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Enzo Fernandez - RodriAI - Grok

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Farklı rollerle yeni bir çözüm: Enzo Fernandez, Manchester City'de sadece bir "Rodri alternatifi"nden çok daha fazlası

FEATURES
E. Fernandez
Rodri
M.City - Coventry City
M.City
Coventry City
Premier Lig
E. Maresca
Arjantin
İspanya
İngiltere
İtalya

Maresca, rekor transferinin yeteneklerinden yararlanmayı başarabilecek mi?

Manchester City, başta Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders ve Nico Gonzalez olmak üzere birçok önemli ismin ayrılmasının ardından orta sahasını yeniden yapılandırmak amacıyla yaz transfer dönemine girdi ve buna karşılık Elliot Anderson ile Ayoub Bouaddi'yi kadrosuna kattı.

Ancak İngiliz kulübü, transfer döneminin son anlarında daha büyük bir adım atarak Arjantinli Enzo Fernandez'i Chelsea'den 125 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı; bu, İngiltere'nin transfer rekoruna eşit bir bonservis bedeli oldu.

Bu transfer Manchester City için özel bir öneme sahip; zira Enzo Fernandez, Arjantinli oyuncunun potansiyelini ve kabiliyetlerini çok iyi tanıyan, Chelsea'deki eski teknik direktörü Enzo Maresca'nın yönetiminde yeniden çalışmaya dönüyor.

  • Rodri'ye alternatif arayışı

    Manchester City için Rodri'nin yerini tam anlamıyla dolduracak bir oyuncu bulmak neredeyse imkânsızdı, ancak İspanyol'un ayrılığı Maresca'yı sahanın en önemli bölgelerinden birinde yeni çözümler aramaya zorladı.

    İtalyan teknik adam, favori 4-2-3-1 planında oyunun temposunu derinden yönetebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor; ancak Enzo, takıma Rodri'nin üstlendiği rolden farklı bir model sunabilir.

    Arjantinli, topu ileri taşıma ve öne pas verme becerisiyle öne çıkıyor; nitekim geçen sezon Premier Lig'de merkez orta saha oyuncuları arasında ileri pas sayısında yedinci sırada yer aldı ve "Squawka" istatistiklerine göre 561 pas kaydetti.

    Öte yandan yeni takım arkadaşı Elliot Anderson, 810 pasla bu istatistikte zirvede yer alıyor; bu da City'ye orta sahadan oyun kurma konusunda farklı bir görünüm kazandırabilir.

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    Anderson ile olası ortaklık

    Anderson'ın savunma görevlerinin ve topu geri kazanmanın büyük bölümünü üstlenmesi, Enzo'nun ise oyun kurma ve takımı ileriye taşıma konusunda daha fazla serbestlik elde etmesi bekleniyor.

    İngiliz oyuncu, 2025-2026 sezonunu topu geri kazanma açısından ligin en iyi oyuncusu olarak tamamladı; topu 306 kez geri kazandı, bunların 154'ünü sahanın orta üçlüsünde gerçekleştirdi.

    Bu rakamlar, Maresca'ya dengeli bir ortaklık kurma fırsatı verebilir; özellikle de Enzo, 11 pas gerçekleştirerek orta saha oyuncuları arasında isabetli ara pas açısından dördüncü sırada yer aldığı için.

    Ancak onunla Rodri arasındaki temel fark, risk alma biçiminde yatıyor. İspanyol oyuncu daha çok topu elde tutmaya ve maçın temposunu kontrol etmeye dayanırken, Enzo daha doğrudan oynamaya ve hücum bölgelerine doğru daha hızlı paslar aramaya meyilli.

    Rodri, geçen sezon Premier Lig oyuncuları arasında 90 dakika başına yapılan pas sayısında maç başına 96,1 pas ortalamasıyla listenin başında yer aldı; buna karşılık 29. sırada gelen Enzo'nun ortalaması yalnızca 58,8 pastı.

  • Enzo, Rodri'nin boşluğunu doldurabilir mi?

    Enzo Fernandez'in Manchester City'nin orta sahasında oyunun ritmini yöneten lider rolünü ne ölçüde üstlenebileceği en önemli soru olmaya devam ediyor; özellikle Maresca'nın tarzı çoğunlukla sabra, kontrole ve topa sahip olmaya dayanıyor.

    İtalyan teknik direktör, oyuncunun Chelsea ile geçirdiği bazı dönemlerde sergilediği görüntüde değil, Arjantin Milli Takımı ile ortaya koyduğu versiyonda aradığını bulabilir.

    Enzo, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası finaline ulaşmasında çok önemli bir rol oynadı; ancak serüveni, Arjantin'in İspanya'ya 1-0 kaybettiği final maçında gördüğü kırmızı kartla sona erdi.

    "Squawka"ya göre, 25 yaşındaki oyuncu turnuva boyunca yüzde 93,5'lik bir pas isabet oranına ulaştı ve 90 dakika başına ortalama 69,3 pas yaptı; bu rakamlar, gerektiğinde oyunun ritmini kontrol edebilme yeteneğini teyit ediyor.

    Ayrıca Arjantin Milli Takımı'nın pas isabet oranının yüzde 89,3'e ulaşmasına katkı sağladı ki bu, turnuvanın en iyi beşinci oranıydı; Arjantin ataklarının üçte biri ise merkezden geldi ve bu, orta sahanın oyun kurmadaki öneminin bir göstergesiydi.

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    Maresca'ya ek esneklik

    Enzo Fernandez'in değeri, yalnızca belirli bir mevkide oynayabilme yeteneğiyle sınırlı değil; zira onun katılımı, Maresca'ya seçeneklerinde daha fazla esneklik sağlıyor.

    Arjantinli oyuncu, 4-2-3-1 dizilişinde çift pivot içinde oynayabildiği gibi, teknik direktörün arkasında daha defansif seçeneklere yönelmeye karar vermesi halinde oyun kurucu mevkisine de çıkabiliyor.

    Bu durumda Bou Adi ve Anderson, orta sahada bir ikili oluşturabilir; Enzo'ya ise forvetlere yakın, daha ileride bir rol verilebilir.

  • Manchester City'de yeni bir dönem

    Açık olan şu ki, Manchester City orta sahasının işleyiş biçiminde bir değişime doğru gidiyor; zira Rodri'nin doğrudan yerine ikame edilmesi mümkün değil ve bu durum, kulübün Pep Guardiola yönetiminde yaşadığı uzun bir dönemin ardından Maresca'yı farklı çözümler bulmaya zorluyor.

    Bu değişim, Etihad Stadı'nda yeni bir sayfa açmak için gerekli olabilir ve oyun kurma yeteneği, topu ileri taşıması ve birden fazla mevkide görev alabilecek esnekliği göz önüne alındığında, Enzo Fernandez'in bu dönüşümün en öne çıkan unsurlarından biri olacağı görülüyor.

    Transferin başarısı, Arjantinli oyuncunun Manchester City'nin gereksinimlerine uyum sağlama kabiliyetine bağlı kalmaya devam ediyor; ancak Maresca eski oyuncusunun neler sunabileceğini çok iyi biliyor ve bu da yazın en büyük transferlerinden birini tamamlamak için yapılan geç ama belirleyici hamleyi açıklıyor.

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