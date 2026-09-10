Yalnızca üç hafta önce, Gianni Infantino'yu FIFA tahtından indirmek sadece bir zaman meselesiydi. Ancak Rabat ve Nyon'daki kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda bütün hesaplar altüst oldu. Rakiplerinin işinin bittiğini sandığı başkan, geri dönerek on yıl boyunca kurduğu bir sadakat ağını ortaya çıkardı; kimilerinin "kırılması imkânsız" olarak nitelediği bu ağ, bugün onun görevde kalması için yeterli oyu garantiliyor.

Bu dramatik dönüşüm, Avrupalı muhalefet cephesine mücadele alanını değiştirmekten başka bir seçenek bırakmadı. Hedef, futbolun en güçlü adamını devirmekken, yeni hedef çok daha gerçekçi ve tehlikeli bir hal aldı: Infantino'yu düşürmek değil, başkanlığın bizzat kanatlarını budamak ve onu mutlak yetkilerinden yoksun bırakmak.

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