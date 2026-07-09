AFP
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Fas için büyük darbe: Yıldız forvet, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçında forma giyemeyecek
Saibari, sakatlığı nedeniyle kadro dışı kaldı
Fas, Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde büyük bir darbe aldı; yıldız forvet Saibari, hamstring sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bayern Münih'in 50 milyon avroya transfer ettiği oyuncu, Atlas Aslanları'nın Kanada'yı 3-0 mağlup ettiği son 16 turu maçında sadece 22 dakika sahada kalabildi. Boston'da yapılan MR taraması sakatlığın ciddi olmadığını gösterse de, Les Bleus ile yapılacak karşılaşma bu karizmatik forvet için sonuçta çok erken geldi.
- AFP
Ouahbi, forvetin oynamayacağını doğruladı
Fas milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi, maç öncesi basın toplantısında forvet oyuncusunun kadroda yer almayacağını doğruladı. Teknik direktör, yalnızca tam formda olan oyuncuları kadroya alacağı konusunda ısrarcı olurken, takımının bir sonraki tura yükselmesi halinde yıldız oyuncularından birinin turnuvanın geri kalan kısmında sahalara dönebileceğini umduğunu da dile getirdi.
Ouahbi, “Saibari hariç herkes kadroda. Maç onun için çok erken geliyor, ancak umarım turnuvanın geri kalanında forma giyemez durumda kalmaz. Herkes kadroda, ancak elbette sadece %100 formda olan oyuncuları kadroya alacağız” dedi.
Fas, kadro derinliğine güveniyor
Saibari’nin yokluğu, turnuva boyunca Fas’ın en göze çarpan oyuncusu olması ve 32’de Hollanda’yı eleyen belirleyici penaltıyı atmadan önce üç kritik gol kaydetmiş olması nedeniyle kabul edilmesi zor bir durum. Soufiane Rahimi artık onun yerine forvet hattını yönetmesi beklenen isim olarak öne çıkıyor, ancak Ouahbi, kadrosunun derinliğinin bir başka büyük turnuvada sürpriz yaratabileceğinden tamamen emin.
49 yaşındaki teknik direktör şunları ekledi: "Bir turnuvada çok ileriye gitmek istiyorsanız herkese ihtiyacınız vardır ve ilk 11'de yer alamayan oyuncular da maçı tamamlama fırsatına sahip olduklarını biliyorlar. İlk 11'imiz var ve diğer oyuncular oyuna girdiğinde sahada bizim için fark yaratabilirler. Bu, takım için olumlu bir durum ve bize büyük bir güven veriyor."
- Getty Images
Boston’da intikam görevi
Boston Stadyumu’ndaki karşılaşma, Fas için hem kendini kanıtlama fırsatı hem de Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’ya elendikten sonra itibarını geri kazanma şansı sunuyor. Olumlu bir gelişme olarak, önceki maçı açıklanmayan bir sakatlık nedeniyle kaçıran stoper Chadi Riad’ın dönüşüyle savunma hattı tam da zamanında bir moral desteği aldı. Ancak Atlas Aslanları, Kylian Mbappé ve takım arkadaşlarını durdurmak ve turnuvanın favorisinin altı maçlık galibiyet serisini sonlandırmak için kusursuz bir performans sergilemek zorunda.
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