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Morocco home WC 26 kitPUMA
Renuka Odedra

Çeviri:

Fas’ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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KITS
Dünya Kupası
Fas

PUMA’dan Fas milli takım formaları için cesur bir tasarım bekleyebilir miyiz?

PUMA tarafından tasarlanan Fas 2026 Dünya Kupası formaları, büyük beğeni toplayarak resmen piyasaya çıktı. PUMA, standart ve tek tip şablonlardan uzaklaşarak, geleneksel Fas el sanatlarından, atalardan kalma geometrik motiflerden ve Amazigh mirasından derin ilham alan özel bir koleksiyon yarattı. Hem iç saha hem de deplasman formaları, yüksek performanslı spor giyim ile gerçek kültürel gurur arasında bir denge kuruyor.

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Alışveriş: Fas'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Fas'ın iç saha forması

    Ev forması, milli takımın klasik renklerine taze bir enerji katıyor. Forma, canlı ve koyu kırmızı bir zemin üzerine, Fas bayrağındaki yıldızı andıran çarpıcı yeşil yan panellerle tasarlanmıştır. Bu formanın en dikkat çekici özellikleri, geleneksel Fas terziliğinin karmaşık ve modern yorumlarını sergileyen yaka ve kol manşetleri ile klasik zellige çini işçiliğini anımsatan geometrik desenlerdir. Kendine özgü mandarin tarzı yakası ve ince düğme detayıyla tamamlanan iç saha forması, uyumlu bir görünüm için yeşil şort ve kırmızı çoraplarla eşleştirilmiştir.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Fas Deplasman Forması

    Buna karşılık, deplasman forması, kültürel bağlarını ön planda tutarken sade ve zarif bir estetiği benimsiyor. Forma, canlı beyaz bir zemin üzerine tasarlanmış olup keskin ve modern bir siluet sunuyor. Formanın ortasından dikey olarak aşağıya doğru uzanan, geleneksel Amazigh (Berberi) nakışlarından doğrudan ilham alan, dokusu güzel bir desen yer alıyor. Ulusal kimliği bu sade tasarıma entegre etmek için PUMA, yaka ve manşetleri ince kırmızı ve yeşil şeritlerle vurgulamış; formayı ise uyumlu beyaz şort ve çoraplarla tamamlamıştır.

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