Brezilya
Fas
ABD
İtalya

İtalyan teknik direktör, Endrik yüzünden eleştirilere maruz kaldı

Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kalması, Brezilya medyasında geniş yankı uyandırdı ve sert eleştirilere yol açtı

Ismail El-Sibari, dün Cumartesi akşamı ABD'nin Doğu Kıyısı saatine göre New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan maçın 21. dakikasında Fas milli takımını öne geçiren golü attı. 32. dakikada ise Vinicius Junior, Brezilya için beraberlik golünü kaydetti.

Ayrıca okuyun

İsviçre'nin ardından... Fas, Dünya Kupası tarihinin rahatsız edici listesinin başında

Video: Ronaldo Miami'ye geldi... Dünya Kupası'na herkesten farklı bir şekilde hazırlanıyor

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    "Hayal kırıklığı yaratan" bir başlangıç

    Yorumların çoğu, özellikle ilk yarıda Brezilya milli takımının zayıf takım performansına odaklanırken, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin taktiksel seçimleri ve maç yönetimi hakkında da sorgulamalar yapıldı; bununla birlikte Vinícius’un takımın mağlubiyeti önlemedeki rolü övgüyle karşılandı.

    "Lance" gazetesi, Brezilya'nın turnuvadaki başlangıcını "hayal kırıklığı yaratan" olarak nitelendirdi ve milli takımın performansında dalgalanmalar yaşadığını ve maçın gidişatını kontrol edemediğini belirtti.

    Gazete, savunmadaki hataları eleştirdi, özellikle de Gabriel Magalhães'in yaptığı ve Fas'ın golüne katkıda bulunan hatayı vurguladı. Ayrıca, bazı oyuncuların performansındaki düşüşe de değindi; başta normal seviyesinden uzak görünen Lucas Paquetá ve hücumda beklenen katkıyı sağlayamayan Raphinha.

    Ayrıca gazete, Ancelotti'nin yaptığı oyuncu değişikliklerinin istenen etkiyi yaratmadığını belirtti ve milli takımın yenilgiyi önlediğini, ancak galibiyet fırsatını kaçırdığı hissiyle sahadan ayrıldığını değerlendirdi.

    • Reklam
  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Eşitlik durumu"

    "Globo" gazetesi ise daha dengeli bir bakış açısı benimsedi ve sonucun, Fas milli takımının sergilediği takım oyunuyla Brezilya milli takımının sahip olduğu bireysel kalite arasındaki dengeyi yansıttığını belirtti.

    Gazete, ilk yarının Brezilya için çok kötü geçtiğini, ancak Ancelotti'nin yaptığı değişikliklerin ardından ikinci yarıda performansın nispeten düzeldiğini belirtti.

    Gazete, milli takım oyuncularının açıklamalarına da yer verdi. Alisson Becker, Fas'ın golünden önce "bir dizi hata" yapıldığını söylerken, Casemiro "maça girmekte geciktik" dedi. Danilo ise Brezilya milli takımının daha fazla gol yemediği için şanslı olduğunu kabul etti.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Ancelotti cesur değil"

    "Folha de São Paulo" gazetesi ise maçın uzun sürelerinde Fas'ın üstünlüğüne odaklanarak, Brezilya milli takımının maçın başında büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

    Gazete, Fas'ın "sanki sayı üstünlüğüyle oynuyormuş gibi" hakimiyet kurduğunu belirtti ve Brezilya'nın ilk yarısını "çok kötü" olarak nitelendirdi.

    Ancelotti'nin maç sırasında yaptığı bazı değişiklikleri övmesine rağmen, gazete, takımın şampiyonluk için rekabet etmek istiyorsa büyük bir iyileşmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

    En önemli eleştiriler, "UOL" platformundaki "Posse de Bola" programında geldi. Eski Brezilyalı milli oyuncu Walter Casagrande, İtalyan teknik direktöre doğrudan eleştiriler yöneltti.

    Casagrande, "Benim için hayal kırıklığı yaratan Carlo Ancelotti oldu... Brezilya milli takımının kötü futbolunu tamamen onun hesabına yazıyorum, tamamen onun hesabına" dedi.

    Ayrıca, oyuncu değişikliklerinin geç yapılmasını ve genç forvet Endrick'in oyuna sokulmamasını da eleştiren Casagrande, "Ancelotti, 19 yaşındaki bir oyuncuyu Brezilya milli takımında ilk 11'de oynatacak cesarete sahip değil... Endrick'in yedek kulübesinde oturduğunu ve oyuna girmediğini görünce umutsuzluğa kapıldım" dedi.

    Kazagrande ayrıca, performansında düşüş yaşamasına rağmen Raphinha'nın maç boyunca sahada kalmasını da eleştirdi.

Dünya Kupası
İskoçya crest
İskoçya
SCO
Fas crest
Fas
MAR
Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI