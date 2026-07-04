Fas, Bayern Münih’in yeni transferi Ismael Saibari’nin Kanada karşısında maçın erken dakikalarında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasıyla ağır bir darbe aldı

Bu sakatlık, hem oyuncu hem de yeni kulübü için olabilecek en kötü zamanda geldi. Almanya’nın rekor şampiyonu, Saibari’nin PSV’den transferini sadece birkaç gün önce resmen duyurmuştu; orta saha oyuncusu, Sabener Strasse’de 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Haberlere göre transfer bedeli yaklaşık 50 milyon avro.

Saibari, turnuvada Atlas Aslanları’nın en göze çarpan oyuncularından biriydi ve eleme turlarına kadar üç gol atmıştı. Onun yokluğu, Fas’ın şampiyonluk umutları için büyük bir darbe olacak ve Bayern yetkililerini, oyuncunun Bundesliga’daki kariyerinin başlangıcı konusunda endişelendirecektir.