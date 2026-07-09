Fas için büyük darbe: Yıldız forvet, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçında forma giyemeyecek

Saibari’nin yokluğu, turnuva boyunca Fas’ın en göze çarpan oyuncusu olması ve 32’de Hollanda’yı eleyen belirleyici penaltıyı atmadan önce üç kritik gol kaydetmiş olması nedeniyle kabul edilmesi zor bir durum. Soufiane Rahimi artık onun yerine forvet hattını yönetmesi beklenen isim olarak öne çıkıyor, ancak Ouahbi, kadrosunun derinliğinin bir başka büyük turnuvada sürpriz yaratabileceğinden tamamen emin.

49 yaşındaki teknik direktör şunları ekledi: "Bir turnuvada çok ileriye gitmek istiyorsanız herkese ihtiyacınız vardır ve ilk 11'de yer alamayan oyuncular da maçı tamamlama fırsatına sahip olduklarını biliyorlar. İlk 11'imiz var ve diğer oyuncular oyuna girdiğinde sahada bizim için fark yaratabilirler. Bu, takım için olumlu bir durum ve bize büyük bir güven veriyor."