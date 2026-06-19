PUMA tarafından tasarlanan Fas 2026 Dünya Kupası formaları, büyük beğeni toplayarak resmen piyasaya çıktı. PUMA, standart ve tek tip şablonlardan uzaklaşarak, geleneksel Fas el sanatlarından, atalardan kalma geometrik motiflerden ve Amazigh mirasından derin ilham alan özel bir koleksiyon yarattı. Hem iç saha hem de deplasman formaları, yüksek performanslı spor giyim ile gerçek kültürel gurur arasında bir denge kuruyor.
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Alışveriş: Fas'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları