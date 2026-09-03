Manchester City, başta Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders ve Nico Gonzalez olmak üzere birçok önemli ismin ayrılmasının ardından orta sahasını yeniden yapılandırmak amacıyla yaz transfer dönemine girdi ve buna karşılık Elliot Anderson ile Ayoub Bouaddi'yi kadrosuna kattı.

Ancak İngiliz kulübü, transfer döneminin son anlarında daha büyük bir adım atarak Arjantinli Enzo Fernandez'i Chelsea'den 125 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı; bu, İngiltere'nin transfer rekoruna eşit bir bonservis bedeli oldu.

Bu transfer Manchester City için özel bir öneme sahip; zira Enzo Fernandez, Arjantinli oyuncunun potansiyelini ve kabiliyetlerini çok iyi tanıyan, Chelsea'deki eski teknik direktörü Enzo Maresca'nın yönetiminde yeniden çalışmaya dönüyor.