Buna karşılık, deplasman forması, kültürel bağlarını ön planda tutarken sade ve zarif bir estetiği benimsiyor. Forma, canlı beyaz bir zemin üzerine tasarlanmış olup keskin ve modern bir siluet sunuyor. Formanın ortasından dikey olarak aşağıya doğru uzanan, geleneksel Amazigh (Berberi) nakışlarından doğrudan ilham alan, dokusu güzel bir desen yer alıyor. Ulusal kimliği bu sade tasarıma entegre etmek için PUMA, yaka ve manşetleri ince kırmızı ve yeşil şeritlerle vurgulamış; formayı ise uyumlu beyaz şort ve çoraplarla tamamlamıştır.