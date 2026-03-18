Fas Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası final sonucunu bozan CAF’ın şok kararına tepki gösterdi

Karara ilişkin ilk tepkisinde FRMF şu açıklamayı yaptı: "Federasyon, yaklaşımının hiçbir zaman bu turnuvaya katılan takımların sportif performansını sorgulamak değil, yalnızca turnuva kurallarının uygulanmasını talep etmek olduğunu hatırlatmak ister. Federasyon, kurallara saygı gösterme, rekabet çerçevesinin netliğini sağlama ve Afrika turnuvalarında istikrarı koruma konusundaki kararlılığını yeniden teyit etmektedir. Ayrıca, Afrika futbolu için önemli bir an olan bu AFCON turnuvasına katılan tüm ülkeleri tebrik etmek istemektedir. Federasyon, yönetim organlarını topladıktan sonra yarın resmi bir açıklama yapacaktır."

Bu iç incelemenin ardından FRMF, hukuki sonucu resmen kabul eden bir açıklama daha yayınladı. Maçın kesintiye uğramasının ardından turnuva kurallarının uygulanmasını gözden geçirmek üzere Salı günü toplanan Fas federasyonu, kararı resmen memnuniyetle karşıladı: "FRMF, Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas milli takımı ile Senegal milli takımı arasında oynanan maç sırasında meydana gelen olaylarla ilgili CAF Temyiz Kurulu'nun kararlarını aldı. CAF Temyiz Kurulu, Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca, Senegal milli takımının Total Energies Afrika Uluslar Kupası Fas 2025 final maçını kaybettiğine hükmetti ve Fas milli takımına 3-0 galibiyet verdi."