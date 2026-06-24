Fas’ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

PUMA tarafından tasarlanan Fas 2026 Dünya Kupası formaları, büyük beğeni toplayarak resmen piyasaya çıktı. PUMA, standart ve tekdüze şablonlardan uzaklaşarak, geleneksel Fas el sanatlarından, atalardan kalma geometrik motiflerden ve Amazigh mirasından derin ilham alan özel bir koleksiyon yarattı. Hem iç saha hem de deplasman formaları, yüksek performanslı spor giyim ile gerçek kültürel gurur arasında bir denge kuruyor.

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