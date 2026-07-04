Getty Images Sport
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Fas, Bayern Münih’in yeni transferi Ismael Saibari’nin Kanada karşısında maçın erken dakikalarında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasıyla ağır bir darbe aldı
Saibari’nin Dünya Kupası hayali tehlike altında
Bayern Münih’in yeni transferi Saibari’nin, Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile oynanan maçının erken sona ermesi, büyük endişelere yol açtı. 25 yaşındaki oyuncu, maçın henüz 20. dakikasında sahayı terk etmek zorunda kaldı; sahadan gözle görülür bir sıkıntı ve şiddetli ağrı içinde ayrıldı.
Fas milli takım oyuncusu, sağ uyluğunu defalarca tutarken görüldü ve sonunda maça devam edemeyeceğini kabul etti. Acı içinde bir ifadeyle Saibari doğrudan soyunma odasına yöneldi ve teknik direktör Mohamed Ouahbi, Soufiane Rahimi'yi oyuna sokmak zorunda kaldı; Rahimi, 3-0'lık galibiyette son golü attı.
- Getty Images Sport
Bayern Münih, oyuncularının sağlık durumuyla ilgili haberleri endişeyle bekliyor
Bu sakatlık, hem oyuncu hem de yeni kulübü için olabilecek en kötü zamanda geldi. Almanya’nın rekor şampiyonu, Saibari’nin PSV’den transferini sadece birkaç gün önce resmen duyurmuştu; orta saha oyuncusu, Sabener Strasse’de 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Haberlere göre transfer bedeli yaklaşık 50 milyon avro.
Saibari, turnuvada Atlas Aslanları’nın en göze çarpan oyuncularından biriydi ve eleme turlarına kadar üç gol atmıştı. Onun yokluğu, Fas’ın şampiyonluk umutları için büyük bir darbe olacak ve Bayern yetkililerini, oyuncunun Bundesliga’daki kariyerinin başlangıcı konusunda endişelendirecektir.
Resmi teşhisin açıklanmasını bekliyorum
Şu an itibarıyla, sakatlığın tam boyutu henüz netleşmiş değil. Önümüzdeki saatlerde yapılacak tıbbi muayeneler, orta saha oyuncusunun 2026 Dünya Kupası’nda daha fazla rol alıp alamayacağını belirleyecek.
Eğer sakatlık hafif bir kas gerilmesiyse, Saibari'nin turnuvanın ilerleyen aşamalarında sahalara dönebileceği umuluyor. Ancak daha ciddi bir yırtık olması durumunda, turnuva onun için sona erecek ve Münih'teki sezon öncesi hazırlıkları da aksayacaktır. Saibari'nin oyundan çıkmasına rağmen iki asist yapan Brahim Diaz'ın etkileyici performansı, milli takıma ilerleyen süreçte taktiksel esneklik kazandırabilir.
- AFP
Fas, çeyrek finallere yükseldi
Saibari için büyük bir hayal kırıklığı olsa da Fas, üstün bir performansla çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Fas, şimdi Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak. Bu zafer, Fas’ın dünya futbolundaki güç konumunu pekiştirirken, Katar 2022’deki tarihi başarısının bir şans eseri olmadığını kanıtladı.
Ouahbi’nin takımı taktiksel olgunluk ve direnç göstermeye devam ediyor, ancak Saibari gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek kadronun derinliğini sınayacak. Afrika’nın devleri dünya sahnesinde bir sonraki devasa mücadeleye hazırlanırken, hem taraftarlar hem de kulüp yetkilileri resmi tıbbi açıklamayı nefeslerini tutarak bekleyecek.
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