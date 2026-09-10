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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport

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"Fas'ın nüfuzu" Infantino'yu kurtardı mı? Rakipler planı değiştiriyor: Devirmekten "tırnak kesmeye"

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Fas
Dünya Kupası
Fas

Riyat, FIFA seçimlerinde şifre kelime

Yalnızca üç hafta önce, Gianni Infantino'yu FIFA tahtından indirmek sadece bir zaman meselesiydi. Ancak Rabat ve Nyon'daki kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda bütün hesaplar altüst oldu. Rakiplerinin işinin bittiğini sandığı başkan, geri dönerek on yıl boyunca kurduğu bir sadakat ağını ortaya çıkardı; kimilerinin "kırılması imkânsız" olarak nitelediği bu ağ, bugün onun görevde kalması için yeterli oyu garantiliyor.

Bu dramatik dönüşüm, Avrupalı muhalefet cephesine mücadele alanını değiştirmekten başka bir seçenek bırakmadı. Hedef, futbolun en güçlü adamını devirmekken, yeni hedef çok daha gerçekçi ve tehlikeli bir hal aldı: Infantino'yu düşürmek değil, başkanlığın bizzat kanatlarını budamak ve onu mutlak yetkilerinden yoksun bırakmak.

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  • Bittiğini sanmak

    "Reuters" ajansı, üst düzey yetkililer arasındaki gizli görüşmelere vâkıf uluslararası bir futbol kaynağının şu sözlerini aktardı: "Üç hafta önce işinin bittiğini düşünüyordum. Fark etmediğim şey, iktidardaki on yılının ardından kurduğu ilişkilerin ne denli sağlam olduğu ve neredeyse kırılamaz nitelikte olduğuydu."

    56 yaşındaki Infantino, FIFA turnuvalarının, Dünya Kupası dahil, yüzde 20'lik hissesinin özel sektör yatırımcılarına satılmasına ilişkin tartışmalı önerisinin çökmesinin ardından bu yıl kariyerinin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalmıştı.

    Bomba olarak nitelendirilen plan büyük bir öfke patlamasına yol açtı; Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Asya Futbol Konfederasyonu ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF", FIFA'nın liderliğinin değiştirilmesi talebiyle bir kampanya yürüttü. Birçok Avrupa federasyonu, Infantino'nun yeniden seçilmesine verdiği desteği geri çekti; bunların sonuncusu geçen perşembe günü Fransa oldu.

    FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström yaşananları "talihsiz ve utanç verici olaylar zinciri" olarak nitelendirse de, Rabat'taki kriz toplantısının ardından Infantino'ya tam desteğini açıkladı; bu, doğrudan krizin gerilediğine dair açık bir işaretti.

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  • 211 oyun hesabı: Avrupa'nın çıkmazı

    Infantino'nun asıl gücü FIFA'nın seçim sisteminde yatıyor. FIFA kongresinde 211 ulusal federasyonun her biri eşit şekilde tek bir oya sahip; bu da başkanı devirmenin, 55 UEFA üyesinin oylarını çok aşan küresel bir ittifak gerektirdiği anlamına geliyor.

    İşte hesapların rakipleri açısından tehlikesi tam da burada; başkanla karşı karşıya gelip kaybetmek, onun konumunu zayıflatmak yerine daha da güçlendirebilir.

    Bir kaynak şu yorumu yapıyor: "Bence işlerin gidişatı değişti. Avrupa Futbol Birliği'nin oylamaya girip kazanamaması artık son derece tehlikeli hale geldi."

  • Rakip yok: Halifi çekiliyor

    Şu ana kadar, gelecek mart ayında yapılacak seçimler öncesinde küresel desteği bir araya toplayabilecek herhangi bir rakip ortaya çıkmadı; adaylık için son tarih ise 18 Kasım.

    Önde gelen futbol figürleri, Paris Saint-Germain kulübü başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi, Infantino'yu yenmek için gerekli kıtasal ittifakı oluşturabilecek az sayıdaki kişiden biri olarak görüyor; ancak Al-Khelaifi, sözcüsü aracılığıyla "FIFA başkanlığını üstlenmeye ne heves ediyor, ne niyeti var, ne de böyle bir isteği bulunuyor" diyerek kendisini tamamen aday olmaktan çıkardı.

    Adı geçen diğer isim olan CONCACAF başkanı Victor Montagliani ise, kazanmak için yeterli garantiler olmadan aday olmayacağını vurguladı. Sürpriz bir Afrikalı veya Asyalı adayın ortaya çıkması için kapı ise hâlâ açık.

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  • Küçük ülkelerin sadakati ve Fas kartı

    Buna karşılık Infantino, Avrupa dışındaki büyük blokların güçlü desteğini almaya devam ediyor. Okyanusya'da Yeni Kaledonya Federasyonu Başkanı Steve Laigle şunları söyledi: "Okyanusya federasyonlarının başkanlarının çoğu Sayın Infantino'ya desteklerini açıkladı ve biz de sonuna kadar onu destekleyeceğiz. Bir söz verdiğimizde ve birine sadık olduğumuzda, sonuna kadar ona sadık kalırız."

    Aynı hava Afrika'da da hâkim; burada çoğunluk, desteğin sürmesinin kalkınma finansmanının artmasına yol açacağını düşünüyor. Kıtanın en nüfuzlu federasyonlarından biri olan Fas, Infantino'nun açık destekçileri arasında yer alıyor. Bu arada FIFA'nın yalanladığı, Afrika desteğinin korunması karşılığında 2030 Dünya Kupası finalinin Kazablanka'da düzenlenmesine dair bir söz verildiği yönünde haberler var; Fas Futbol Federasyonu ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

  • Alternatif plan: Başkanın yetkilerinin kısıtlanması

    Bu tıkanmış tablo karşısında bazı muhalifler, başkanı değiştirmek yerine FIFA'nın yönetim yapısının kendisini değiştirmeyi öngören alternatif bir plan üzerinde çalışmaya başladı.

    İki kaynak, yetkililerin başkanlıkta toplanan yetkileri azaltmayı ve bunları genel sekreterliğe yeniden dağıtmayı, ayrıca büyük stratejik ve ticari kararlar üzerindeki denetimi sıkılaştırmayı ele aldığını ortaya koydu.

    Infantino'ya güvenoyu vermeyerek "FIFA başkanına verilen güven kırıldı" diyen Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, gücün dağıtılmasının UEFA içindeki tartışmanın bir parçası haline geldiğini vurguladı.

    Diallo şunları ekledi: "Proje tamamen Avrupa merkezli olamaz, aksine tüm kıtaları bir araya getirmelidir. Şu anki görevimiz bir program ve bir adayın ortaya çıkmasını sağlamak, ardından bunların kazanmasını güvence altına almak için çalışmaktır."

    FIFA başkanlık seçimlerinin 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanıyor. Bu seçim, Infantino'yu devirme girişiminden onu ehlileştirme mücadelesine dönüşebilir.

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