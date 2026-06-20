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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fas maçı hakemi, İskoçya’nın penaltısı konusundaki sessizliğini bozdu

İskoçya - Fas
İskoçya
Fas
Dünya Kupası
J. McGinn
I. Diop
İskoçya
Fas

Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Fas-İskoçya karşılaşması, hakem kararları konusunda geniş çaplı tartışmalara sahne oldu.

John McGinn, Atlas Aslanları’nın ceza sahası içinde düşmesinin ardından kendi lehine bir penaltı kararı verilmesini talep etti, ancak Özbek hakem Elgez Tantashov herhangi bir karar vermedi.

İskoçya'nın orta saha yıldızı John McGinn'in kardeşi Stephen McGinn, hakemin penaltı kararı vermemesinin gerekçesini açıkladı.

BBC'nin internet sitesinde, Stephen'ın BBC İskoçya Radyosu'ndaki "Sportsound" programına yaptığı açıklamalar yer aldı. Stephen, "Hakem, sahada John McGinn'e, Faslı Naïl El Ainaoui'nin müdahalesi sırasında topun saha dışına çıkmak üzere olduğu için faul kararı vermediğini açıkladı" dedi.

Stephen, “Ne zamandan beri topun saha dışına çıkması, ceza sahası içindeki bir faulün iptal edilmesi için bir neden sayılıyor? Bu gerekçe tamamen mantıksız” diyerek tepki gösterdi.

Ve şöyle devam etti: “İlk anda bunun bir penaltı olduğunu düşündüm, ancak televizyon tekrarını izledikten sonra bunun %100 doğru karar olduğundan emin oldum.”

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    Faslı savunma oyuncusu İssa Diop’un takımdan çıkarılması talebi

    Maçta, Scott McTominay’ın da Al-Aynawi ile teması sonrasında bir penaltı talebinde bulunduğu görüldü; ancak yorumcular, McGinn’in durumunun daha net olduğu konusunda hemfikirdi.

    Bu bağlamda, eski İskoç yıldız ve şu anki Kilmarnock teknik direktörü Neil McCann da bu görüşe katılarak, “McTominay’ın durumunda ilk tepki, onun faul almak için hile yapmaya çalıştığını gösteriyor; oysa McGinn’in durumunda ise hak edilen bir penaltıydı” dedi.

    Ve şöyle devam etti: “McGinn zeki bir oyuncu ve vücudunu kullanarak topu korumaya çalıştı, böylece teması hafifletmeye çalıştı. Faul şiddetli olmasa da, temas onu yere düşürmek için yeterliydi.”

    Tartışma penaltılarla sınırlı kalmadı, Faslı savunma oyuncusu İssa Diop’un forvet Chi Adams’a yaptığı müdahale ve “son savunma oyuncusu” olarak gol atma fırsatını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart alması yönündeki taleplere kadar uzandı.

    Neil McCann, “Bu tamamen açık bir kırmızı kart; Diop topa oynamadı, forveti düşürdü ve onu kapatacak başka bir savunma oyuncusu yoktu. VAR odasının hakemi görüntüyü incelemesi için çağırmadığına inanamıyorum” dedi.

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