Uluslararası alanda 125 gol atmış bir oyuncunun yerini doldurmak son derece büyük bir meydan okuma ve Scaloni de takımın evrilmesi gerektiğini kabul ediyor. Temel felsefe aynı kalacak olsa da teknik direktör, hücumda yeni çözümleri denemeye hazır.

"Farklı oynamanın bir yolunu bulacağız" diye ekledi teknik direktör. "Bu maçlar bunun için var, denemeler yapmak için. Bununla birlikte, temel oyun tarzımız hâlâ topu kontrol etmeye dayanıyor. Oradan sonra nasıl uyum sağlayacağımızı göreceğiz."