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'Farklı oynamanın bir yolunu bulacağız' - Lionel Scaloni, Lionel Messi sonrası dönem başlarken Arjantin'in taktik evrimini anlattı
Efsaneden sonraki hayat
Arjantin, Scaloni yeni bir döneme hazırlanırken ikonik 10 numarasından yoksun sahaya çıkacak. Arjantin, Messi sonrası dönemin ilk sınavı niteliğindeki çarşamba günkü hazırlık maçında Bolivya ile karşı karşıya gelecek.
Messi, millî takımı bıraktığını ağustos ayının sonlarında açıkladı. Ancak 39 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta Monumental'de Benin'e karşı oynanacak veda maçında resmen sahalara veda edecek. O zamana kadar ünlü forma numarası kimseye verilmeyecek. Scaloni, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusunun halefini belirlemek için acele etmiyor.
- (C)Getty Images
Formayı boş bırakmak
Scaloni, Cordoba'da düzenlenen basın toplantısında efsanevi formanın geçici olarak emekliye ayrılacağını doğruladı. Teknik direktör, kaptanın resmen futbolu bırakmasını beklemek istiyor.
"Bu maçlar için onu vermek zorunda değiliz, bu yüzden Leo'nun veda maçına kadar kimseye vermeyeceğiz" diyen Scaloni, ESPN'e göre şöyle devam etti: "Onu giymenin ne kadar özel olduğu düşünüldüğünde, fikrimiz sonunda birinin onu devralması. Sadece henüz kimin olacağına karar vermedik."
Yeni bir taktik denge bulmak
Uluslararası alanda 125 gol atmış bir oyuncunun yerini doldurmak son derece büyük bir meydan okuma ve Scaloni de takımın evrilmesi gerektiğini kabul ediyor. Temel felsefe aynı kalacak olsa da teknik direktör, hücumda yeni çözümleri denemeye hazır.
"Farklı oynamanın bir yolunu bulacağız" diye ekledi teknik direktör. "Bu maçlar bunun için var, denemeler yapmak için. Bununla birlikte, temel oyun tarzımız hâlâ topu kontrol etmeye dayanıyor. Oradan sonra nasıl uyum sağlayacağımızı göreceğiz."
- AFP
Yeni yüzler sahneye çıkıyor
Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0'lık dar bir yenilgi alan takımın büyük bölümü forma giyecek olsa da yeni yüzler de öne çıkıyor. Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro ve Valentín Barco gibi oyuncuların bu milli ara sırasında oynama şansı bulması bekleniyor.
Arjantin şimdi Bolivya'ya karşı bir hazırlık maçı oynayacak, ardından pazar günü Burkina Faso ile karşılaşacak. Daha sonra 7 Ekim'de Buenos Aires'e dönecekler. Orada tüm ülke, tarihlerinin en büyük oyuncusuna son, duygusal vedayı etmek için bir araya gelecek.
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