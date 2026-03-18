AFP
Çeviri:
Fas Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası final sonucunu bozan CAF’ın şok kararına tepki gösterdi
Şaşırtıcı bir kararla Senegal'in 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu elinden alındı
Senegal milli takımı Ocak ayında sahada 1-0'lık galibiyetini kutlamış olsa da, VAR kararıyla verilen penaltıya itiraz etmek amacıyla sahadan kısa süreliğine çekilme kararı, sonuçta şok bir tersine dönüşe yol açtı. Bu idari yaptırımların neticesinde, federasyon Fas'a geriye dönük olarak 3-0'lık hükmen galibiyet verdi.
- Getty Images
Fas Futbol Federasyonu, CAF'ın tarihi kararını memnuniyetle karşıladı
Karara ilişkin ilk tepkisinde FRMF şu açıklamayı yaptı: "Federasyon, yaklaşımının hiçbir zaman bu turnuvaya katılan takımların sportif performansını sorgulamak değil, yalnızca turnuva kurallarının uygulanmasını talep etmek olduğunu hatırlatmak ister. Federasyon, kurallara saygı gösterme, rekabet çerçevesinin netliğini sağlama ve Afrika turnuvalarında istikrarı koruma konusundaki kararlılığını yeniden teyit etmektedir. Ayrıca, Afrika futbolu için önemli bir an olan bu AFCON turnuvasına katılan tüm ülkeleri tebrik etmek istemektedir. Federasyon, yönetim organlarını topladıktan sonra yarın resmi bir açıklama yapacaktır."
Bu iç incelemenin ardından FRMF, hukuki sonucu resmen kabul eden bir açıklama daha yayınladı. Maçın kesintiye uğramasının ardından turnuva kurallarının uygulanmasını gözden geçirmek üzere Salı günü toplanan Fas federasyonu, kararı resmen memnuniyetle karşıladı: "FRMF, Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas milli takımı ile Senegal milli takımı arasında oynanan maç sırasında meydana gelen olaylarla ilgili CAF Temyiz Kurulu'nun kararlarını aldı. CAF Temyiz Kurulu, Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca, Senegal milli takımının Total Energies Afrika Uluslar Kupası Fas 2025 final maçını kaybettiğine hükmetti ve Fas milli takımına 3-0 galibiyet verdi."
Müsabaka hükmünün dayandığı düzenlemeler
CAF’ın Fas’a 3-0 galibiyet vermesi kararı, maçı oynamayı reddetme durumuna ilişkin belirli yarışma tüzüklerine dayanmaktadır. Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği’nin 82. ve 84. maddelerine göre, hakemin izni olmadan maçın normal süresi dolmadan sahayı terk eden herhangi bir takım otomatik olarak mağlup sayılır. Senegal, hakem Jean-Jacques Ndala’nın kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk ederek bu idari yaptırımları tetiklemiştir.
Kaos, normal sürenin son dakikalarında VAR incelemesi sonucunda Fas'a penaltı verilmesi üzerine başladı ve bu durum, teknik direktör Pape Thiaw'ın oyuncularını sahadan çekmesine neden oldu. Her ne kadar sonunda maça devam etseler ve Edouard Mendy, Diaz'ın penaltısını kurtarsa da, CAF ilk ihlalin maçı hükmen kaybetmeyi haklı kılacak kadar yeterli olduğuna karar verdi.
- AFP
Öfkeli Senegal, CAS'a itirazda bulunduğunu doğruladı
Beklendiği üzere, Dakar'dan gelen tepki tam anlamıyla öfke dolu oldu. Senegal Futbol Federasyonu (FSF), bu kararı kınamakta hiç vakit kaybetmedi ve kararı Afrika futbolunun itibarına bir leke olarak nitelendirdi. FSF, yaptığı resmi açıklamada "haksız, emsalsiz ve kabul edilemez" kararı kınadı ve Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde derhal hukuki yollara başvuracağını doğruladı.
FSF'nin açıklamasında şöyle denildi: "Senegal Futbol Federasyonu, Afrika futbolunu itibarsızlaştıran bu haksız, eşi görülmemiş ve kabul edilemez kararı kınıyor. Federasyon, haklarını ve Senegal futbolunun çıkarlarını savunmak için, en kısa sürede Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunacak. FSF, dürüstlük ve spor adaleti değerlerine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit eder ve kamuoyunu bu konudaki gelişmelerden haberdar etmeye devam edecektir."
Reklam